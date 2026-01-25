Μπενφίκα – Εστρέλα Αμαδόρα 4-0: «Καθάρισε» ο Παυλίδης με δύο γκολ

Ο Βαγγέλης Παυλίδης είδε χθες (24/1) τον Λουίς Σουάρες να τον φτάνει στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, χάρη στη «ντοπιέτα» που σημείωσε στη νίκη της Σπόρτινγκ επί της Αρούκα, και «απάντησε» σήμερα με το… ίδιο νόμισμα.

Ο Ελληνας επιθετικός βρήκε δύο φορές το δρόμο προς τα δίχτυα, έφτασε τα 19 γκολ στη φετινή Primeira Liga και άνοιξε το δρόμο για το εύκολο 4-0 της Μπενφίκα επί της Εστρέλα Αμαδόρα, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής. Ο διεθνής σέντερ φορ σκόραρε στο 42΄, με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Καμπράλ, ενώ στο 55΄ ευστόχησε σε πέναλτι, «γράφοντας» το 2-0.

Ο Καμπράλ στο 58΄ και ο Ανίσιο στο 84΄ (ένα λεπτό αφότου είχε πάρει τη θέση του Παυλίδη) διαμόρφωσαν το τελικό σκορ, που διατηρεί τους «αετούς» στο κυνήγι της Σπόρτινγκ για την προνομιούχο δεύτερη θέση, που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Δείτε τα highlights:

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής στην πορτογαλική Primeira Liga

Κάσα Πία-AVS 3-3

Μορεϊρένσε-Σάντα Κλάρα 1-0

Αρούκα-Σπόρτινγκ Λισ. 1-2

Εστορίλ-Γκιμαράες 4-2

Νασιονάλ-Ρίο Αβε 4-0

Φαμαλικάο-Τοντέλα 3-0

Μπενφίκα-Εστρέλα Αμαδόρα 4-0

Μπράγκα-Αλβέρκα 22:30

Πόρτο-Ζιλ Βισέντε 26/01

H βαθμολογία