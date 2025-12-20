Ο Παυλίδης κοιτά στα μάτια τους Εμπαπέ και Κέιν

Σε μια ποδοσφαιρική εποχή όπου τα φώτα πέφτουν σχεδόν αποκλειστικά πάνω σε υπερσταρ όπως ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Χάρι Κέιν και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο. Μακριά από τη λάμψη των πρωτοσέλιδων, με συνέπεια, δουλειά και ένστικτο killer, ο Έλληνας επιθετικός της Μπενφίκα κατάφερε κάτι που λίγοι θα φαντάζονταν στην αρχή της χρονιάς: να βρεθεί στο top-3 των σκόρερ της Ευρώπης για το 2025.

Στα 27 του χρόνια, ο Παυλίδης αποτελεί το σημείο αναφοράς της Μπενφίκα του Ζοζέ Μουρίνιο. Τα γκολ του δεν είναι απλώς αριθμοί· είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεται μια πορεία σταθερότητας και αυτοπεποίθης. Οι «Αετοί» παραμένουν αήττητοι στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και μετρούν επτά συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα σε όλες τις διοργανώσεις, με τον Έλληνα φορ να οδηγεί την επίθεση.

Το κοντέρ γράφει ήδη 42 γκολ μέσα στο 2025. Μόνο ο Εμπαπέ, με 58 τέρματα στη Ρεάλ Μαδρίτης, βρίσκεται μακριά από κάθε σύγκριση, ενώ ο Χάρι Κέιν ακολουθεί δεύτερος και βλέπει τον Παυλίδη να πλησιάζει απειλητικά, μόλις πέντε γκολ πίσω του.

Κι όμως, παρά αυτή τη μυθική παραγωγικότητα, η χρηματιστηριακή αξία του Παυλίδη παραμένει στα 35 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt — ποσό σαφώς χαμηλότερο από τα 75 εκατομμύρια του Κέιν και τα 200 του Εμπαπέ. Μια ακόμη απόδειξη ότι στο ποδόσφαιρο, η αναγνώριση δεν συμβαδίζει πάντα με την ουσία.

Η πιο δυνατή, ίσως, στιγμή αυτής της χρονιάς ήρθε πρόσφατα, με το χατ-τρικ απέναντι στη Μορεϊρένσε. Με αυτά τα γκολ, ο Παυλίδης έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης της Μπενφίκα που φτάνει τα 42 γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος, ισοφαρίζοντας ένα ρεκόρ που κρατούσε από το 1965 και έφερε την υπογραφή του θρυλικού Εουσέμπιο. Ένα όνομα-σύμβολο, με το οποίο πλέον ο Έλληνας διεθνής στέκεται δίπλα, όχι από σύμπτωση, αλλά από επίδοση.

Και η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Απομένουν ακόμη δύο παιχνίδια για τη Μπενφίκα μέσα στο 2025, απέναντι στη Φαμαλικάο και την Μπράγκα. Δύο ευκαιρίες για τον Παυλίδη να ξεπεράσει τον Εουσέμπιο και να μείνει μόνος στην κορυφή ενός ιστορικού πίνακα. Ό,τι κι αν συμβεί, όμως, το μήνυμα έχει ήδη σταλεί: ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν είναι πια η ευχάριστη έκπληξη. Είναι ένας σκόρερ ελίτ, που κοιτά στα μάτια τους καλύτερους της Ευρώπης και τους αναγκάζει να τον υπολογίζουν.