Μπορεί να βρισκόμαστε στην εποχή της τεχνολογίας και της πληροφορίας, ωστόσο ένας οπαδός της Μπαρτσελόνα που βρέθηκε στην Αγγλία τα έκανε μαντάρα!

Ο Ισπανός φίλαθλος που (όπως οι περισσότεροι συμπατριώτες του) δεν γνώριζε καλά Αγγλικά ενώ ήθελε να παρακολουθήσει το Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα για τους «16» του Champions League, τελικά βρέθηκε στο… Έξετερ να παρακολουθεί το παιχνίδι της τοπικής ομάδας με τη Λίνκολν για τη Γ΄ Αγγλίας!

Θα αναρωτηθεί κανείς πώς συνέβη αυτό. Ο οπαδός της Μπαρτσελόνα την πάτησε διότι και τα δύο γήπεδα των γηπεδούχων έχουν το ίδιο σχεδόν όνομα, παρά μία απόστροφο! Συγκεκριμένα της Νιούκαστλ λέγεται «St James’ Park» και της Έξετερ «St James Park»!

Έτσι ο Ισπανός φίλος των Καταλανών αντί να βρεθεί σε εκείνο των «ανθρακωρύχων» κατέληξε στης Έξετερ να βλέπει αναμέτρηση της League One που ήταν σχεδόν την ίδια ώρα…

Οι άνθρωποι της Έξετερ πάντως αναγνώρισαν το… δράμα του οπαδού της Μπάρτσα που ξόδεψε ένα σωρό λεφτά (αεροπορικά εισιτήρια, μετακινήσεις, ξενοδοχεία και φυσικά εισιτήρια γηπέδου) και τον φρόντισαν να του επιτρέψουν να παρακολουθήσει τζάμπα το δικό τους παιχνίδι. Μάλιστα τόνισαν σε ανάρτησή τους ότι ο εν λόγω φίλαθλος είναι «…ευπρόσδεκτος να ξανάρθει όποτε θέλει στο… πραγματικό St James Park».

Το περιστατικό έκαναν γνωστό οι άνθρωποι της ομάδας της League One, η οποία την ίδια ώρα σχεδόν υποδεχόταν τη Λίνκολν. Όπως ανέφεραν οι Grecians, ο Ισπανός έφτασε στα τουρνικέ του γηπέδου όπου έγινε αντιληπτό το λάθος, με τους ιθύνοντες της Έξετερ να φροντίζουν να του εξασφαλίσουν εισιτήριο για τον δικό τους αγώνα…

Η ανάρτηση της Έξετερ σημειώνει αναλυτικά:

Ήταν μια ιστορία για δύο πόλεις και δύο πολύ διαφορετικά ποδοσφαιρικά γήπεδα για έναν οπαδό της Μπαρτσελόνα που εμφανίστηκε στο λάθος St James Park χθες το βράδυ. Ο Ισπανός υποστηρικτής, που ταξίδεψε στο Ντέβον από το Λονδίνο, έφτασε στις θύρες της κερκίδας Adam Stansfield του γηπέδου,, περιμένοντας να δει την ομάδα του να αντιμετωπίζει τη Νιούκαστλ. Μόνο όταν έδειξε το εισιτήριό του στο προσωπικό, συνειδητοποίησε το λάθος του. Τελικά όμως είδε ποδόσφαιρο. Οι άνθρωποι της Έξετερ του εξασφάλισαν εισιτήριο για τον αγώνα με τη Λίνκολν, κάτω από τα φώτα του «αληθινού» St James Park.

Ο Άνταμ Σπένσερ, υπεύθυνος Εμπειρίας Φιλάθλων, δήλωσε:

«Ένας από τους εθελοντές μας ήρθε στο γραφείο για να μας πει ότι αυτός ο τύπος είχε εμφανιστεί περιμένοντας να δει την Μπαρτσελόνα. Τα αγγλικά του δεν ήταν πολύ καλά, αλλά απ’ ό,τι καταλάβαμε είχε έρθει από το Λονδίνο. Υποθέτω ότι έβαλε στο κινητό του St James Park και απλώς ακολούθησε τις οδηγίες. Ήταν αρκετά απογοητευμένος και λίγο ντροπιασμένος. Έτσι του βρήκαμε ένα εισιτήριο και είδε έναν αγώνα στο πραγματικό St James Park. Θα είναι ευπρόσδεκτος να ξανάρθει όποτε θέλει».