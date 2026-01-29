Η Μπενφίκα πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (4-2) και ο Βαγγέλης Παυλίδης συνέβαλε τα μέγιστα ώστε οι αετοί της Λισαβόνας να βρεθούν τελικά στην 24η θέση της League Phase και από εκεί στα νοκ-άουτ του Champions League.

O Έλληνας επιθετικός ήταν εκπληκτικός κόντρα στη Βασίλισσα και αποτελούσε μόνιμη απειλεί για τους «μερένγκες» στα 89 λεπτά που αγωνίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (28/1).

Τι έκανε ο Παυλίδης κόντρα στη Ρεάλ

Ο Παυλίδης είχε την ασίστ στο 1-1 του Σέλντερουπ, έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του από την άσπρη βούλα λίγο πριν το ημίχρονο, ενώ «σέρβιρε» και πάλι στον Νορβηγός μεσοεπιθετικό για το 3-1. Μάλιστα, στη φάση του πρώτου γκολ της Μπενφίκα, η προσποίηση που κάνει στον Ασένσιο είχε ως αποτέλεσμα να ρίξει στο χορτάρι τον Ισπανό αμυντικό.

Από’ κει και πέρα, ο Παυλίδης πριν αντικατασταθεί, λίγο πριν την συμπλήρωση των 90 λεπτών, είχε 0,99 xGoals και 0,35 xAssists, με μια γεμάτη εμφάνιση σε εκτέλεση και δημιουργία. Παράλληλα, κατέγραψε 37 ενέργειες με την μπάλα, έχοντας 13/22 (59%) ευστοχία στις μεταβιβάσεις, 5/14 κερδισμένες μονομαχίες, με 4/8 να είναι εναέριες και 1/2 πετυχημένες ντρίπλες.

Και για ακόμη ένα ματς έδειξε πόσο σημαντικός είναι για το σύνολο του Ζοσέ Μουρίνιο, σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Αυτό φαίνεται άλλωστε και από το γεγονός πως ο Παυλίδης κουβάλησε την μπάλα για κάτι λιγότερο από 100 μέτρα, συνολικά, στο ματς (98,5 μ.), με 8 κουβαλήματα μπάλας, τα 5 από αυτά προωθητικά, με το μεγαλύτερο να είναι στα 23,6 μέτρα.