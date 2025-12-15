Τι είπε ο Παυλίδης μετά το χατ-τρικ που πέτυχε κόντρα στη Μορεϊρένσε
Ο Βαγγέλης Παυλίδης παραχώρησε δηλώσεις μετά το χατ-τρικ του και τη μεγάλη νίκη της Μπενφίκα κόντρα στη Μορεϊρένσε με 4-0.
Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν καταιγιστικός στη νίκη της Μπενφίκα με 4-0 επί της Μορεϊρένσε, καθώς πανηγύρισε χατ – τρικ σε μία ονειρική βραδιά για εκείνον.
Ο Έλληνας φορ ανέφερε μετά την ολοκλήρωση του ματς ότι είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, ωστόσο τόνισε πως το σημαντικό είναι να υπάρχει συνεχής βελτίωση για το σύνολο της ομάδας.
Αναλυτικά όσα είπε ο Βαγγέλης Παυλίδης:
«Κερδίσαμε σημαντικά παιχνίδια, αλλά αυτό δεν φτάνει. Θέλουμε να βελτιωνόμαστε κάθε εβδομάδα, να παίζουμε καλύτερα. Το 4-0 είναι μια καλή βραδιά, όμως πρέπει να συνεχίσουμε».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παυλίδης απέσπασε και τα εύσημα του Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος, καταρχάς, με τον τρόπο που δέχτηκε να μην παίξει στο ματς με τη Νάπολι, με τον τρόπο που ο Ιβάνοβιτς έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι απέναντι στη Νάπολι και δέχτηκε να μην παίξει σήμερα. Η ομάδα γίνεται ομάδα και κατανοεί διαφορετικά παιχνίδια και τρόπους σκέψης και παιχνιδιού. Ο Παυλίδης ήταν φρέσκος. Το ματς με τη Νάπολι τού έδωσε ξεκούραση και εμφανίστηκε με ένα διαφορετικό είδος λάμψης.»
Με το χατ τρικ που έκανε ο Βαγγέλης Παυλίδης κόντρα στη Μορεϊρένσε έφτασε τα 44 γκολ μέσα στο 2025 και αυτό σημαίνει πως έγινε ο πρώτος παίκτης της Μπενφίκα μετά το 1972 που πετυχαίνει περισσότερα από 42 γκολ μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος.
