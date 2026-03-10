Η πρόκριση επί της Γιουβέντους στην ενδιάμεση φάση του Champions League δεν ήταν μία μεμονωμένη επιτυχία για τη Γαλατάσαραϊ. Το απέδειξε την Τρίτη στο Αλί Σάμι Γεν, νικώντας 1-0 άλλη μία μεγάλη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου: τη Λίβερπουλ. Παρότι η νίκη δεν δίνει αυτόματα την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης, συνιστά μία σοβαρή υποθήκη για τη ρεβάνς του Άνφιλντ.

Το αποτέλεσμα δεν ήταν τυχερό, ούτε η Λίβερπουλ άξιζε κάτι περισσότερο. Η Γαλατά δεν κρύφτηκε στην άμυνα, έψαξε και δεύτερο γκολ και είχε τις περισσότερες ευκαιρίες για να το πετύχει. Κυρίως χάρη στο… θαύμα της φύσης, τον Βίκτορ Όσιμεν ο οποίος ήταν ασταμάτητος.

Οι «κόκκινοι» είχαν τις στιγμές τους, θα μπορούσαν να ισοφαρίσουν, αλλά δεν έπεισαν για την ανωτερότητα τους. Σίγουρα με παρόμοια απόδοση, δεν μπορούν να νιώθουν σίγουροι για την ανατροπή σε οχτώ ημέρες στην έδρα τους. Πάντα στο Άνφιλντ είναι αλλιώς, αλλά η Γαλατά μετά την άλωση του Τορίνο, θέλει να γράψει άλλη μία σπουδαία πρόκριση στην ιστορία της!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında galibiyet bizim! 🙌 Maç sonucu: Galatasaray 1-0 Liverpool 👏#GSvLIV #UCL pic.twitter.com/YJr6Dadxnc — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 10, 2026

Το Αλί Σάμι Γεν κόχλαζε από τους Τούρκους οπαδούς και η Γαλατάσαραϊ το μετουσίωσε σε δυναμικό ξεκίνημα. Στο 7’ ο Σάρα εκτέλεσε το κόρνερ, ο Όσιμεν έπιασε την κεφαλιά και ο Λεμινά που καραδοκούσε έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Το προβάδισμα τόνωσε το ηθικό των παικτών του Οκάν Μπουρούκ και έψαξαν για δεύτερο γκολ. Όμως δύο σουτ του Όσιμεν και άλλο ένα του Λανγκ δεν βρήκαν στόχο. Αντιθέτως, οι «ρεντς» έμοιαζαν νωθροί και ο Σαλάχ ήταν καλά μπλοκαρισμένος.

Οι φωνές του Σλοτ στο ημίχρονο αφύπνισαν τους φιλοξενούμενους και στο 47’ απείλησαν με δύο σουτ του Σλομποσλάι, με τον Τσακίρ να αποσοβεί το πρώτο και τη μπάλα να περνάει άουτ στο δεύτερο.

Η Γαλατά ήταν πάντα επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις και στο 63’ ο Όσιμεν σκόραρε σε κενή εστία από την πάσα του Λανγκ, όμως το γκολ δεν μέτρησε γιατί στην αρχή της επίθεσης, υποδείχτηκε οφσάιντ ο Γιλμάζ. Ήταν μία περίεργη φάση, αφού ο παίκτης που ήταν εκτεθειμένος δεν ήταν αυτός που πήρε τη μπάλα, αλλά ο Λανγκ που στη συνέχεια πάσαρε στον Όσιμεν.

Η Λίβερπουλ άγγιξε την ισοφάριση δύο λεπτά αργότερα, όταν από το απρόσεκτο γύρισμα του Γιλμάζ, ο Εκιτικέ έκλεψε και βγήκε τετ-α-τετ, όμως ο Τσακίρ απέκρουσε δύσκολα.

Το γκολ για τους «κόκκινους» επιτεύχθηκε στο 70’. Ο Σλόμποσλαϊ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Κονατέ στη μικρή περιοχή μπήκε στην πορεία της μπάλας και την έστειλε στα δίχτυα. Αλλά το VAR παρενέβη και υπέδειξε ότι ο σκόρερ βρήκε τη μπάλα με το χέρι, πριν αυτή περάσει τη γραμμή, οπότε το 1-0 δεν άλλαξε.

Οι εκατέρωθεν ευκαιρίες δεν σταμάτησαν. Στο 80’ ο Ρόμπερτσον κινήθηκε στην περιοχή από αριστερά και πάσαρε συρτά, η μπάλα κόντραρε στον Σάντσες και παραλίγο να καταλήξει αυτογκόλ, αλλά ο Τσακίρ πρόλαβε να αντιδράσει. Στο επόμενο λεπτό, ο Όσιμεν εξαπέλυσε βολίδα από πλάγια θέση και ο Μαμαρντασβίλι απέκρουσε δύσκολα.

Ο Σάρα στο 86’ σούταρε από πλάγια θέση και η μπάλα πέρασε μόλις άουτ. Την ίδια τύχη είχε η προσπάθεια του Γκάκπο από το ημικύκλιο, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το 1-0 δεν άλλαξε και η Γαλατά πήρε άλλη μία νίκη επί της Λίβερπουλ με το ίδιο σκορ, μετά τη συνάντηση τους στη League Phase.

Ο MVP: Ο Βίκτορ Όσιμεν ήταν ασταμάτητος. Μπορεί να μην σκόραρε, όμως είχε συμμετοχή στο γκολ. Βαν Ντάικ και Κονατέ αδυνατούσαν να τον ανακόψουν, έμεναν χαμηλά στο τερέν για να μην τον χάσουν, αλλά ο Όσιμεν τους κέρδιζε διαρκώς στις μονομαχίες.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος ήταν σκιά του εαυτού του και οι αμυντικοί της Γαλατά τον εξουδετέρωσαν εύκολα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το πρωτόγνωρο πάθος που είχαν οι γηπεδούχοι. Ήθελαν περισσότερο τη νίκη, έχασαν ελάχιστες διεκδικήσεις και κατέθεσαν κάθε ικμάδα των δυνάμεων τους απέναντι στους υπερόπτες «κόκκινους».

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ισπανός Χέσους Χιλ Μανθάνο διαχείριστηκε άψογα ένα δύσκολο ματς με ένταση, δυνατά μαρκαρίσματα και μονομαχίες στο όριο. Ήταν κοντά στη μπάλα, είχε άποψη για κάθε φάση και σφύριξε όσο χρειάστηκε.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Κουάντρα Φερνάντες από την Ισπανία ακύρωσε από ένα γκολ σε κάθε ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Όμως, αν το χέρι του Κονατέ ήταν ευκρινές, το παθητικό οφσάιντ στον Γιλμάζ, ενώ εκείνος δεν πήρε τη μπάλα, σίγουρα επιδέχεται συζήτησης.

ΣΚΟΡΕΡ: Λεμινά 7’

ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ (Οκάν Μπουρούκ): Τσακίρ, Σίνγκο, Σάντσες, Μπαρντακτσί, Γιάκομπς, Τορέιρα (93’ Γκιντογκάν), Λεμινά (77’ Σάλαϊ), Σάρα (87’ Μπόι), Γιλμάζ (93’ Ελμαλί), Λανγκ (77’ Ακγκούν), Όσιμεν

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Άρνε Σλοτ): Μαμαρντασβίλι, Γκόμεζ, Κονατέ, Βαν Ντάικ, Κέρκεζ (60’ Φρίμπογκ), Χράβενμπερχ, Μακ Άλιστερ, Βιρτζ (73’ Γκάκπο), Σαλάχ (60’ Ρόμπερτσον), Σομποσλάι, Εκιτικέ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Λίβερπουλ – Γαλατάσαραϊ Τετάρτη 18/3, 22:00