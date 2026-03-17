Το πρόγραμμα του Στέφανου Τσιτσιπά στη χωμάτινη σεζόν (vids)

Στις ΗΠΑ για το τουρνουά του Μαϊάμι βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος θέλει το επόμενο διάστημα να ανεβάσει την απόδοσή του και να πετύχει νίκες και προκρίσεις, που θα τον βοηθήσουν να κερδίσει θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της ATP. Ο συμπατριώτης μας μετά το Masters του Μαϊάμι θα επιστρέψει στην Ευρώπη για τη χωμάτινη σεζόν, όπου φυσικά ξεχωρίζει το Ρολάν Γκαρός.

Πρώτος σταθμός για τον Έλληνα τενίστα, στην clay court season, το Masters του Μόντε Κάρλο, το οποίο έχει κατακτήσει τρεις φορές στο παρελθόν. Το τουρνουά θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 12 Απριλίου.

Στη συνέχεια ο Τσιτσιπάς θα πάει στο Μόναχο, όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά, αφήνοντας την Βαρκελώνη, όπου αγωνιζόταν την τελευταία επταετία. Μια αλλαγή στο πρόγραμμα του Στέφανου, που φέτος αποφάσισε να αγωνιστεί στη γερμανική πόλη αντί για την Καταλονία. Μια διοργάνωση, που θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 19 Απριλίου.

Μετά θα ταξιδέψει στην Ισπανία για το Masters της Μαδρίτης, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το διάστημα 20 Απριλίου έως 3 Μαΐου.

Επόμενος σταθμός για τον συμπατριώτη μας η Ρώμη, για το αντίστοιχο Masters, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 Μαΐου έως τις 17, ενώ η περιπέτεια του Στέφανου στη φετινή χωμάτινη σεζόν θα ολοκληρωθεί με το Ρολάν Γκαρός, που θα γίνει από τις 25 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου.

Ερωτηματικό αποτελεί η εβδομάδα πριν από το γαλλικό Όπεν, όπου υπάρχουν τα τουρνουά του Αμβούργου και της Γενεύης, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εάν θα παίξει σε κάποιο από αυτά ή εάν ο Στέφανος θα πάει κατευθείαν στη γαλλική πρωτεύουσα μετά τη Ρώμη.

Η μεγάλη διαφορά στο πρόγραμμα του Τσιτσιπά, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι το Μόναχο αντί της Βαρκελώνης, όπου η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ καλά αποτελέσματα τα προηγούμενα χρόνια. Στο γερμανικό τουρνουά, που είναι επίσης 500άρι όπως και το ισπανικό, θα λάβουν μέρος επίσης μεταξύ άλλων οι Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Τέιλορ Φριτζ, Μπεν Σέλτον, Αλεξάντερ Μπούμπλικ, Γιακούμπ Μενσίκ και Ζοάο Φονσένκα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται στο Νο. 51 της παγκόσμιας κατάταξης και εάν δεν καλά στο Μαϊάμι, όπου έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο μονοπάτι, είναι πιθανό να χάσει ακόμα περισσότερες θέσεις, γεγονός που σημαίνει ακόμα δυσκολες κληρώσεις στα επόμενα τουρνουά.

Το πρόγραμμα του Τσιτσιπά στη χωμάτινη σεζόν:

Μόντε Κάρλο: 6-12 Απριλίου

Μόναχο: 13-19 Απριλίου

Μαδρίτη: 20 Απριλίου – 3 Μαΐου

Ρώμη: 4-17 Μαΐου

Ρολάν Γκαρός: 25 Μαΐου – 7 Ιουνίου).

*Ερωτηματικό η εβδομάδα 18-24/5, όπου μπορεί να λάβει μέρος σε δύο τουρνουά: Είτε στη Γενεύη, είτε στο Αμβούργο.