Στο πλευρό του Παυλίδη ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά τη χαμένη ευκαιρία του κόντρα στην Πόρτο

«Ασπίδα» προστασίας για τον Βαγγέλη Παυλίδη ύψωσε ο προπονητής του στη Μπενφίκα, Ζοσέ Μουρίνιο, μετά τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Έλληνα επιθετικού στο 90+1′, στο ντέρμπι με την Πόρτο την Τετάρτη (14/1).

Με το σκορ στο 1-0 για την μεγάλη αντίπαλο των «Αετών της Λισαβόνας», ο Παυλίδης είχε τη δυνατότητα να ισοφαρίσε, όμως παρά το γεγονός ότι βρέθηκε ανενόχλητος (ο τερματοφύλακας ήταν εξουδετερωμένος) δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση. Έτσι το σκορ δεν άλλαξε με τη Μπενφίκα να μένει εκτός συνέχειας του Κυπέλλου Πορτογαλίας.

Κι ενώ τις επόμενες ώρες ο Τύπος και οι οπαδοί της Μπενφίκα άρχισαν να ασκούν έντονη κριτική στον Έλληνα διεθνή επιθετικό, ο Ζοσέ Μουρίνιο έσπευσε να καλύψει τον παίκτη του και να μην θεωρήσει εκείνον ως τον κύριο υπεύθυνο για τον αποκλεισμό, αλλά να μοιράσει την ευθύνη σε ολόκληρη την ομάδα.

Συγκεκριμένα όπως αποκαλύπτει η ABOLA, ο «Special One» αντέδρασε με αποφασιστικότητα στην απογοήτευση που υπήρχε στα αποδυτήρια των «αετών» γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στον Βαγγέλη Παυλίδη. Στο πλαίσιο της διαχείρισης των συναισθημάτων του αγώνα και των στιγμών του, ο Μουρίνιο ξεκαθάρισε στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές ότι δεν θεωρεί μοναδικό υπεύθυνο για την χαμένη ευκαιρία, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη του προς τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Να αναφέρουμε ότι στο γήπεδο, ο Παυλίδης αντέδρασε με εμφανή απογοήτευση και, αφού αστόχησε στο σουτ, κούνησε επίμονα το κεφάλι του. Στο τέλος του αγώνα, χειροκρότησε τους οπαδούς με θλιμμένο βλέμμα.

Με την κίνησή του αυτή ο Ζοσέ Μουρίνιο γνωρίζει ότι θα κρατήσει «ζεστό» τον Παυλίδη για τη συνέχεια της σεζόν όπου η Μπενφίκα τον έχει ανάγκη. Άλλωστε ως τώρα ο 27χρονος επιθετικός πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, έχοντας σημειώσει σημειώσει τον εντυπωσιακό αριθμό των 24 γκολ και 4 ασίστ, σε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα (Primeira Liga) μετρά 17 τέρματα σε ισάριθμες συμμετοχές