Τρίτη 17 Μαρτίου 2026
17.03.2026 | 20:42
Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπόντο Γκλιμτ 5-0: Απίστευτη πρόκριση με ανατροπή για τα «λιοντάρια» (vid)
Champions League 17 Μαρτίου 2026, 22:24

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπόντο Γκλιμτ 5-0: Απίστευτη πρόκριση με ανατροπή για τα «λιοντάρια» (vid)

H Σπόρτινγκ Λισαβόνας διέλυσε τη Μπόντο Γκιλμτ με 5-0 και πήρε μία ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χρήματα: Όταν λείπουν απ' την τσέπη μας, βλάπτουν το μυαλό μας

Στην ιστορία των ανατροπών του Champions League, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έγραψε τη δική της ραψωδία! Με μία εντυπωσιακή εμφάνιση, διέγραψε το 3-0 της Νορβηγίας, διέλυσε τη Μπόντο Γκλιμτ με 5-0 στην παράταση και προκρίθηκε πανυγηρικά στα προημιτελικά της διοργάνωσης!

Τα «λιοντάρια» έμοιαζαν ξεγραμμένα μετά το κάζο στον νορβηγικό βορρά, όμως με περίσσια θέληση και με αποφασιστικότητα, στρίμωξαν από την αρχή τους αντιπάλους τους, σκόραραν στα κατάλληλα σημεία και πέτυχαν έναν ανεπανάληπτο θρίαμβο!

Η Μπόντο επαναπαύτηκε στο σκορ του πρώτου αγώνα, δεν είχε αντίδραση μετά την ισοφάριση του 3-0 και έμοιαζε να μην πιστεύει αυτό που της συνέβη. Είναι χαρακτηριστικό πως στην παράταση δεν απείλησε ούτε μία φορά και το όνειρο της έσβησε άδοξα.

Η Σπόρτινγκ κατέβαλλε μία απέλπιδα προσπάθεια για να πετύχει μια μεγάλη ανατροπή, είχε χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και βρήκε τη λύση από μία στημένη μπάλα. Στο 34’ ο Τρινκάο εκτέλεσε το κόρνερ και ο Γκονσάλο Ινάσιο με κεφαλιά σκόραρε το 1-0.

Η Μπόντο που είχε περιοριστεί σε παθητικό ρόλο, παραλίγο να ισοφαρίσει με τον ίδιο τρόπο. Στο 42’ ο Μπεργκ χτύπησε το κόρνερ και η κεφαλιά του Μπιόρτουφτ βρήκε δύο φορές στο οριζόντιο δοκάρι, με τον Χάουγκε να μην βρίσκει τη μπάλα στην επαναφορά.

Τα «λιοντάρια» διπλασίασαν το προβάδισμα τους στο 64′. Από τον συνδυασμό των Καταμό και Σουάρες, ο Πέδρο Γκονσάλβες βρέθηκε σε κενή εστία και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα!

Το «Ζοσέ Αλβαλάδε» σηκώθηκε στο πόδι στο 75′. Από το γύρισμα του Σάντος η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Μπιορκάν και ο διαιτητής Σκάρερ υπέδειξη το πέναλτι, αφού τσέκαρε τη φάση μετά από κλήση του VAR. O Σουάρες ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε για το 3-0, σκορ που «ισοφάρισε» τον πρώτο αγώνα της Νορβηγίας.

Η Σπόρτινγκ έψαξε άμεσα το γκολ της πρόκρισης, όμως στο επόμενο λεπτό ο Χάικιν σταμάτησε τον σκόρερ Σουάρες, ενώ στο 83′ το σουτ του Νούνο Σάντος χτύπησε στο κάθετο δοκάρι της Μπόντο.

Το παιχνίδι πήγε στην παράταση, αλλά ο πρωταγωνιστής δεν άλλαξε. Μόλις στο δεύτερο λεπτό, ο Τρινκάο πάσαρε στον Αραούχο και αυτός με δυνατό σουτ σκόραρε το 4-0, δίνοντας σκορ πρόκρισης στους γηπεδούχους.

Η Μπόντο δεν βρήκε καμία αντίδραση και στο 121′, ο Ραφαέλ Νελ σκόραρε το 5-0 και «σφράγισε» μία από τις επικότερες ανατροπές στην ιστορία του Champions League!

O MVP: Ο Λουίς Σουάρες. Σκόραρε το τρίτο γκολ, έφτιαξε το δεύτερο και ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης για την άμυνα των Νορβηγών.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Γενς Χάουγκε. Το «βαρύ πυροβολικό» της Μπόντο ήταν άφαντος σε αυτό το κρίσιμο ματς και αντικαταστάθηκε.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Το γκολ του Αραούχο στο δεύτερο λεπτό της παράτασης. Έδωσε την πρόκριση στη Σπόρτινγκ και η Μπόντο δεν είχε τρόπο αντίδρασης.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ελβετός Σάντρο Σκάρερ διαχειρίστηκε εξαιρετικά το παιχνίδι, δεν αντιμετώπισε προβλήματα και έχασε μόνο τη φάση του πέναλτι της Σπόρτινγκ.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Φενταγί Καν από την Ελβετία επενέβη μόνο στο πέναλτι της Σπόρτινγκ και στο χέρι του Μπιόρκαν.

ΣΚΟΡΕΡ: Ινάσιο 34′, Γκονσάλβες 64′, Σουάρες 78′, Αραούχο 92′, Νελ 121′

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ (Ρούι Μπόρχες): Ρούι Σίλβα, Φρεσνάντα, Κουαρέσμα (64′ Ντεμπάστ), Ινάσιο, Αραούχο (110′ Ντιομαντέ), Χιούμλαντ, Μορίτα (68′ Μπραγκάνσα), Τρινκάο (110′ Φαγέ), Καταμό, Γκονσάλβες (68′ Σάντος), Σουάρες (116′ Νελ).

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ (Κιέτιλ Κνούτσεν): Χάικιν, Σιόβολντ, Μπιόρτφουφτ, Γκούντερσεν (106′ Αλεσάμι), Μπιόρκαν, Εβγιέν (85′ Μπάσι), Μπεργκ, Φετ (91′ Όκλαντ), Μπλούμπεργκ (85′ Μάτα), Χάουγκε (79′ Σάλτνες), Χογκ (79′ Χέλμερσεν).

Ναυτιλία
Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Ιράν: Οι Φρουροί επιβεβαιώνουν τη δολοφονία Σολεϊμανί

Αθλητική Ροή
Champions League 17.03.26

LIVE: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2: Από ντέρμπι, θρίαμβος για τους οι πρωταθλητές Ευρώπης! (vid)
Champions League 12.03.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2: Από ντέρμπι, θρίαμβος για τους οι πρωταθλητές Ευρώπης! (vid)

Δύο φορές προηγήθηκε η Παρί, οι Άγγλοι είχαν τις απαντήσεις, όμως στο τελευταίο 20λεπτο ένα λάθος και δύο γκολ του Κβαρατσκέλια διαμόρφωσαν το τελικό 5-2 που δίνει «μισή πρόκριση» στους Γάλλους.

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0: Ασταμάτητοι οι Νορβηγοί και με το ένα πόδι στους «8» (vid)
Champions League 12.03.26

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0: Ασταμάτητοι οι Νορβηγοί και με το ένα πόδι στους «8» (vid)

Η… τρέλα διαρκείας που ακούει στο όνομα Μπόντο Γκλιμτ συνεχίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τη νορβηγική ομάδα να σαρώνει 3-0 τη Σπόρτινγκ στο πρώτο ματς και να ετοιμάζεται για οκτάδα!

Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ
Ευτυχώς 17.03.26

Μπορούμε να κοιμηθούμε ήρεμοι: Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ

Ο 33χρονος ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν έβαλε ένα τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Και ένας αναστεναγμός ανακούφισης ακούστηκε από τους θαυμαστές των ταινιών του 007.

Σταματά από την Πέμπτη η αγορά γάλακτος και των παραγώγων του σε όλη τη Λέσβο, λόγω του αφθώδους πυρετού
Ελλάδα 17.03.26

Σταματά από την Πέμπτη η αγορά γάλακτος και των παραγώγων του σε όλη τη Λέσβο, λόγω του αφθώδους πυρετού

Ας σημειωθεί ότι η διακοπή της αγοράς γάλακτος αφορά περίπου 9000 κτηνοτροφικές μονάδες καταγεγραμμένες στα μητρώα, οι οποίες παράγουν αυτή την εποχή συνολικά 60 με 70 τόνους γάλακτος τη μέρα.

Στη δημοσιότητα ο πίνακας ωφελούμενων εργαζομένων για τη νέα δράση κατάρτισης της ΔΥΠΑ
Δράση 16913 17.03.26

Στη δημοσιότητα ο πίνακας ωφελούμενων εργαζομένων για τη νέα δράση κατάρτισης της ΔΥΠΑ

Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν την κατάσταση της αίτησής τους στις αναρτημένες λίστες. Όσοι έχουν απορριφθεί, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση από 18 Μαρτίου έως και 20 Μαρτίου

Ισραήλ: Δεν υπάρχει ατιμωρησία για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Θα τον κυνηγήσουμε και θα τον εξουδετερώσουμε
Κόσμος 17.03.26

Ισραήλ: Δεν υπάρχει ατιμωρησία για τον Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Θα τον κυνηγήσουμε και θα τον εξουδετερώσουμε

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει αποφασισμένος να εντοπίσει και να εξουδετερώσει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει εξαφανισμένος από τη δημόσια σφαίρα μετά τον διορισμό του.

