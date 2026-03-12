Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 3-0: Με «βασιλικό» χατ-τρικ του Βαλβέρδε! (vid)
Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης σε θρίαμβο 3-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι, στο πρώτο ματς των «16» του Champions League.
- Το Ιράν απειλεί να πλήξει λιμάνια στη Μέση Ανατολή αν χτυπηθούν οι λιμενικές εγκαταστάσεις της χώρας
- Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
- Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι
- Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας
Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε σε βραδιά καριέρας και ένα μυθικό χατ – τρικ από το 20΄έως το 42΄για το εντυπωσιακό 3-0 της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην… άτυχη και «αόρατη» Μάντσεστερ Σίτι στο πρώτο ματς για μια θέση στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ!
Τι και αν οι απουσίες της Ρεάλ ήταν τεράστιες, με πρώτη και καλύτερη του Εμπαπέ, τον ρόλο του οποίο ανέλαβε ο αρχηγός της «βασίλισσας» με τρία πανέμορφα γκολ που «σμπαράλιασαν» την αγγλική άμυνα.
Η Ρεάλ ήταν αποτελεσματική απέναντι στην Σίτι που δεν… ήταν στο παιχνίδι με μοναδικό διασωθέντα τον Ντοκού, και θα μπορούσε να έχει βάλει και 4ο γκολ αν ο Βινίσιους δεν έβλεπε τον Ντοναρούμα να πέφτει σωστά στην εκτέλεση πέναλτι και να σώσει… ότι σώζεται για την ρεβάνς.
Το κλειδί του ματς: Ο ίδιος ο Βαλβέρδε που αυτά που έκανε θα τα λέει και στα εγγόνια του! Και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο γκολ ήταν απολαυστικά και οδήγησαν σε ένα δεύτερο ημίχρονο που έπαιξε πιο πίσω για να διαφυλάξει το προβάδισμα, και το έκανε με επιτυχία.
Άλλαξε το ματς: Δεν το άλλαξε κανείς. Ο Βαλβέρδε έκανε ότι ήθελε…
Ο χειρότερος του γηπέδου: Αν αφήσουμε έξω τον Ντοκού, όλοι οι άλλοι της Σίτι δεν υπήρχαν στο γήπεδο…
Ο διαιτητής: Περίπατος για τον Ιταλό που είχε σωστές αποφάσεις.
VAR-ολογώντας: Εύκολο βράδυ και για τους διαιτητές στο VAR, δεν υπήρξαν γενικά δύσκολες φάσεις.
Σκόρερ: 20΄, 27΄, 42΄ Βαλβέρδε
Συνθέσεις:
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Κουρτουά, Χάουσεν, Ρίντιγκερ, Μεντί (46’Φραν), Άρνολντ (83’Καρβαχάλ), Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Πιτάρτς (76’Μανούελ Άνχελ), Βινίσιους, Μπραΐμ Ντίαθ (76’Μασταντουόνο), Γκιουλέρ (70’Καμαβινγκά).
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Ντίας, Γκεΐ, Χουσάνοβ, Ο’Ράιλι, Σεμένιο (70’Σερκί), Μπερνάρντο Σίλβα (70’Αΐτ-Νουρί), Ρόδρι, Σαβίνιο (46’Ρέιντερς), Ντοκού, Χάαλαντ (82’Μαρμούς).
Επόμενη αγωνιστική:
Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 17/3 στις 22:00.
- Πανδαισία: Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)
- Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2: Από ντέρμπι, θρίαμβος για τους Παριζιάνους! (vid)
- Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0: Ασταμάτητοι οι Νορβηγοί και με το ένα πόδι στους «8» (vid)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 3-0: Με «βασιλικό» χατ-τρικ του Βαλβέρδε! (vid)
- Βαλεφόλια – Παναθηναϊκός 3-2: «Λύγισαν» δύσκολα οι πράσινες και το τρόπαιο θα κριθεί στη Γλυφάδα
- Εγκλωβισμένος στο Κατάρ ο ισχυρός άνδρας της Παρί, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί (pic)
- Κροατία – Ελλάδα 98-73: Δεύτερη ήττα για την Εθνική γυναικών στα προκριματικά του Eurobasket 2027 (vid)
- Ο πίνακας που δείχνει τη… μεγάλη εικόνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις