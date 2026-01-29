sports betsson
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Βαγγέλης Παυλίδης: Η απίθανη εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ – Τι έκανε ο Έλληνας επιθετικός στο «έπος» της Λισαβόνας (vid)
Champions League 29 Ιανουαρίου 2026, 08:29
Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν εκ των πρωταγωνιστών της Μπενφίκα στην επική νίκη της κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, που την έστειλε στην 24άδα του Champions League.

Η Μπενφίκα πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (4-2) και ο Βαγγέλης Παυλίδης συνέβαλε τα μέγιστα ώστε οι αετοί της Λισαβόνας να βρεθούν τελικά στην 24η θέση της League Phase και από εκεί στα νοκ-άουτ του Champions League.

O Έλληνας επιθετικός ήταν εκπληκτικός κόντρα στη Βασίλισσα και αποτελούσε μόνιμη απειλεί για τους «μερένγκες» στα 89 λεπτά που αγωνίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (28/1).

Τι έκανε ο Παυλίδης κόντρα στη Ρεάλ

Ο Παυλίδης είχε την ασίστ στο 1-1 του Σέλντερουπ, έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του από την άσπρη βούλα λίγο πριν το ημίχρονο, ενώ «σέρβιρε» και πάλι στον Νορβηγός μεσοεπιθετικό για το 3-1. Μάλιστα, στη φάση του πρώτου γκολ της Μπενφίκα, η προσποίηση που κάνει στον Ασένσιο είχε ως αποτέλεσμα να ρίξει στο χορτάρι τον Ισπανό αμυντικό.

Από’ κει και πέρα, ο Παυλίδης πριν αντικατασταθεί, λίγο πριν την συμπλήρωση των 90 λεπτών, είχε 0,99 xGoals και 0,35 xAssists, με μια γεμάτη εμφάνιση σε εκτέλεση και δημιουργία. Παράλληλα, κατέγραψε 37 ενέργειες με την μπάλα, έχοντας 13/22 (59%) ευστοχία στις μεταβιβάσεις, 5/14 κερδισμένες μονομαχίες, με 4/8 να είναι εναέριες και 1/2 πετυχημένες ντρίπλες.

Και για ακόμη ένα ματς έδειξε πόσο σημαντικός είναι για το σύνολο του Ζοσέ Μουρίνιο, σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Αυτό φαίνεται άλλωστε και από το γεγονός πως ο Παυλίδης κουβάλησε την μπάλα για κάτι λιγότερο από 100 μέτρα, συνολικά, στο ματς (98,5 μ.), με 8 κουβαλήματα μπάλας, τα 5 από αυτά προωθητικά, με το μεγαλύτερο να είναι στα 23,6 μέτρα.

Ο Θρύλος στα νοκ άουτ του Champions League και οι… πρόωρες κρίσεις στα σκουπίδια
Champions League 29.01.26
Μια ακόμη μεγαλειώδης βραδιά στην ιστορία του, μια ακόμη επική πρόκριση για τον Ολυμπιακό στο Champions League και ένα ακόμη... μάθημα σε όσους αρέσκονται στην πρόωρη κριτική και τις βιαστικές κρίσεις.

Ο ΠΑΟΚ στη σκιά της τραγωδίας στη Ρουμανία φιλοξενείται από τη Λιόν (29/1, 22:00) και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Μια ακόμη μεγαλειώδης βραδιά στην ιστορία του, μια ακόμη επική πρόκριση για τον Ολυμπιακό στο Champions League και ένα ακόμη... μάθημα σε όσους αρέσκονται στην πρόωρη κριτική και τις βιαστικές κρίσεις.

Αυτή η πρόκριση ήταν έπος
Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» κόσμο καθώς στην τελική ευθεία της League Phase του Champions League πέτυχε αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)
Champions League 29.01.26
Εσπασαν καρδιές στα τελευταία λεπτά του αγώνα Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης! Οι «αετοί της Λισαβόνας» προκρίθηκαν στα νοκ άουτ του Champions League, χάρη σε γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στο 90+8'.

Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ (pic)
Ποδόσφαιρο 29.01.26
«Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τον υπέροχο κόσμο μας», σημειώνει, μεταξύ άλλων, στο συγχαρητήριο μήνυμά του, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες προκρίθηκαν στις νοκ-άουτ φάσεις των διοργανώσεων που μετέχουν
Ποδόσφαιρο 29.01.26
Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε επί του Άγιαξ στη νοκ-άουτ φάση του Champions League κι έγινε 4η ελληνική ομάδα που εξασφαλίζει πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης που μετέχει, μετά τους ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Ο Θρύλος στα νοκ άουτ του Champions League και οι… πρόωρες κρίσεις στα σκουπίδια
Μια ακόμη μεγαλειώδης βραδιά στην ιστορία του, μια ακόμη επική πρόκριση για τον Ολυμπιακό στο Champions League και ένα ακόμη... μάθημα σε όσους αρέσκονται στην πρόωρη κριτική και τις βιαστικές κρίσεις.

Ωρολογιακή βόμβα η Βιολάντα – Αμείλικτα ερωτήματα, εγκληματικές παραλείψεις
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26
Το «κακό» ήταν θέμα χρόνου να συμβεί στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα - Πολύμηνη διαρροή προπανίου σε βάθος 60 εκατοστών κάτω από το έδαφος εντόπισαν τα στελέχη της Πυροσβεστικής

Ιράν: Προετοιμάζουν οι ΗΠΑ νέο χτύπημα; – Τι δείχνουν φωτογραφίες για τις κινήσεις των στρατιωτικών δυνάμεων
Πέρα από τις δηλώσεις 29.01.26
Οι κινήσεις των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή αποτελούν πιο αξιόπιστο δείγμα για τις προθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

«Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» – Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά
«Είμαι μητέρα από τα 23 μου — γέννησα τον μεγαλύτερο γιο μου, Ράιντερ, πολύ νέα και είχα παιδιά όλη μου την ενήλικη ζωή — και τώρα η κόρη μου έγινε 6 ετών και είναι η πρώτη φορά που δεν έχω ένα πολύ μικρό παιδί και μπορώ να αφοσιωθώ στην καριέρα μου» δήλωσε η Χάντσον.

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στις εργάτριες που σκοτώθηκαν στη Βιολάντα
Ελλάδα 29.01.26
Βαρύ είναι το πένθος για τις οικογένειες των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα - Σήμερα οι πρώτες τρεις κηδείες, την Παρασκευή οι άλλες δύο

Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Λιόν, με το μυαλό στους 7 οπαδούς που «έφυγαν» – Δύσκολη αποστολή με τη Ρόμα για τον Παναθηναϊκό
Europa League 29.01.26
Ο ΠΑΟΚ στη σκιά της τραγωδίας στη Ρουμανία φιλοξενείται από τη Λιόν (29/1, 22:00) και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Καλλιθέα: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη κακοποίησης στο βρέφος των επτά ημερών που έχασε τη ζωή του
Τραγωδία 29.01.26
Δεν εντοπίστηκαν ίχνη κακοποίησης στο βρέφος που έχασε τη ζωή του στην Καλλιθέα - Τι δήλωσαν οι γονείς

Γιατί οι γονείς το μετέφεραν αρχικώς σε ιατρείο μικρών ζώων στην Καλλιθέα - Επί 40 λεπτά οι γιατροί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» προσπαθούσαν μάταια να το επαναφέρουν

Κίνα: Εκτελέστηκαν 11 μέλη διαβόητης φατρίας που ενέχονταν σε σειρά εγκλημάτων
Κόσμος 29.01.26
Κίνα: Εκτελέστηκαν 11 μέλη διαβόητης φατρίας που ενέχονταν σε σειρά εγκλημάτων

Δικαστήριο στην επαρχία Zhejiang στην Κίνα καταδίκασε τα μέλη της μαφιόζικης οικογένειας Ming για εγκλήματα όπως ανθρωποκτονία, παράνομη κράτηση, απάτη και λειτουργία χαρτοπαικτικών λεσχών

Καιρός: Η κακοκαιρία Kristin χτυπά με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Θα επηρεαστεί και η Αττική
Έκτακτο δελτίο 29.01.26
Συναγερμός για την κακοκαιρία Kristin: Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Θα επηρεαστεί και η Αττική

Πρόσκαιρη επιδείνωση παρουσιάζει σήμερα ο καιρός - Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για την κακοκαιρία Kristin

Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας
Ανάρτηση 29.01.26
Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας

«Η Συμφωνία αρ. 15 είναι ένα πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν και οι αξίες του Kennedy Center σήμερα βρίσκονται σε άμεση σύγκρουση με το μήνυμα της Συμφωνίας», δήλωσε ο Γκλας σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη

Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;
Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;

Άναρχη δόμηση, λανθασμένες επιλογές, μία πόλη πέρα από τα όρια της και στο βάθος έλλειψη πόρων και πολιτικά εμπόδια, συνθέτουν ένα δυσεπίλυτο γρίφο για την Αττική.