Κρήτη: Πάνω από 5 εκατ. ευρώ τα κέρδη του κυκλώματος που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες – Πώς λειτουργούσε
Ελλάδα 17.03.26

Κρήτη: Πάνω από 5 εκατ. ευρώ τα κέρδη του κυκλώματος που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες – Πώς λειτουργούσε

Μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 21 άτομα μεταξύ των οποίων και τα ηγετικά μέλη του κυκλώματος που δρούσε με έδρα το Ηράκλειο στην Κρήτη

Πώς ο παραιτηθείς διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής των ΗΠΑ έγινε πολέμιος των επεμβάσεων
Τζόζεφ Κεντ 17.03.26

Πώς ο παραιτηθείς διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής των ΗΠΑ έγινε πολέμιος των επεμβάσεων

Ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας Τζόζεφ - Τζο - Κεντ, θερμός υποστηρικτής του Τραμπ, παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος για τον πόλεμο στο Ιράν, «έναν πόλεμο που δεν είναι δικός μας»

Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;
Τι συμβαίνει στα κύτταρά μας 17.03.26

Αποκωδικοποιώντας τον μοριακό χάρτη της μακροζωίας – Μπορεί η επιστήμη να επιβραδύνει τη γήρανση;

Τι είναι πραγματικά η γήρανση, πώς οι επιλογές στον τρόπο ζωής μπορεί να επηρεάζουν τη μακροζωία και… τα πολλά υποσχόμενα πεδία της έρευνας.

Τα ιρανικά μέσα επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, διοικητή της Μπασίτζ
Κόσμος 17.03.26

Τα ιρανικά μέσα επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, διοικητή της Μπασίτζ

Ο Σουλεϊμανί, ο οποίος ηγήθηκε της Μπασίτζ τα τελευταία έξι χρόνια και επέβλεπε τις επιχειρήσεις εσωτερικής ασφάλειας, «έπαιξε στρατηγικό και απαράμιλλο ρόλο στην ενημέρωση της λαϊκής και τζιχαντιστικής δομής της Μπασίτζ.

Βραζιλία: Βελτιώνεται η υγεία του Ζαΐχ Μπολσονάρου – Παραμένει σε νοσοκομείο με βρογχοπνευμονία
Βραζιλία 17.03.26

Βελτιώνεται η υγεία του Ζαΐχ Μπολσονάρου - Παραμένει σε νοσοκομείο με βρογχοπνευμονία

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου αρρώστησε στη φυλακή όπου εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για σχεδιασμό πραξικοπήματος, και κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του σε νοσοκομείο

Σε νέα δίνη το Μαξίμου με τις υποκλοπές να φουντώνουν
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Σε νέα δίνη το Μαξίμου με τις υποκλοπές να φουντώνουν

Η προσπάθεια του Μαξίμου να οχυρωθεί πίσω από την εισαγγελική διάταξη του ΑΠ (το σκεπτικό και τα συμπεράσματα της οποίας ήρθε να κλονίσει η δικαστική απόφαση). Η επιχείρηση απαξίωσης του σκανδάλου με μπροστινό τον Αδ. Γεωργιάδη. Το εσωτερικό της ΝΔ και το μήνυμα του Αντ. Σαμαρά

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Μπάσκετ 17.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Ανδρέας Μαυρομμάτης: Πέθανε ο σεφ της ελίτ και «μέγας πρεσβευτής» της ελληνικής γαστρονομίας
The Good Life 17.03.26

Ανδρέας Μαυρομμάτης: Πέθανε ο σεφ της ελίτ και «μέγας πρεσβευτής» της ελληνικής γαστρονομίας

Ο Ανδρέας Μαυρομμάτης υπήρξε ο κορυφαίος πρεσβευτής της κυπριακής και ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό και καθιέρωσε τις γεύσεις της πατρίδας στα μενού της ελίτ ανά τον κόσμο

Βρετανός σύμβουλος ασφάλειας: Η ιρανική πρόταση για τα πυρηνικά απέτρεπε τον πόλεμο – Οι ΗΠΑ την αγνόησαν
Κόσμος 17.03.26

Βρετανός σύμβουλος ασφάλειας: Η ιρανική πρόταση για τα πυρηνικά απέτρεπε τον πόλεμο – Οι ΗΠΑ την αγνόησαν

Ο Πάουελ αποκάλυψε πως είχε επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν αποφασισμένος να επιτεθεί.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

