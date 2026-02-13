Σάντα Κλάρα – Μπενφίκα 1-2: Ο Παυλίδης άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη
Η Μπενφίκα κράτησε ζωντανές τις ελπίδες της για τον τίτλο, ενώ ο Παυλίδης πέτυχε το 20ό του γκολ με τους «αετούς της Λισαβόνας» και είναι πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας.
Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να ανοίγει το σκορ στο 16ο λεπτό (έπειτα από ασίστ του Αραούχο), η Μπενφίκα πέρασε με νίκη 2-1 απ’ την έδρα της Σάντα Κλάρα στο εναρκτήριο παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής της Primeira Liga και διατήρησε «ζωντανές» τις ελπίδες της στη μάχη του τίτλου.
Αυτό ήταν το 20ό εφετινό γκολ του διεθνούς Έλληνα φορ στο πρωτάθλημα και τον οδήγησε ξανά μόνο πρώτο στον πίνακα των σκόρερ, έχοντας ένα τέρμα περισσότερο απ’ τπν Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ.
Το αυτογκόλ του Πάουλο Βίκτορ στο 38′ έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στους «αετούς» της Λισσαβόνας, που κράτησαν το τρίποντο ως το φινάλε, παρά το γεγονός πως η Σάντα Κλάρα μείωσε στο 47′ με τον Πασιένσια. Στο 90’+2′ οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Λούκας Σοάρες με δεύτερη κίτρινη.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Σάντα Κλάρα-Μπενφίκα 1-2
Τοντέλα-Αλβέρκα 22:45
Κάσα Πία-Αρούκα 14/02
Γκιμαράες-Εστρέλα Αμαδόρα 14/02
Ζιλ Βισέντε-Μπράγκα 14/02
Νασιονάλ-Πόρτο 15/02
AVS-Εστορίλ 15/02
Σπόρτινγκ Λισ.-Φαμαλικάο 15/02
Ρίο Αβε-Μορεϊρένσε 16/02
