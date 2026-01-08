«Υπάρχει μόνο ένας Έλληνας σε αυτόν τον Δούρειο Ίππο» – Ο Παυλίδης αποθεώνεται από την A Bola

Η Μπενφίκα δεν κατάφερε να προκριθεί στο Σούπερ Καπ Πορτογαλίας, αποκλείστηκε στον ημιτελικό από την Μπράγκα με 3-1 μέσα στο «Ντα Λουζ» και βρίσκεται μέσα σε μια κατάσταση εσωστρέφειας και ο μόνος που έχει ξεχωρίσει για ακόμη μια φορά είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός μίλησε στο πορτογαλικό «Sport TV», εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το αποτέλεσμα και τον αποκλεισμό, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από τους οπαδούς της Μπενφίκα.

Η «A Bola» από την πλευρά της στην κριτική της απόδοσης των παικτών των «Αετών» απέδωσε στον Παυλίδη τη μεγαλύτερη βαθμολογία με επτά τονίζοντας πως «Υπάρχει μόνο ένας Έλληνας σε αυτόν τον Δούρειο Ίππο».

Αναλυτικά όσα ανέφερε η «A Bola» για την εμφάνιση που έκανε ο Βαγγέλης Παυλίδης:

«Ο Παυλίδης σκόραρε και απείλησε, σχεδόν μόνος του, εμφανώς αβοήθητος σε μια ομάδα γεμάτη λάθη και έλλειψη έμπνευσης. Δεν χρειάστηκε πάνω από πέντε λεπτά για να απειλήσει την εστία της Μινιό, παίρνοντας επικίνδυνη κεφαλιά από κεντρικό σημείο, έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Ντέντιτς, αναγκάζοντας τον Χορνίτσεκ σε δύσκολη επέμβαση. Στο 16ο λεπτό «σέρβιρε» ιδανικά στον Ρίτσαρντ Ρίος, βάζοντας τον Κολομβιανό σε θέση βολής, ενώ παρέμεινε συνεχώς μέσα στο παιχνίδι, ακόμη και στο αδύναμο πρώτο ημίχρονο της ομάδας.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκε πιο δυναμικός, έχοντας πλέον μεγαλύτερη στήριξη, κυρίως από τον Πρεστιάνι, κερδίζοντας και εκτελώντας το πέναλτι για το 1-2, που έβαλε ξανά τη Μπενφίκα στο παιχνίδι. Με δύο κεφαλιές και ισάριθμες προσπάθειες με τα πόδια, έκανε τους φίλους της ομάδας να ελπίσουν, όμως ο Έλληνας μοιάζει να πορεύεται μόνος του στον «Δούρειο Ίππο» της Μπενφίκα. Ακόμη και όταν φτάνει σε θέση εκτέλεσης, σπάνια έχει την απαραίτητη υποστήριξη για να προκαλέσει προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Πριν από το παιχνίδι είχε ζητήσει επιθετικό και κυριαρχικό ποδόσφαιρο, κάτι που τελικά δεν βρήκε στο γήπεδο», ανέφερε στην κριτική της η «A Bola»