Παυλίδης: «Η Μπενφίκα θέλει όλα τα τρόπαια»

Η Μπενφίκα θα τεθεί αντιμέτωπη με την Μπράγκα στα ημιτελικά του League Cup Πορτογαλίας και θα διεκδικήσει μια θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, με στόχο να κατακτήσει το τρόπαιο, κάτι που θέλει πολύ και ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Ο Έλληνας στράικερ μίλησε για την αναμέτρηση, στάθηκε στη διοργάνωση, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη νοοτροπία των «αετών» της Λισαβόνας σε ό,τι έχει να κάνει με τη συλλογή τίτλων.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Βαγγέλης Παυλίδης:

«Η Μπενφίκα είναι ένας μεγάλος σύλλογος και είναι φυσιολογικό να θέλεις να κερδίζεις όλα τα παιχνίδια και όλα τα τρόπαια που μπορείς. Και φυσικά θα υπερασπιστούμε το κύρος μας και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε ξανά.

Θα είναι ένας δύσκολος ημιτελικός. Είναι σημαντικό να κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι και, φυσικά, να νικήσουμε και στο δεύτερο, για να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Ελπίζω να τα καταφέρουμε όπως πέρυσι. Το πρώτο παιχνίδι με τη Σπόρτινγκ Μπράγκα πήγε πολύ καλά. Νομίζω ότι κερδίσαμε 3-0 ή 4-0 (ήταν 3-0). Το δεύτερο με την Σπόρτινγκ ήταν λίγο πιο δύσκολο, αλλά κερδίσαμε στα πέναλτι και πήραμε το Κύπελλο Allianz. Είναι σημαντικό να κατακτήσουμε το τρόπαιο για την Μπενφίκα και για τους οπαδούς μας.

Θέλουμε πάντα να παίξουμε επιθετικό ποδόσφαιρο και να πάρουμε τον έλεγχο του αγώνα. Είναι παιχνίδι νοκ-άουτ. Δεν μπορούμε να κάνουμε λάθη. Είναι πάντα σημαντικό να σκοράρουμε πρώτοι, να έχουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και να μην κάνουμε λάθη που θα μας φέρουν προβλήματα.

Στο τέλος, το αποτέλεσμα είναι που μετράει, γιατί σε τέτοια παιχνίδια όλα μπορούν να συμβούν. Είναι πάντα πιο δύσκολο όταν βρισκόμαστε πίσω στο σκορ. Αλλά είναι πάντα χαρά να παίζεις τη «final four» του Κυπέλλου Allianz, να παίζεις για την Μπενφίκα και να κερδίζεις. Θέλουμε να κερδίσουμε ένα τρόπαιο όπως το Κύπελλο Allianz, που πέρυσι ήταν το πρώτο τρόπαιο της καριέρας μου και είναι ξεχωριστό για μένα»