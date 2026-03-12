Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 3-0: Με «βασιλικό» χατ-τρικ του Βαλβέρδε! (vid)

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε σε βραδιά καριέρας και ένα μυθικό χατ – τρικ από το 20΄έως το 42΄για το εντυπωσιακό 3-0 της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην… άτυχη και «αόρατη» Μάντσεστερ Σίτι στο πρώτο ματς για μια θέση στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ!

Τι και αν οι απουσίες της Ρεάλ ήταν τεράστιες, με πρώτη και καλύτερη του Εμπαπέ, τον ρόλο του οποίο ανέλαβε ο αρχηγός της «βασίλισσας» με τρία πανέμορφα γκολ που «σμπαράλιασαν» την αγγλική άμυνα.

Η Ρεάλ ήταν αποτελεσματική απέναντι στην Σίτι που δεν… ήταν στο παιχνίδι με μοναδικό διασωθέντα τον Ντοκού, και θα μπορούσε να έχει βάλει και 4ο γκολ αν ο Βινίσιους δεν έβλεπε τον Ντοναρούμα να πέφτει σωστά στην εκτέλεση πέναλτι και να σώσει… ότι σώζεται για την ρεβάνς.

Το κλειδί του ματς: Ο ίδιος ο Βαλβέρδε που αυτά που έκανε θα τα λέει και στα εγγόνια του! Και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο γκολ ήταν απολαυστικά και οδήγησαν σε ένα δεύτερο ημίχρονο που έπαιξε πιο πίσω για να διαφυλάξει το προβάδισμα, και το έκανε με επιτυχία.

Άλλαξε το ματς: Δεν το άλλαξε κανείς. Ο Βαλβέρδε έκανε ότι ήθελε…

Ο χειρότερος του γηπέδου: Αν αφήσουμε έξω τον Ντοκού, όλοι οι άλλοι της Σίτι δεν υπήρχαν στο γήπεδο…

Ο διαιτητής: Περίπατος για τον Ιταλό που είχε σωστές αποφάσεις.

VAR-ολογώντας: Εύκολο βράδυ και για τους διαιτητές στο VAR, δεν υπήρξαν γενικά δύσκολες φάσεις.

Σκόρερ: 20΄, 27΄, 42΄ Βαλβέρδε

Συνθέσεις:

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Κουρτουά, Χάουσεν, Ρίντιγκερ, Μεντί (46’Φραν), Άρνολντ (83’Καρβαχάλ), Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Πιτάρτς (76’Μανούελ Άνχελ), Βινίσιους, Μπραΐμ Ντίαθ (76’Μασταντουόνο), Γκιουλέρ (70’Καμαβινγκά).

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Ντίας, Γκεΐ, Χουσάνοβ, Ο’Ράιλι, Σεμένιο (70’Σερκί), Μπερνάρντο Σίλβα (70’Αΐτ-Νουρί), Ρόδρι, Σαβίνιο (46’Ρέιντερς), Ντοκού, Χάαλαντ (82’Μαρμούς).

Επόμενη αγωνιστική:

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 17/3 στις 22:00.