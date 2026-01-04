«Απόλυτος κυρίαρχος»: Αποθεώθηκε από τον πορτογαλικό Τύπο ο Παυλίδης (vids, pic)

Δεν μπορεί να τον σταματήσει κανείς! Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκοράρει κατά ριπάς, με τελευταίο θύμα του την Εστορίλ, απέναντι στην οποία πέτυχε ένα ακόμη χατ-τρικ, δείχνοντας πως παραμένει σε εκπληκτική κατάσταση.

Στο 34′ ο διεθνής φορ έκανε το 1-0 με εκτέλεση πέναλτι και στο 45+1′ πέτυχε ένα απίθανο γκολ με «σκάψιμο» της μπάλας, γράφοντας το 2-0 για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο. Στο 80′ ολοκλήρωσε την καταπληκτική εμφάνισή του με το τρίτο γκολ για το τελικό 3-1 της Μπενφίκα. Με αυτά τα τρία γκολ ο 27χρονος φορ έφτασε ήδη τα 23 σε 30 ματς φέτος σε όλες τις διοργανώσεις με τους «Αετούς».

Μοιραία, ο Έλληνας στράικερ αποθεώθηκε από την «Α bola», με το πορτογαλικό Μέσο να χαρακτηρίζει την εμφάνισή του ως «μια πινελιά καθαρής κλάσης», δίνοντάς του μάλιστα την υψηλότερη βαθμολογία από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του (8).

Ο Παυλίδης στο πρωτοσέλιδο της «Α bola»:

Αναλυτικά, όσα αναφέρει το πορτογαλικό ρεπορτάζ:

«Ο Έλληνας, που πέτυχε χατ-τρικ, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τη Μπενφίκα. Το δεύτερο γκολ του ήταν ένα μικρό θαύμα» αναφέρει το πορτογαλικό Μέσο και συνεχίζει: «Πέτυχε ακόμη ένα χατ-τρικ, επέστρεψε στην κορυφή της κατάταξης για τη Silver Ball και ήταν ο πρωταγωνιστής της καλύτερης ποδοσφαιρικής στιγμής της χειμωνιάτικης νύχτας στο Ντα Λουζ: στο “τσίμπημα” της μπάλας που νίκησε τον Ρόμπλες στο 45+1΄.Αποκάλυψε ταλέντο (δύσκολη εκτέλεση), θέληση (κέρδισε τη μονομαχία σώμα με σώμα) και προσωπικότητα (δεν φοβήθηκε να πάρει ρίσκο).

Όμως, πέρα από τα γκολ, ο Παυλίδης, που τα έδωσε όλα, πάλεψε σκληρά και προσπάθησε να πιέσει ψηλά, ήταν και ο πιο ψύχραιμος από τους παίκτες της μεσοεπιθετικής γραμμής κάθε φορά που ζητούσε την μπάλα. Απέναντι στα “καναρίνια”, ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος της μπάλας και αποχώρησε μέσα σε ένα απόλυτα θερμό χειροκρότημα. Το μόνο μειονέκτημα ήταν ότι πολύ συχνά βρισκόταν χωρίς στήριξη, σε μια άνιση μάχη με δύο ή τρεις αντίπαλους κεντρικούς αμυντικούς».