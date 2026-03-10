sports betsson
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Γαλατάσαραϊ-Λίβερπουλ 1-0: «Κόκκινη» υπόκλιση στο Αλί Σάμι Γεν
Champions League 10 Μαρτίου 2026

Γαλατάσαραϊ-Λίβερπουλ 1-0: «Κόκκινη» υπόκλιση στο Αλί Σάμι Γεν

Μετά τη Γιουβέντους και η Λίβερπουλ υποκλίθηκε στην ψυχωμένη Γαλατάσαραϊ, η οποία με γκολ του Λεμινά νίκησε 1-0 στο Αλί Σάμι Γεν και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τη ρεβάνς του Άνφιλντ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Spotlight

Η πρόκριση επί της Γιουβέντους στην ενδιάμεση φάση του Champions League δεν ήταν μία μεμονωμένη επιτυχία για τη Γαλατάσαραϊ. Το απέδειξε την Τρίτη στο Αλί Σάμι Γεν, νικώντας 1-0 άλλη μία μεγάλη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου: τη Λίβερπουλ. Παρότι η νίκη δεν δίνει αυτόματα την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης, συνιστά μία σοβαρή υποθήκη για τη ρεβάνς του Άνφιλντ.

Το αποτέλεσμα δεν ήταν τυχερό, ούτε η Λίβερπουλ άξιζε κάτι περισσότερο. Η Γαλατά δεν κρύφτηκε στην άμυνα, έψαξε και δεύτερο γκολ και είχε τις περισσότερες ευκαιρίες για να το πετύχει. Κυρίως χάρη στο… θαύμα της φύσης, τον Βίκτορ Όσιμεν ο οποίος ήταν ασταμάτητος.

Οι «κόκκινοι» είχαν τις στιγμές τους, θα μπορούσαν να ισοφαρίσουν, αλλά δεν έπεισαν για την ανωτερότητα τους. Σίγουρα με παρόμοια απόδοση, δεν μπορούν να νιώθουν σίγουροι για την ανατροπή σε οχτώ ημέρες στην έδρα τους. Πάντα στο Άνφιλντ είναι αλλιώς, αλλά η Γαλατά μετά την άλωση του Τορίνο, θέλει να γράψει άλλη μία σπουδαία πρόκριση στην ιστορία της!

Το Αλί Σάμι Γεν κόχλαζε από τους Τούρκους οπαδούς και η Γαλατάσαραϊ το μετουσίωσε σε δυναμικό ξεκίνημα. Στο 7’ ο Σάρα εκτέλεσε το κόρνερ, ο Όσιμεν έπιασε την κεφαλιά και ο Λεμινά που καραδοκούσε έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Το προβάδισμα τόνωσε το ηθικό των παικτών του Οκάν Μπουρούκ και έψαξαν για δεύτερο γκολ. Όμως δύο σουτ του Όσιμεν και άλλο ένα του Λανγκ δεν βρήκαν στόχο. Αντιθέτως, οι «ρεντς» έμοιαζαν νωθροί και ο Σαλάχ ήταν καλά μπλοκαρισμένος.

Οι φωνές του Σλοτ στο ημίχρονο αφύπνισαν τους φιλοξενούμενους και στο 47’ απείλησαν με δύο σουτ του Σλομποσλάι, με τον Τσακίρ να αποσοβεί το πρώτο και τη μπάλα να περνάει άουτ στο δεύτερο.

Η Γαλατά ήταν πάντα επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις και στο 63’ ο Όσιμεν σκόραρε σε κενή εστία από την πάσα του Λανγκ, όμως το γκολ δεν μέτρησε γιατί στην αρχή της επίθεσης, υποδείχτηκε οφσάιντ ο Γιλμάζ. Ήταν μία περίεργη φάση, αφού ο παίκτης που ήταν εκτεθειμένος δεν ήταν αυτός που πήρε τη μπάλα, αλλά ο Λανγκ που στη συνέχεια πάσαρε στον Όσιμεν.

Η Λίβερπουλ άγγιξε την ισοφάριση δύο λεπτά αργότερα, όταν από το απρόσεκτο γύρισμα του Γιλμάζ, ο Εκιτικέ έκλεψε και βγήκε τετ-α-τετ, όμως ο Τσακίρ απέκρουσε δύσκολα.

Το γκολ για τους «κόκκινους» επιτεύχθηκε στο 70’. Ο Σλόμποσλαϊ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Κονατέ στη μικρή περιοχή μπήκε στην πορεία της μπάλας και την έστειλε στα δίχτυα. Αλλά το VAR παρενέβη και υπέδειξε ότι ο σκόρερ βρήκε τη μπάλα με το χέρι, πριν αυτή περάσει τη γραμμή, οπότε το 1-0 δεν άλλαξε.

Οι εκατέρωθεν ευκαιρίες δεν σταμάτησαν. Στο 80’ ο Ρόμπερτσον κινήθηκε στην περιοχή από αριστερά και πάσαρε συρτά, η μπάλα κόντραρε στον Σάντσες και παραλίγο να καταλήξει αυτογκόλ, αλλά ο Τσακίρ πρόλαβε να αντιδράσει. Στο επόμενο λεπτό, ο Όσιμεν εξαπέλυσε βολίδα από πλάγια θέση και ο Μαμαρντασβίλι απέκρουσε δύσκολα.

Ο Σάρα στο 86’ σούταρε από πλάγια θέση και η μπάλα πέρασε μόλις άουτ. Την ίδια τύχη είχε η προσπάθεια του Γκάκπο από το ημικύκλιο, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το 1-0 δεν άλλαξε και η Γαλατά πήρε άλλη μία νίκη επί της Λίβερπουλ με το ίδιο σκορ, μετά τη συνάντηση τους στη League Phase.

Ο MVP: Ο Βίκτορ Όσιμεν ήταν ασταμάτητος. Μπορεί να μην σκόραρε, όμως είχε συμμετοχή στο γκολ. Βαν Ντάικ και Κονατέ αδυνατούσαν να τον ανακόψουν, έμεναν χαμηλά στο τερέν για να μην τον χάσουν, αλλά ο Όσιμεν τους κέρδιζε διαρκώς στις μονομαχίες.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος ήταν σκιά του εαυτού του και οι αμυντικοί της Γαλατά τον εξουδετέρωσαν εύκολα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το πρωτόγνωρο πάθος που είχαν οι γηπεδούχοι. Ήθελαν περισσότερο τη νίκη, έχασαν ελάχιστες διεκδικήσεις και κατέθεσαν κάθε ικμάδα των δυνάμεων τους απέναντι στους υπερόπτες «κόκκινους».

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ισπανός Χέσους Χιλ Μανθάνο διαχείριστηκε άψογα ένα δύσκολο ματς με ένταση, δυνατά μαρκαρίσματα και μονομαχίες στο όριο. Ήταν κοντά στη μπάλα, είχε άποψη για κάθε φάση και σφύριξε όσο χρειάστηκε.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Κουάντρα Φερνάντες από την Ισπανία ακύρωσε από ένα γκολ σε κάθε ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Όμως, αν το χέρι του Κονατέ ήταν ευκρινές, το παθητικό οφσάιντ στον Γιλμάζ, ενώ εκείνος δεν πήρε τη μπάλα, σίγουρα επιδέχεται συζήτησης.

ΣΚΟΡΕΡ: Λεμινά 7’

ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ (Οκάν Μπουρούκ): Τσακίρ, Σίνγκο, Σάντσες, Μπαρντακτσί, Γιάκομπς, Τορέιρα (93’ Γκιντογκάν), Λεμινά (77’ Σάλαϊ), Σάρα (87’ Μπόι), Γιλμάζ (93’ Ελμαλί), Λανγκ (77’ Ακγκούν), Όσιμεν

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Άρνε Σλοτ): Μαμαρντασβίλι, Γκόμεζ, Κονατέ, Βαν Ντάικ, Κέρκεζ (60’ Φρίμπογκ), Χράβενμπερχ, Μακ Άλιστερ, Βιρτζ (73’ Γκάκπο), Σαλάχ (60’ Ρόμπερτσον), Σομποσλάι, Εκιτικέ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Λίβερπουλ – Γαλατάσαραϊ Τετάρτη 18/3, 22:00

Φυσικό αέριο
LNG: Ανταγωνισμός ΕΕ – Ασίας για εξασφάλιση προμηθειών – Πώς διαμορφώνεται η αγορά

LNG: Ανταγωνισμός ΕΕ – Ασίας για εξασφάλιση προμηθειών – Πώς διαμορφώνεται η αγορά

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ιράν φέρεται ότι ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν φέρεται ότι ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Μουρίνιο: «Αν η ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους αποδειχθεί, η καριέρα του Πρεστιάνι στη Μπενφίκα τελείωσε»
Ποδόσφαιρο 02.03.26

Μουρίνιο: «Αν η ρατσιστική επίθεση αποδειχθεί, ο Πρεστιάνι θα τελειώσει από τη Μπενφίκα»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ξεκαθάρισε πως αν αποδειχθεί η ρατσιστική επίθεση που ισχυρίζεται ο Βινίσιους οτι δέχθηκε από τον παίκτη του Τζιανλούκα Πρεστιάνι, τότε ο Αργεντινός θα αποτελέσει παρελθόν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μέση Ανατολή: Η τροχιά του Μπρεντ κληρώνει… το πλαφόν για καύσιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 10.03.26

Η τροχιά του Μπρεντ κληρώνει… το πλαφόν για καύσιμα

Στην ελληνική αγορά των καυσίμων οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης έχουν καταγράψει μεγάλες αυξήσεις. Ανατιμήσεις που έγιναν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Τζορτζ Μάικλ: Ταινία-ντοκουμέντο, νέο live άλμπουμ και ένα λεύκωμα υπενθυμίζουν τον μύθο του Γιογκ Παναγιώτου – «Faith για πάντα»
Careless whispers 10.03.26

Τζορτζ Μάικλ: Ταινία-ντοκουμέντο, νέο live άλμπουμ και ένα λεύκωμα υπενθυμίζουν τον μύθο του Γιογκ Παναγιώτου – «Faith για πάντα»

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του Τζορτζ Μάικλ, η κληρονομιά του Γιώργου-Κυριάκου Παναγιώτου επιστρέφει θριαμβευτικά -και παντού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Justice Watch: Δομικά τα προβλήματα στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα – 19 καταδίκες από το ΕΔΔΑ το 2025
Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης 10.03.26

Justice Watch: Δομικά τα προβλήματα στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα – 19 καταδίκες από το ΕΔΔΑ το 2025

Η Ελλάδα δεν μαθαίνει από τις καταδίκες της, διαπιστώνει το Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης - Justice Watch σε νέα έκθεση. Το 2025 είχαμε 19 καταδίκες από το Ευρωπαίκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης – Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη
Ανησυχία 10.03.26

Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης - Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές των καυσίμων. Η τιμή στην αντλία συνεχίζει να ανεβαίνει και να «σπάει» στην εγχώρια αγορά –σε μία περίπτωση έσπασαν- το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο.

Σύνταξη
Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ
Στο πλευρό της 10.03.26

Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ

Η Ροζάνα Αρκέτ εξέφρασε την υποστήριξή της προς την Ντάριλ Χάνα, την οποία περιέγραψε ως «μια υπέροχη γυναίκα, μια εξαιρετική ηθοποιό, συγγραφέα, σκηνοθέτιδα και περιβαλλοντική ακτιβίστρια».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕΕ: Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν
Κόσμος 10.03.26

Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν - Ρήξη στο εσωτερικό της ΕΕ

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαφωνούν ως προς το βαθμό στον οποίο η Ένωση πρέπει να υπερασπιστεί την ισχύουσα διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες ή να προσαρμοστεί…

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί καθυστερημένα από το Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο
Ελλάδα 10.03.26

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί καθυστερημένα από το Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο

«Το κρίμα στο λαιμό τους. Αυτό ισχύει για όσους είναι υπεύθυνοι για το θάνατό του και γι' αυτούς που προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν τις ευθύνες τους» αναφέρει ο δικηγόρος του 55χρονου αστυνομικού

Σύνταξη
Κάι Τραμπ όπως Μαρία Αντουανέτα – Ψώνια με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στο «πιο ακριβό σούπερ μάρκετ» εν μέσω πολέμου – «Χάλια σούσι!»
Καμία επαφή 10.03.26

Κάι Τραμπ όπως Μαρία Αντουανέτα – Ψώνια με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στο «πιο ακριβό σούπερ μάρκετ» εν μέσω πολέμου – «Χάλια σούσι!»

Επιλέγοντας το σουρεαλισμό απέναντι σε οποιαδήποτε λογική, η εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι, ποστάρει ένα βίντεο-μαρτυρία από την πρόσφατη εξόρμηση της στο πιο «εκλεκτικό, ακριβό και υπέροχο σούπερ μάρκετ των ΗΠΑ» εν μέσω πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τους εγκληματίες
Ανάλυση Kaspersky 10.03.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τους εγκληματίες

Οι ειδικοί της Ομάδας Παγκόσμιας Έρευνας και Ανάλυσης (GReAT) της Kaspersky αναφέρουν ότι οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη για να γράφουν κώδικα

Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Δύο στους τρεις πιστεύουν πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη
Δημοσκόπηση 10.03.26

Δύο στους τρεις πιστεύουν πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη - Ατιμωρησία των πραγματικών ενόχων

Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρούν ότι έγινε προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση. Δυσπιστία για την τιμωρία των ενόχων. Επτά στους δέκα να θεωρούν ότι οι πραγματικοί ένοχοι δεν θα τιμωρηθούν.

Σύνταξη
LIVE: Παρί – Ολυμπιακός
Euroleague 10.03.26

LIVE: Παρί – Ολυμπιακός

LIVE: Παρί – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Ολυμπιακός για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Πώς η εφημερίδα The Times έβγαλε τον Μικ Τζάγκερ από τη φυλακή – «Ποιος συνθλίβει μια πεταλούδα με έναν τροχό;»
Μυθοποίηση 10.03.26

Πώς η εφημερίδα The Times έβγαλε τον Μικ Τζάγκερ από τη φυλακή - «Ποιος συνθλίβει μια πεταλούδα με έναν τροχό;»

Ο αρχισυντάκτης William Rees-Mogg άλλαξε την ιστορία του ροκ εν ρολ με ένα κύριο άρθρο μετά τη διαβόητη σύλληψη των Rolling Stones για κατοχή ναρκωτικών. Σήμερα ο Nigel Farndale των Times ερευνά το θέμα, καθώς μια νέα θεατρική παράσταση, με τίτλο Redlands, ξαναλέει την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
