newspaper
Τρίτη 05 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.05.2026 | 10:55
Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ουκρανία: Τουλάχιστον έξι νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις – Συνδυαστικό πλήγμα με drones και βαλλιστικούς πυραύλους
Κόσμος 05 Μαΐου 2026, 12:20

Ουκρανία: Τουλάχιστον έξι νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις – Συνδυαστικό πλήγμα με drones και βαλλιστικούς πυραύλους

Ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας 11 βαλλιστικούς πυραύλους και 164 drones στην Ουκρανία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Spotlight

Ρωσικά πλήγματα σε δύο περιφέρειες στην Ουκρανία προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 6 ανθρώπων, ανάμεσά τους διασωστών, και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, όπως δήλωσαν σήμερα οι Αρχές, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κάνει λόγο για «απόλυτο κυνισμό» της Μόσχας πριν από την εκεχειρία που ανακοινώθηκε για τους εορτασμούς στην Ρωσία της νίκης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στην περιφέρεια του Πολτάβα πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων τρεις εργαζόμενοι σε επιχείρηση αερίου και δύο διασώστες, ενώ 37 άλλοι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης, Βιτάλι Ντιακίβνιτς.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την εισαγγελία. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης στην πόλη του Χαρκόβου, στη διάρκεια επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, σύμφωνα με τον περιφερειακό αξιωματούχο, Όλεχ Σινεχούμποφ.

Σε μήνυμά του στο Χ, ο γενικός διευθυντής της δημόσιας επιχείρησης υδρογονανθράκων Naftogaz, Σέρχει Κορέτσκι, ανακοίνωσε ότι από τους βομβαρδισμούς αυτούς επλήγησαν εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου στις περιφέρειες Πολτάβα και Χαρκόβου στην Ουκρανία. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι τρεις εργαζόμενοι της Naftogaz και δύο διασώστες σκοτώθηκαν στην περιφέρεια του Πολτάβα.

«Επρόκειτο για συνδυαστικό πλήγμα με drones και βαλλιστικούς πυραύλους», πρόσθεσε ο Κορέτσκι, διευκρινίζοντας ότι τα σημεία που επλήγησαν υπέστησαν «σημαντικές ζημιές και απώλειες στην παραγωγή».

Επίθεση με 11 βαλλιστικούς πυραύλους και 164 drones τη νύχτα στην Ουκρανία

Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Ίχορ Κλιμένκο, δήλωσε ότι οι δύο διασώστες σκοτώθηκαν όταν οι ρωσικές δυνάμεις προχώρησαν και σε δεύτερο πλήγμα, αφότου ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έφθασαν στο σημείο για να κατασβέσουν πυρκαγιά που ξέσπασε από το πρώτο πλήγμα σε εγκατάσταση αερίου στην περιφέρεια Πολτάβα.

Η Ρωσία συχνά εξαπολύει τέτοια «διπλά» πλήγματα κατά ομάδων διάσωσης τα μέλη των οποίων ανταποκρίνονται στην πρώτη επίθεση, δηλώνουν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Ο Κλιμένκο πρόσθεσε ότι 23 μέλη σωστικών συνεργείων τραυματίστηκαν. «Αυτές είναι εσκεμμένες επιθέσεις κατά αυτών που σώζουν ζωές», δήλωσε ο ίδιος μέσω Telegram.

Ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας 11 βαλλιστικούς πυραύλους και 164 drones στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, που δήλωσε ότι εξουδετέρωσε ή κατέρριψε έναν πύραυλο και 149 drones.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 8 πύραυλοι και 14 drones έπληξαν 14 σημεία στη χώρα, ενώ δύο πύραυλοι δεν πέτυχαν τους στόχους τους.

«Είναι απόλυτος κυνισμός να ζητά κανείς κατάπαυση πυρός για να πραγματοποιήσει εορτασμούς προπαγάνδας, εξαπολύοντας τέτοια πλήγματα με πυραύλους και drones κάθε μέρα», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω ανάρτησης στο Χ.

Η Ρωσία έκανε γνωστό χθες, Δευτέρα, ότι θα εφαρμόσει μονομερώς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου, στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για τη νίκη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ουκρανική πλευρά αντέδρασε κηρύσσοντας δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα σήμερα, Τρίτη, ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 6ης Μαΐου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
attica: Όλο το σχέδιο εισαγωγής στο ΧΑ – Το timing και οι στόχοι

attica: Όλο το σχέδιο εισαγωγής στο ΧΑ – Το timing και οι στόχοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη ως προτεινόμενη πηγή στη Google
Vita.gr
Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Κόσμος
Γκαλιμπάφ σε ΗΠΑ: Δεν έχουμε αρχίσει ακόμη

Γκαλιμπάφ σε ΗΠΑ: Δεν έχουμε αρχίσει ακόμη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Κόσμος 05.05.26

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σχεδόν αμετάβλητες οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν μετά από δύο μήνες πολέμου – Τι λένε οι μυστικές υπηρεσίες
Reuters 05.05.26

Σχεδόν αμετάβλητες οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν μετά από δύο μήνες πολέμου, λένε οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Ένας από τους στόχους που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμό του απέναντι στο Ιράν είναι η εξάλειψη του πυρηνικού του προγράμματος - Οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν λόγο για περιορισμένες ζημιές

Σύνταξη
Δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό – «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας»
Ένας Έλληνας στους επιβάτες 05.05.26

Δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό - «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας»

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius φαίνεται να έχει αγκυροβολήσει στα ανοιχτά του λιμανιού του Πράσινου Ακρωτηρίου τη Δευτέρα. Δεν έχει επιτραπεί στους επιβάτες να αποβιβαστούν από το πλοίο

Σύνταξη
Το κόστος της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο και άλλα διαμόνια στην σύνοδο της Αρμενίας
Κόσμος 05.05.26

Το κόστος της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο και άλλα διαμόνια στην σύνοδο της Αρμενίας

Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στην σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία ήταν οι οδυνηρές και δαπανηρές εξαρτήσεις της Ευρώπης, οι οποίες ήρθαν στο προσκήνιο μετά τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2022. Το θέμα έχει αποκτήσει νέα αίσθηση επείγοντος εξαιτίας των κλειστών Στενών του Ορμούζ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»
Κρίσιμη καμπή 05.05.26

Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»

Οι συνεχείς απειλές Τραμπ στην Ευρώπη και η αβεβαιότητα στο ΝΑΤΟ εντείνουν τη συζήτηση στην ΕΕ και πέραν αυτής για τα όρια και την ταυτότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γκαλιμπάφ σε ΗΠΑ: Δεν έχουμε αρχίσει ακόμη – Εδραιώνεται μια νέα ισορροπία στα Στενά του Ορμούζ
Κλιμακώνεται η ένταση 05.05.26 Upd: 11:19

Γκαλιμπάφ σε ΗΠΑ: Δεν έχουμε αρχίσει ακόμη – Εδραιώνεται μια νέα ισορροπία στα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει αν εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξακολουθεί να ισχύει, μετά τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ - Χώρες του κόλπου καταδίκασαν τις επιθέσεις στα ΗΑΕ - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο

Παρασκευή Τσιβόλα
Ρωσία – Ουκρανία: Πούτιν και Ζελένσκι ανακοίνωσαν μονομερή κατάπαυση του πυρός σε διαφορετικές ημερομηνίες
Ζελένσκι - Πούτιν 05.05.26

Κατάπαυση του πυρός στις 7 και 8 εσύ; Στις 5 και 6 εγώ

Σε διαφορετικές ημερομηνίες ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός Πούτιν και Ζελένσκι, ο ένας για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και ο άλλος επειδή «δεν είναι σοβαρό» να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.

Σύνταξη
Ιράν: Σε «αποκλιμάκωση» καλεί η Σαουδική Αραβία μετά την επανέναρξη των πυρών στα Στενά του Ορμούζ
Εκφράζει ανησυχία 05.05.26

Σε «αποκλιμάκωση» στον Κόλπο καλεί η Σαουδική Αραβία

Την «ανάγκη αποκλιμάκωσης, αποχής από κάθε περαιτέρω κλιμάκωση και άσκησης αυτοσυγκράτησης», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, μετά τις ανταλλαγές πυρών στον Κόλπο.

Σύνταξη
Παραγουάη: 13 χρόνια κάθειρξη σε γερουσιαστή για ξέπλυμα χρήματος από διακίνηση ναρκωτικών
Διακίνηση ναρκωτικών 05.05.26

13 χρόνια κάθειρξη σε γερουσιαστή μπουμπούκι

Σε 13 χρόνια κάθειρξης για ξέπλυμα χρήματος που προήλθε από διακίνηση ναρκωτικών καταδικάστηκε γερουσιαστής στην Παραγουάη, ο οποίος σχετιζόταν με έναν από τους πλέον καταζητούμενους κακοποιούς.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ανακοινώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 05.05.26

Αλλη... κατάπαυση του πυρός ανακοινώνει ο Ζελένσκι

Κατάπαυση του πυρός ανακοίνωσε και ο Ζελένσκι, αλλά από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 5 Μαΐου, υπογραμμίζοντας πως «η ανθρώπινη ζωή είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερη από τον "εορτασμό" οποιασδήποτε επετείου».

Σύνταξη
Βραζιλία: Μονοκινητήριο αεροσκάφος συντρίβεται σε πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε
Τουλάχιστον 2 νεκροί 05.05.26

Συντριβή αεροσκάφους σε πολυκατοικία

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που ένα Embraer EMB-721C χάνει ύψος, αποφεύγει με δυσκολία πολυώροφα κτίρια και εντέλει συντρίβεται σε μια πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Από το σημείο είχε περάσει η αυτοκινητοπομπή του Βανς
ΗΠΑ 04.05.26 Upd: 01:35

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Από το σημείο είχε περάσει η αυτοκινητοπομπή του Βανς

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο. Δημοσιογράφοι και πολίτες κλήθηκαν να πάνε σε ασφαλές σημείο, ενώ ο Τραμπ απομακρύνθηκε από εκδήλωση. Πληροφορίες ότι οι αρχές έχουν πυροβολήσει ένα άτομο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)
Μπάσκετ 05.05.26

Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)

Κάιλ Κούζμα, αδερφοί Αντετοκούνμπο και Εμμανουήλ Καραλής δείπνησαν σε παραλιακό εστιατόριο και ο Αμερικανός ήταν αυτός που έκανε την σχετική ανάρτηση στα social media.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Κόσμος 05.05.26

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την έφεση στην απόφαση που δικαιώνει την Τυχεροπούλου
Υπεκφυγές 05.05.26

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την έφεση στην απόφαση που δικαιώνει την Τυχεροπούλου, επιχειρεί η ΑΑΔΕ

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου πρωταγωνίστησε στην αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, δικαιώθηκε από το δικαστήριο για την παράνομη καθαίρεσή της αλλά η ΑΑΔΕ άσκησε έφεση - Νέα ερωτήματα από την ανακοίνωση της Αρχής

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Σκιάθος: Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα ναρκωτικών που δρούσε στο νησί
Δύο συλλήψεις 05.05.26

Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα ναρκωτικών στη Σκιάθο: Οι ασυνόδευτοι σάκοι και οι τουρίστες που ήταν... λιμενικοί

Με κόλπο που δεν περίμεναν ότι θα γίνει αντιληπτό επιχείρησαν μέλη του κυκλώματος που συνελήφθησαν στη Σκιάθο να περάσουν 13 κιλά ναρκωτικών στο νησί των Σποράδων.

Σύνταξη
Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό
Μετά από 18 μήνες 05.05.26

Είναι πολλά τα λεφτά - Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό

Δύο εβδομάδες προτού η υπόθεσή τους φτάσει στα δικαστήρια, η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι αποφάσισαν να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου». Βέβαια η ζημιά έχει γίνει και για τους δύο

Σύνταξη
Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Στους μύθους της κυβέρνησης για τη ΔΕΗ, απαντάμε με αλήθειες
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Στους μύθους της κυβέρνησης για τη ΔΕΗ, απαντάμε με αλήθειες

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει μια σειρά από μύθους και αλήθειες για τη ΔΕΗ, «για να ξέρει ο Έλληνας φορολογούμενος πού πάνε τα λεφτά του, αλλά να ξέρει και ο καταναλωτής γιατί δεν έχει φτηνό ρεύμα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα
Επικαιρότητα 05.05.26

Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα

«Δεκαέξι χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας. Μία διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)
Μπάσκετ 05.05.26

NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 1 των ημιτελικών της Δύσης, σε μια βραδιά που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμε διέλυσε ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του NBA – Εύκολη νίκη των Νικς επί των Σίξερς στην Ανατολή.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Cookies