Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα 1-1: Στο ματς-θρίλερ οι Καταλανοί μίλησαν τελευταίοι με πέναλτι στο 96’ (vid)

Ματς-θρίλερ στο «Σεν Τζέιμς Παρκ» καθώς Νιούκαστλ και Μπαρτσελόνα έπαιξαν επιθετικά αλλά δεν έβρισκαν δίχτυα. Τελικά, όλα έγιναν στο τέλος! Η Νιούκαστλ προηγήθηκε στο 86’ με γκολ του Μπαρνς ο οποίος είχε δοκάρι, όμως η Μπαρτσελόνα γέλασε τελευταία, καθώς κέρδισε πέναλτι στην τελευταία φάση του αγώνα και ο Γιαμάλ έκανε το 1-1 στο 96’.

Ετσι, μετά το πρώτο ματς για τη φάση των «16» του Champions League η Μπαρτσελόνα απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης. Η Νιούκαστλ ήταν καλύτερη όμως έμεινε στα κρύα του λουτρού, σχεδόν με το σφύριγμα της λήξης.

Πάνω κάτω η μπάλα

Μεγάλη ευκαιρία έχασε η Νιούκαστλ στο 3’ όταν ο Κουμπαρσί απομάκρυνε προ της γραμμής κεφαλιά του Τονάλι. Το παιχνίδι ήταν ανοιχτό, η μπάλα πήγαινε πάνω κάτω και οι ομάδες ήθελαν το γκολ, όμως δεν χάθηκε μεγάλη ευκαιρία. Από πλευράς Μπαρτσελόνα μια πάσα του Ραφίνια δεν ανησύχησε τους αντιπάλους (21’), όπως και στο 23’ ο Γιαμάλ δεν είχε καλό τελείωμα και μπλόκαρε εύκολα ο Ράμσντεϊλ. Η Νιούκαστλ απείλησε και στο 27’ με κεφαλιά του Οσούλα που έφυγε άουτ και είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία της στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Ράμσντεϊλ έκανε έξοχη επέμβαση και σε σουτ του Φερμίν στο 36’.

Το δοκάρι στο 74’

Ιδιο σκηνικό και στο δεύτερο ημίχρονο, με επιθετική… φλυαρία των δυο ομάδων, όμως οι γηπεδούχοι απείλησαν περισσότερο. Δυο προσπάθειες του Οσούλα στο 56’ και του Ελάνγκα στο 57’, αντίστοιχα, δεν ανησύχησαν τον Γκαρσία. Η Νιούκαστλ έχασε κι άλλη ευκαιρία στο 60’ που ο Γκαρσία αναγκάστηκε να κάνει απίστευτη απόκρουση σε σουτ του Μπαρνς.

Στο 63’ ήταν η σειρά της Μπαρτσελόνα, καθώς κεφαλιά του Αραούχο αποκρούστηκε σε κόρνερ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Λεβαντόφσκι στο 66’ καθώς είδε να καταλήγει ελάχιστα άουτ του σουτ που έκανε.

Η ευκαιρία του αγώνα, πριν από τα γκολ, χάθηκε στο 74΄και χάθηκε από τη Νιούκαστλ, όταν Μπαρνς σημάδεψε το κάθετο δοκάρι με σουτ. Στην επαναφορά ο Ζοέλιντον έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα αλλά το γκολ ακυρώθηκε σαν οφσάιντ.

Βολίδα του Ράσφορντ στο 84΄σταμάτησε στους αμυντικούς της Νιούκαστλ. Τελικά, η Νιούκαστλ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με σουτ του Μπαρνς στο 86’, μετά από σέντρα του Μέρφι. Όμως, οι γηπεδούχοι έπαθαν σοκ στο 90+5’, όταν ο ρέφερι καταλόγισε πέναλτι σε ανατροπή του Ντάνι Ολμο από τον Τιαό. Ένα λεπτό αργότερα (90+6’) ο Γιαμάλ εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 1-1.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Οι αλλαγές που έκαναν οι δυο προπονητές (τρεις οι γηπεδούχοι στο 67’ και τρεις οι φιλοξενούμενοι αμέσως μετά) άλλαξαν τον ρυθμό του αγώνα, έγινε πιο γρήγορος και έδειξαν ότι ήθελαν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το πέναλτι στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Εκεί που οι γηπεδούχοι είχαν στο μυαλό τους πως θα πανηγυρίσουν.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Τιαό που έκανε το πέναλτι στον Ντάνι Ολμο, ο οποίος μπήκε αλλαγή.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ιταλός Μάρκο Γκούιντα καταλόγισε άμεσα το πέναλτι.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο συμπατριώτης του Ντανιέλε Τσίφι εξέτασε αν έγινε πέναλτι στον Ελάνγκα στο 45’ και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε παράβαση.

ΣΚΟΡΕΡ: 86’ Μπαρνς – 90+6’ Γιαμάλ (με πέναλτι)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ράμστντέιλ, Τρίπιερ (67’ Λιβραμέντο), Τιαό, Μπερν, Χολ, Ράμσεϊ, Τονάλι, Ζοέλιντον, Ελάνγκα (67΄Μέρφι), Οσούλα (67’ Γκόρντον), Μπαρνς (90’ Γουίλοκ).

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Γκαρσία, Κανσέλο, Αραούχο (88’ Φοντ), Κουμπαρσί, Μαρτίν, Πέδρι (70’ Ολμο), Μπερνάλ (73’ Κασάδο), Γιαμάλ, Φερμίν Λόπεθ, (88’ Τόρες), Ραφίνια, Λεβαντόβσκι (70’ Ράσφορντ)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Η ρεβάνς θα γίνει στις 18/3 (19:45)