Σκοράρει ασταμάτητα ο Παυλίδης: Χατ-τρικ κόντρα στην Εστορίλ (vids)

Ο ασταμάτητος Βαγγέλης Παυλίδης μπήκε φουριόζος και στο 2026! Ο διεθνής φορ σκόραρε τρεις φορές στο ματς της Μπενφίκα με την Εστορίλ για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας δείχνοντας πως παραμένει σε εκπληκτική κατάσταση.

Στο 34′ ο Παυλίδης έκανε το 1-0 με εκτέλεση πέναλτι και στο 45+1′ πέτυχε ένα απίθανο γκολ με σκάψιμο, γράφοντας το 2-0 για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο. Μάλιστα στο 80′ πέτυχε χατ-τρικ για το τελικό 3-1 της Μπενφίκα.

Με αυτά τα τρία γκολ ο 27χρονος φορ έφτασε ήδη τα 23 σε 30 ματς φέτος σε όλες τις διοργανώσεις με τους «Αετούς».

Το πρώτο γκολ του Παυλίδη:

Το δεύτερο γκολ του Παυλίδη:

Το τρίτο γκολ του Παυλίδη: