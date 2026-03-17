Στην ιστορία των ανατροπών του Champions League, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έγραψε τη δική της ραψωδία! Με μία εντυπωσιακή εμφάνιση, διέγραψε το 3-0 της Νορβηγίας, διέλυσε τη Μπόντο Γκλιμτ με 5-0 στην παράταση και προκρίθηκε πανυγηρικά στα προημιτελικά της διοργάνωσης!

Τα «λιοντάρια» έμοιαζαν ξεγραμμένα μετά το κάζο στον νορβηγικό βορρά, όμως με περίσσια θέληση και με αποφασιστικότητα, στρίμωξαν από την αρχή τους αντιπάλους τους, σκόραραν στα κατάλληλα σημεία και πέτυχαν έναν ανεπανάληπτο θρίαμβο!

Η Μπόντο επαναπαύτηκε στο σκορ του πρώτου αγώνα, δεν είχε αντίδραση μετά την ισοφάριση του 3-0 και έμοιαζε να μην πιστεύει αυτό που της συνέβη. Είναι χαρακτηριστικό πως στην παράταση δεν απείλησε ούτε μία φορά και το όνειρο της έσβησε άδοξα.

HISTORY WAS MADE ✍ ESTAMOS NOS QUARTOS-DE-FINAL 💫 pic.twitter.com/L3X8bepKW3 — Sporting CP (@SportingCP) March 17, 2026

Η Σπόρτινγκ κατέβαλλε μία απέλπιδα προσπάθεια για να πετύχει μια μεγάλη ανατροπή, είχε χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και βρήκε τη λύση από μία στημένη μπάλα. Στο 34’ ο Τρινκάο εκτέλεσε το κόρνερ και ο Γκονσάλο Ινάσιο με κεφαλιά σκόραρε το 1-0.

Η Μπόντο που είχε περιοριστεί σε παθητικό ρόλο, παραλίγο να ισοφαρίσει με τον ίδιο τρόπο. Στο 42’ ο Μπεργκ χτύπησε το κόρνερ και η κεφαλιά του Μπιόρτουφτ βρήκε δύο φορές στο οριζόντιο δοκάρι, με τον Χάουγκε να μην βρίσκει τη μπάλα στην επαναφορά.

Τα «λιοντάρια» διπλασίασαν το προβάδισμα τους στο 64′. Από τον συνδυασμό των Καταμό και Σουάρες, ο Πέδρο Γκονσάλβες βρέθηκε σε κενή εστία και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα!

Το «Ζοσέ Αλβαλάδε» σηκώθηκε στο πόδι στο 75′. Από το γύρισμα του Σάντος η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Μπιορκάν και ο διαιτητής Σκάρερ υπέδειξη το πέναλτι, αφού τσέκαρε τη φάση μετά από κλήση του VAR. O Σουάρες ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε για το 3-0, σκορ που «ισοφάρισε» τον πρώτο αγώνα της Νορβηγίας.

Η Σπόρτινγκ έψαξε άμεσα το γκολ της πρόκρισης, όμως στο επόμενο λεπτό ο Χάικιν σταμάτησε τον σκόρερ Σουάρες, ενώ στο 83′ το σουτ του Νούνο Σάντος χτύπησε στο κάθετο δοκάρι της Μπόντο.

Το παιχνίδι πήγε στην παράταση, αλλά ο πρωταγωνιστής δεν άλλαξε. Μόλις στο δεύτερο λεπτό, ο Τρινκάο πάσαρε στον Αραούχο και αυτός με δυνατό σουτ σκόραρε το 4-0, δίνοντας σκορ πρόκρισης στους γηπεδούχους.

Η Μπόντο δεν βρήκε καμία αντίδραση και στο 121′, ο Ραφαέλ Νελ σκόραρε το 5-0 και «σφράγισε» μία από τις επικότερες ανατροπές στην ιστορία του Champions League!

O MVP: Ο Λουίς Σουάρες. Σκόραρε το τρίτο γκολ, έφτιαξε το δεύτερο και ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης για την άμυνα των Νορβηγών.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Γενς Χάουγκε. Το «βαρύ πυροβολικό» της Μπόντο ήταν άφαντος σε αυτό το κρίσιμο ματς και αντικαταστάθηκε.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Το γκολ του Αραούχο στο δεύτερο λεπτό της παράτασης. Έδωσε την πρόκριση στη Σπόρτινγκ και η Μπόντο δεν είχε τρόπο αντίδρασης.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ελβετός Σάντρο Σκάρερ διαχειρίστηκε εξαιρετικά το παιχνίδι, δεν αντιμετώπισε προβλήματα και έχασε μόνο τη φάση του πέναλτι της Σπόρτινγκ.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Φενταγί Καν από την Ελβετία επενέβη μόνο στο πέναλτι της Σπόρτινγκ και στο χέρι του Μπιόρκαν.

ΣΚΟΡΕΡ: Ινάσιο 34′, Γκονσάλβες 64′, Σουάρες 78′, Αραούχο 92′, Νελ 121′

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ (Ρούι Μπόρχες): Ρούι Σίλβα, Φρεσνάντα, Κουαρέσμα (64′ Ντεμπάστ), Ινάσιο, Αραούχο (110′ Ντιομαντέ), Χιούμλαντ, Μορίτα (68′ Μπραγκάνσα), Τρινκάο (110′ Φαγέ), Καταμό, Γκονσάλβες (68′ Σάντος), Σουάρες (116′ Νελ).

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ (Κιέτιλ Κνούτσεν): Χάικιν, Σιόβολντ, Μπιόρτφουφτ, Γκούντερσεν (106′ Αλεσάμι), Μπιόρκαν, Εβγιέν (85′ Μπάσι), Μπεργκ, Φετ (91′ Όκλαντ), Μπλούμπεργκ (85′ Μάτα), Χάουγκε (79′ Σάλτνες), Χογκ (79′ Χέλμερσεν).