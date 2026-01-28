Το… τρελό ποσό που ζήτησε η Μπενφίκα από την Αλ Χιλάλ για τον Παυλίδη (pics)
Η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας, Αλ Χιλάλ, ρώτησε τη Μπενφίκα για τη διαθεσιμότητα του Βαγγέλη Παυλίδη και το ποσό που ζήτησαν οι Πορτογάλοι... διέκοψε αμέσως τις επαφές!
Ο Βαγγέλης Παυλίδης τα… σπάει στη Μπενφίκα σκοράροντας κατά ριπάς φέτος. Ο διεθνής σέντερ φορ είναι ένας από τους πιο «καυτούς» παίκτες στον κόσμο αυτή τη στιγμή και μοιραία έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών συλλόγων, τόσο στην Ευρώπη όσο και… πιο μακριά.
Προφανώς, οι σύλλογοι της Σαουδικής Αραβίας είναι οι πρώτοι που θεωρητικά θα μπορούσαν να καλύψουν τις απαιτήσεις των «Αετών» για τον 27χρονο επιθετικό, όμως όπως φάνηκε στην πράξη, το ποσό που όντως ζήτησαν οι Πορτογάλοι για να ξεκινήσουν την οποιαδήποτε κουβέντα για τον παίκτη τους, έδειξε και πόσο τον πιστεύουν.
Συγκεκριμένα, όπως γράφτηκε στο εξωτερικό, η πρωτοπόρος της Saudi Pro League, Αλ Χιλάλ, ήταν αυτή που ρώτησε τη Μπενφίκα για τον Παυλίδη και η απάντηση που έλαβε… ολοκλήρωσε και τις επαφές! Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι, οι «Αετοί» ζήτησαν 70 εκατομμύρια ευρώ για να ξεκινήσει τις συζητήσεις παραχώρησης του παίκτη που φέτος έχει σκοράρει μέχρι στιγμής 26 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και οι Σαουδάραβες ενημέρωσαν αμέσως πως δεν μπορούν να καλύψουν τέτοιο ποσό.
Τα σχετικά δημοσιεύματα για τον Παυλίδη
Al Hilal finally got in touch with SL Benfica and, after a brief exchange, the Portuguese club asked for €70M for Vangelis Pavlidis.
Al Hilal refused to pay that amount.
Deal’s OFF so far pic.twitter.com/NypeI1qdeQ
— Footballheadlyn (@footballheadlyn) January 27, 2026
🚨Al Hilal est finalement entré en contact avec Benfica au sujet de Vangelis Pavlidis.
🦅 Le club portugais a fixé le prix à 70 M€.
❌ Montant refusé par Al Hilal.
⛔️ Dossier à l’arrêt pour le moment.
👋🏻 @sachatavolieri https://t.co/e7IRGVY2pr pic.twitter.com/9Vfmu1v7po
— SFM Football (@sfm_football) January 27, 2026
Και αν η Μπενφίκα ζήτησε 70 εκατ. από μια ομάδα που δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει και να ανταγωνιστεί ποτέ, με τον τρόπο αυτό έστειλε και το μήνυμά της στους υπόλοιπους μεγάλους της Ευρώπης ότι όποιος θέλει να αγοράσει έναν παίκτη σαν τον Παυλίδη αυτή την εποχή, θα πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη…
