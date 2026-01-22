Ο Μουρίνιο στήριξε ξανά τον Παυλίδη: «Δουλεύει πολύ για την ομάδα»

Η Μπενφίκα ηττήθηκε με 2-0 από τη Γιουβέντους στην Ιταλία, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Οι «αετοί» βρέθηκαν πίσω με δύο γκολ και είχαν την ευκαιρία να μειώσουν στο 81′, όμως ο Βαγγέλης Παυλίδης έχασε το πέναλτι που εκτέλεσε (είχε 15/15 εκτελέσεις μέχρι τότε).

Ο Ζοσέ Μουρίνιο μίλησε για τον αγώνα και για το τι δεν πήγε καλά, ενώ στάθηκε στην κριτική που έχει δεχθεί ο Έλληνας επιθετικός (είχε χάσει και αρκετές ευκαιρίες στον αποκλεισμό από το κύπελλο) τονίζοντας ότι είναι παίκτης που κάνει πολλές δουλειές για την ομάδα.

Σημειώνεται ότι κριτική είχε ασκηθεί στον Έλληνα φορ και μετά τον αποκλεισμό της Μπενφίκα από την Πόρτο στο Κύπελλο, όταν είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία στις καθυστερήσεις του αγώνα, μετά το τέλος του οποίου ο Μουρίνιο είχε σταθεί και πάλι στο πλευρό του.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ζοζέ Μουρίνιο:

«Χωρίς καμία αμφιβολία, στο ποδόσφαιρο, αυτός που σκοράρει κερδίζει, και υπάρχουν χιλιάδες παραδείγματα ομάδων που κερδίζουν χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Παρά τους περιορισμούς μας, κάναμε πολλά για να κερδίσουμε. Δώσαμε ένα σταθερό παιχνίδι, αλλά μέσα στα τελευταία 20 μέτρα πρέπει να είσαι καθαρός, να διασπάς την άμυνα, να επιτίθεσαι με όλες σου τις δυνάμεις.

Είχαμε καλές ευκαιρίες, άλλες που θεωρώ… ημιευκαιρίες, όπου βρισκόμαστε μέσα στην περιοχή, με μια πάσα παραπάνω ή παρακάτω… Στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου αυτές οι ευκαιρίες άρχισαν να συσσωρεύονται. Με βάση την εμπειρία και τη διαίσθησή μου, τόνισα στους συμπαίκτες μου ότι βρισκόμασταν σε θέση να δεχτούμε γκολ. Το πάγκο τους είναι σημαντικό. Το δικό μας, φυσικά, εξίσου.

Αν είχε μπει το πέναλτι… αλλά επιστρέφουμε στο σενάριο του ‘τι θα γινόταν αν’. Όσον αφορά τις κριτικές για τον Παυλίδη, θα έλεγα ότι δουλεύει πολύ για την ομάδα, αλλά χρειαζόμασταν ένα γκολ για να επιστρέψουμε στο παιχνίδι».