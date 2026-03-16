Ο Τσιτσιπάς έμεινε εκτός κορυφαίας 50άδας μετά από οκτώ χρόνια
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από οκτώ χρόνια, είναι εκτός Top 50 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.
- Γιατί η πρόσβαση στην αντισύλληψη παραμένει άνιση στην Ευρώπη
- Τυχεροπούλου: Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει
- Πέθανε ο Π. Αραμπατζής που είχε δωρίσει 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου – Μηνύματα Ανδρουλάκη, Σακελλαροπούλου
- Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε άλλες οκτώ θέσεις και βρίσκεται πλέον στο Νο 51 -με 995 βαθμούς- στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, που ανακοινώθηκε σήμερα.
Ο 27χρονος πρωταθλητής μένει έτσι εκτός Top 50 της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια (Απρίλιος 2018). Αμετάβλητη έμεινε στο μεταξύ η πρώτη τριάδα, με τον Κάρλος Αλκαράθ, να προηγείται, με τον Γιανίκ Σίνερ όμως να κατακτά το Indian Wells και να μειώνει τη διαφορά από την κορυφή.
Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης και ο… Τσιτσιπάς:
1. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 13.550 βαθμοί
2. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 11.400
3. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 5.370
4. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 4.905
5. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 4.365
6. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.185
7. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 4.170
8. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.000
9. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.860
10. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Καζακστάν) 3.610
…
51. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 995
- Ο Τσιτσιπάς έμεινε εκτός κορυφαίας 50άδας μετά από οκτώ χρόνια
- Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά κρατούσε πανό για τον Άλκη ως μαθητής
- Γιασικεβίτσιους: «Ο Ολυμπιακός είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης»
- ΠΑΟΚ: Οκτώ συλλήψεις για τα επεισόδια στα δημοσιογραφικά της Τούμπας
- Το μήνυμα του Φουρνιέ για το μεγάλο ματς με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ (pic)
- Ο Παναθηναϊκός μετακομίζει στο ΟΑΚΑ για τη σεζόν 2026-27
- Ο Γκουαρντιόλα έδωσε το σύνθημα για την ανατροπή με τη Ρεάλ: «Όποιος δεν το πιστεύει, μένει σπίτι του»
- Παπανικολάου: «Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα με το μυαλό στο μπάσκετ, γιατί θα υπάρξει κορεσμός»
