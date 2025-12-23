Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025
Ο Βαγγέλης Παυλίδης τα... σπάει στη Μπενφίκα, πιάνοντας τον θρυλικό Εουσέμπιο με ένα ρεκόρ που κρατούσε 60 χρόνια και το οποίο μέσα στο 2025 ξεπερνιέται μονάχα από τους Κιλιάν Εμπαπέ και Χάρι Κέιν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!
- Συναγερμός στο Ωραιόκαστρο – Εξαφανίστηκαν 13χρονος και 14χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων
- Ελληνίδα θύμα ερωτικής απάτης στην Τουρκία - Πώς ο «Μουράτ από τον Λίβανο» της «έφαγε» 60.000 ευρώ
- Εντοπίστηκε οπλοστάσιο σε σπίτι στα Άνω Λιόσια – Τρεις συλλήψεις
- «Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν
Ο Βαγγέλης Παυλίδης οδηγεί την Μπενφίκα! Το βράδυ της Δευτέρας (22/12), ο διεθνής φορ χάρισε στην ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο στη νίκη (1-0) χάρη εύστοχο χτύπημα πέναλτι, πετυχαίνοντας παράλληλα και το 43ο γκολ προσωπικό του γκολ για το 2025, γράφοντας Ιστορία.
Και αυτό γιατί το 14ο γκολ του στη φετινή Primeira Liga και 20ο σε όλες τις διοργανώσεις από την αρχή της σεζόν με τους «Αετούς» ήταν και το 43ο του μέσα στο 2025, ισοφαρίζοντας την αντίστοιχη ιστορική επίδοση του Εουσέμπιο, από το μακρινό 1965.
Pavlidis chega aos 50 golos pelo SL Benfica 🦅pic.twitter.com/SpDV32p4F7
— Cabine Desportiva (@CabineSport) December 22, 2025
Συν τοις άλλοις, ο 27χρονος διεθνής επιθετικός έφτασε τα 50 γκολ από τότε που μετακόμισε στο «Ντα Λουζ» το καλοκαίρι του 2024, με τον πορτογαλικό Τύπο να τον αποθεώνει με σημερινές αναφορές του και την «Record» να τον έχει κεντρικό πρόσωπο στο πρωτοσέλιδο της Τρίτης (23/12).
Últimos jogadores a marcar 50 golos pelo 🔴Benfica:
2025/26 🇬🇷Vangelis Pavlidis
2024/25 🇦🇷Di María
2021/22 🇵🇹Rafa Silva
2029/21 🇨🇭Seferovic
2019/20 🇵🇹Pizzi pic.twitter.com/Opae9800GR
— Playmaker (@playmaker_PT) December 22, 2025
Πίσω μόνο από Εμπαπέ και Κέιν
Σημειώνεται ότι μόνο τρεις παίκτες έχουν σκοράρει περισσότερες φορές από τον Βαγγέλη Παυλίδη μέσα στο τρέχον έτος: στην Ευρώπη, ο Κιλιάν Εμπαπέ που έχει 59 γκολ με Ρεάλ Μαδρίτης και Εθνική Γαλλίας, όπως και ο Χάρι Κέιν που έχει 51 με Μπάγερν Μονάχου και Εθνική Αγγλίας. Επίσης, υπάρχει και ο Πορτορικανός, Κέβιν Ερνάντες, που παίζει σε ομάδα της πατρίδας του (με 48).
Συνολικά με τη φανέλα της Μπενφίκα, ο Παυλίδης μετρά 6.163 λεπτά συμμετοχής σε 86 εμφανίσεις, με εξαιρετικό απολογισμό 50 γκολ και 14 ασίστ.
- Η ΚΑΕ Ολυμπιακός… ανέκρινε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά το ρεκόρ του
- Σλοτ: «Τουλάχιστον δύο μήνες εκτός δράσης ο Ίσακ»
- «Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ ο Ντρκούσιτς»
- Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)
- Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025
- Επεισόδιο μεταξύ Στιβ Κερ και Ντρέιμοντ Γκριν, έφυγε για τα αποδυτήρια ο παίκτης (vid)
- Κόπα Άφρικα: Παίκτης πανηγύρισε έξαλλα και παραλίγο να… μείνει στον τόπο! (vid)
- NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις