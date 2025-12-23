Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025

Ο Βαγγέλης Παυλίδης οδηγεί την Μπενφίκα! Το βράδυ της Δευτέρας (22/12), ο διεθνής φορ χάρισε στην ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο στη νίκη (1-0) χάρη εύστοχο χτύπημα πέναλτι, πετυχαίνοντας παράλληλα και το 43ο γκολ προσωπικό του γκολ για το 2025, γράφοντας Ιστορία.

Και αυτό γιατί το 14ο γκολ του στη φετινή Primeira Liga και 20ο σε όλες τις διοργανώσεις από την αρχή της σεζόν με τους «Αετούς» ήταν και το 43ο του μέσα στο 2025, ισοφαρίζοντας την αντίστοιχη ιστορική επίδοση του Εουσέμπιο, από το μακρινό 1965.

Pavlidis chega aos 50 golos pelo SL Benfica 🦅pic.twitter.com/SpDV32p4F7 — Cabine Desportiva (@CabineSport) December 22, 2025

Συν τοις άλλοις, ο 27χρονος διεθνής επιθετικός έφτασε τα 50 γκολ από τότε που μετακόμισε στο «Ντα Λουζ» το καλοκαίρι του 2024, με τον πορτογαλικό Τύπο να τον αποθεώνει με σημερινές αναφορές του και την «Record» να τον έχει κεντρικό πρόσωπο στο πρωτοσέλιδο της Τρίτης (23/12).

Últimos jogadores a marcar 50 golos pelo 🔴Benfica:

2025/26 🇬🇷Vangelis Pavlidis

2024/25 🇦🇷Di María

2021/22 🇵🇹Rafa Silva

2029/21 🇨🇭Seferovic

2019/20 🇵🇹Pizzi pic.twitter.com/Opae9800GR — Playmaker (@playmaker_PT) December 22, 2025

Πίσω μόνο από Εμπαπέ και Κέιν

Σημειώνεται ότι μόνο τρεις παίκτες έχουν σκοράρει περισσότερες φορές από τον Βαγγέλη Παυλίδη μέσα στο τρέχον έτος: στην Ευρώπη, ο Κιλιάν Εμπαπέ που έχει 59 γκολ με Ρεάλ Μαδρίτης και Εθνική Γαλλίας, όπως και ο Χάρι Κέιν που έχει 51 με Μπάγερν Μονάχου και Εθνική Αγγλίας. Επίσης, υπάρχει και ο Πορτορικανός, Κέβιν Ερνάντες, που παίζει σε ομάδα της πατρίδας του (με 48).

Συνολικά με τη φανέλα της Μπενφίκα, ο Παυλίδης μετρά 6.163 λεπτά συμμετοχής σε 86 εμφανίσεις, με εξαιρετικό απολογισμό 50 γκολ και 14 ασίστ.