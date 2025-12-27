Παυλίδης: «Είναι ωραίο να ακούς θετικά λόγια από τον Μουρίνιο, δεν περίμενα να έχω ήδη 50 γκολ»
Συνέντευξη στο επίσημο κανάλι της Μπενφίκα κλήθηκε να δώσει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος μίλησε για όλα όσα έχει ζήσει έως τώρα με τους «Αετούς».
Ο Βαγγέλης Παυλίδης διανύει την κορυφαία περίοδο της καριέρας του και συνεχίζει να σκοράρει κατά ριπάς. Πριν από μερικές ημέρες, ο διεθνής επιθετικός, μετά το χατ τρικ απέναντι στη Μορεϊρένσε, έβαλε την… υπογραφή του και στη νίκη της Μπενφίκα με 1-0 επί της Φαμαλικάο, με εύστοχο πέναλτι.
Με το τέρμα αυτό, έφτασε τα 43 μέσα στο 2025, ισοφαρίζοντας την αντίστοιχη επίδοση του θρυλικού Εουσέμπιο, από το 1965. Την ερχόμενη Κυριακή (28/12, 20:00), απέναντι στην Μπράγκα, ο Παυλίδης θα έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει τη «θρυλική» αυτή επίδοση.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Παυλίδης
«Είμαι μόλις ενάμιση χρόνο στη Μπενφίκα. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος με αυτό το ρεκόρ», δήλωσε ο 27χρονος επιθετικός στα επίσημα κανάλια του συλλόγου. Ο Παυλίδης σκόραρε για πρώτη φορά με τη φανέλα των «Αετών» στο δεύτερο επίσημο παιχνίδι του, απέναντι στην Κάζα Πία, στις 17 Αυγούστου 2024. Ο Έλληνας φορ, που αποκτήθηκε το ίδιο καλοκαίρι από την Άλκμααρ αντί περίπου 18 εκατ. ευρώ, θυμήθηκε εκείνο το γκολ ως «συναισθηματικό», αλλά και «απελευθερωτικό».
«Είναι πάντα ξεχωριστό να θυμάμαι το πρώτο μου γκολ», ανέφερε, τονίζοντας ότι στη συνέχεια χρειάστηκε χρόνος μέχρι να βρει ξανά δίχτυα, σκοράροντας μόλις μία φορά στα επόμενα δέκα παιχνίδια. Ο Παυλίδης αναφέρθηκε και στην πιο δύσκολη περίοδο που προηγήθηκε του πρώτου του «διπλού» με τη Μπενφίκα, απέναντι στη Σάντα Κλάρα (3-0) στα προημιτελικά του League Cup, στις 30 Οκτωβρίου 2024: «Ήταν μια δύσκολη στιγμή για μένα εδώ στη Μπενφίκα, αλλά φυσικά τα γκολ σε κάνουν πάντα να νιώθεις καλύτερα και πιο σημαντικός για την ομάδα».
Το 2024 έκλεισε με επτά γκολ σε 24 συμμετοχές, όμως το 2025 ήταν σαφώς πιο παραγωγικό. Το χατ-τρικ απέναντι στην Μπαρτσελόνα, στις 21 Ιανουαρίου 2025 στο Champions League, αποτέλεσε σημείο καμπής: «Ήταν πραγματικά ξεχωριστό και πολύ σημαντικό για την αυτοπεποίθησή μου. Ήταν το πρώτο μου χατ-τρικ στο Champions League».
Κληθείς να επιλέξει το πιο σημαντικό του γκολ, ο Παυλίδης στάθηκε σε ακόμη ένα χατ-τρικ, αυτή τη φορά στο επιβλητικό 4-1 επί της Πόρτο στο «Ντραγκάο», στις 6 Απριλίου: «Διαλέγω ένα από τα τρία γκολ που πέτυχα στο Πόρτο».
Τη φετινή σεζόν ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον δείκτη παραγωγικότητάς του, με 20 γκολ σε 29 αγώνες μέχρι στιγμής. Συνολικά στο ημερολογιακό έτος μετρά 43 γκολ, επίδοση που τον φέρνει στο βάθρο των κορυφαίων σκόρερ στην Ευρώπη, πίσω μόνο από τον Χάρι Κέιν (51) και τον Κιλιάν Εμπαπέ (59). «Ήταν μια καλή χρονιά για μένα. Είναι φανταστικό να βρίσκομαι κοντά τους και μπροστά από άλλους σπουδαίους παίκτες. Θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό», τόνισε.
Οι εμφανίσεις του Παυλίδη έχουν κερδίσει και την εκτίμηση του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος συχνά υπογραμμίζει πως η προσφορά του Έλληνα φορ δεν περιορίζεται μόνο στο σκοράρισμα. «Υπάρχουν επιθετικοί που είναι πολύ καλοί επειδή βάζουν πολλά γκολ, αλλά όταν δεν σκοράρουν η συνεισφορά τους είναι μηδενική. Ο Παυλίδης δεν είναι έτσι. Ακόμη κι όταν δεν σκοράρει, η προσφορά του δεν είναι ποτέ μηδενική», είχε δηλώσει ο Πορτογάλος τεχνικός.
