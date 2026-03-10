Ρεάλ Μαδρίτης: Χειρουργήθηκε ο Ροντρίγκο (pic)
Ο Ροντρίγκο χειρουργήθηκε στο δεξί γόνατο και αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση σε περίπου έναν χρόνο.
Ο Ροντρίγκο υποβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (10/3) σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, για την αποκατάσταση της ρήξης στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο και τον πλάγιο μηνίσκο του δεξιού γονάτου του.
Ο Βραζιλιάνος τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Ρεάλ με τη Χετάφε, αλλά δεν μπήκε αμέσως για επέμβαση καθώς οι γιατροί περίμεναν να υποχωρήσει το πρήξιμο στην περιοχή.
Από αυτή τη στιγμή και μετά, ξεκινά πια η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Ροντρίγκο στη δράση, η οποία εκτιμάται σε περίπου έναν χρόνο.
Φυσιικά θα χάσει και το προσεχές Μουντιάλ με την Βραζιλία, σε μια τρομερά κακή συγκυρία για τον ίδιο καθώς μόλις είχε επιστρέψει από προηγούμενο τραυματισμό.
Η εικόνα του μετά την επέμβαση:
