Οπαδός της Μπόντο Γκλιμτ πανηγύρισε τις πέντε σερί νίκες με… κούρεμα (vid)
Οπαδός της Μπόντο/Γκλιμτ θέλησε να πανηγυρίσει... αλα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την πέμπτη σερί νίκη της ομάδας του Champions League κι έτσι αποφάσισε να κουρευτεί στο γήπεδο!
Η Μπόντο/Γκλιμτ είναι η έκπληξη της χρονιάς στο φετινό Champions League, καθώς οι Νορβηγοί πέτυχαν την πέμπτη σερί νίκη τους στη διοργάνωση, αυτή τη φορά επί της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 3-0 και ένας οπαδός αποφάσισε να πανηγυρίσει την επικράτηση με έναν ξεχωριστό τρόπο.
Συγκεκριμένα, ο οπαδός των Νορβηγών αποφάσισε να κουρευτεί στο στάδιο μετά το τέλος της αναμέτρησης με το σύνολο του Μουρίνιο, με το στιγμιότυπο να γίνεται viral στα social media.
Δείτε το βίντεο
Bodø/Glimt: 5 wins in the Champions League.
A fan marked the occasion with a haircut in the stands ✂️💛 #UCL pic.twitter.com/8M2W3tyanV
— DAZN Football (@DAZNFootball) March 13, 2026
Ένας οπαδός μετά την ολοκλήρωση του ματς έβγαλε την ξυριστική μηχανή και κούρεψε τον άλλο οπαδό, προσφέροντας στους υπολοίπους φιλάθλους και στον κόσμο, αδιαμφισβήτητα ένα ασυνήθιστο θέαμα.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις