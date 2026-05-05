04.05.2026 | 23:20
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο
Ρωσία – Ουκρανία: Πούτιν και Ζελένσκι ανακοίνωσαν μονομερή κατάπαυση του πυρός σε διαφορετικές ημερομηνίες
Κόσμος 05 Μαΐου 2026, 05:30

Ρωσία – Ουκρανία: Πούτιν και Ζελένσκι ανακοίνωσαν μονομερή κατάπαυση του πυρός σε διαφορετικές ημερομηνίες

Σε διαφορετικές ημερομηνίες ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός Πούτιν και Ζελένσκι, ο ένας για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και ο άλλος επειδή «δεν είναι σοβαρό» να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.

Η Ρωσία έκανε γνωστό χθες Δευτέρα ότι θα εφαρμόσει μονομερώς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή 8η και το Σάββατο 9η Μαΐου, στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας πως, σε περίπτωση που παραβιαστεί από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, θα εξαπολύσει «μαζική πυραυλική επίθεση» εναντίον του Κιέβου (στις φωτογραφίες αρχείου του Reuters, επάνω, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αριστερά, και Βλαντίμιρ Πούτιν).

Η ουκρανική πλευρά αντέδρασε κηρύσσοντας δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη 5η Μαΐου ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 6ης Μαΐου, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει πως «δεν είναι σοβαρό» να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.

Η ανταλλαγή ανακοινώσεων καταγράφεται καθώς οι ΗΠΑ διατηρούν την προσοχή τους επικεντρωμένη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κι οι προσπάθειές τους να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος ξέσπασε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν πρακτικά ανασταλεί.

«Οπως ορίζει απόφαση του ανώτατου διοικητή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (προέδρου) Βλαντίμιρ Πούτιν, κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός την 8η και την 9η Μαΐου 2026», ανέφερε το υπουργείο Αμυνας στη Μόσχα μέσω MAX, πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων υποστηριζόμενης από τον κρατικό μηχανισμό.

«Αν το καθεστώς του Κιέβου αποπειραθεί να θέσει σε εφαρμογή εγκληματικά σχέδια για να παρακωλυθούν οι εορτασμοί της 81ης επετείου της νίκης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις θα εξαπολύσουν μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου», πρόσθεσε.

«Προειδοποιούμε τον άμαχο πληθυσμό του Κιέβου και τους υπαλλήλους ξένων διπλωματικών αποστολών ότι είναι ανάγκη να εγκαταλείψουν την πόλη χωρίς καθυστέρηση», συμπλήρωσε, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η Ρωσία τιμά κάθε χρόνο την ημέρα της νίκης της Σοβιετικής Ενωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας το 1945 διεξάγοντας μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, στη Μόσχα.

Δεν είναι «σοβαρό»

Από την πλευρά του ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε χθες ότι δεν είναι «σοβαρό» να ανακοινώνεται κατάπαυση του πυρός για να επιτραπεί στη Ρωσία να γιορτάσει την επέτειο, ενώ έκρινε πως η Μόσχα «φοβάται» πως θα δει ουκρανικά drones «πάνω από την Κόκκινη Πλατεία».

«Μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει κανένα επίσημο αίτημα στην Ουκρανία όσον αφορά τους όρους διακοπής των εχθροπραξιών για την οποία γίνεται λόγος σε ρωσικούς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X.

«Ως προς αυτό, ανακοινώνουμε κατάπαυση του πυρός που θα αρχίσει τα μεσάνυχτα της 5ης προς 6η Μαΐου», πρόσθεσε.

Ο ουκρανός πρόεδρος κατόπιν μετέβη στο Μπαχρέιν, για συνομιλίες με το εμιράτο του Κόλπου με αντικείμενο τη διμερή «συνεργασία ως προς την ασφάλεια», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην ουκρανική αντιπροσωπεία.

Φονικές επιθέσεις

Χθες ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σκότωσε επτά αμάχους στην πόλη Μερέφα, κοντά στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ενώ επιδρομή drone εφόρμησης σκότωσε ζευγάρι σε κοινότητα στον νότο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, το πλήγμα στην περιφέρεια Χάρκοβο έγινε με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Iskander, ανακοίνωσε η περιφερειακή εισαγγελία.

Η Ουκρανία μάχεται για πάνω από τέσσερα χρόνια εναντίον της ρωσικής εισβολής και η περιφέρεια του Χαρκόβου, που γειτονεύει με τη Ρωσία, γίνεται σχεδόν καθημερινά στόχος ρωσικών επιθέσεων.

Μεγάλο μέρος της περιφέρειας καταλήφθηκε από τον ρωσικό στρατό όταν άρχισε ο πόλεμος, κατόπιν ανακαταλήφθηκε από τον ουκρανικό.

Το τμήμα της ουκρανικής επικράτειας που ελέγχει ο ρωσικός στρατός συρρικνώθηκε κατά περίπου 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Απρίλιο, κάτι που είχε να παρατηρηθεί από την ουκρανική αντεπίθεση του καλοκαιριού του 2023, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) που εκπόνησε το AFP.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτέλεσε έναυσμα της πιο αιματηρής ένοπλης σύρραξης στο έδαφος της Ευρώπης από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς στις δυο χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ

Ιράν: Σε «αποκλιμάκωση» καλεί η Σαουδική Αραβία μετά την επανέναρξη των πυρών στα Στενά του Ορμούζ
Εκφράζει ανησυχία 05.05.26

Σε «αποκλιμάκωση» στον Κόλπο καλεί η Σαουδική Αραβία

Την «ανάγκη αποκλιμάκωσης, αποχής από κάθε περαιτέρω κλιμάκωση και άσκησης αυτοσυγκράτησης», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, μετά τις ανταλλαγές πυρών στον Κόλπο.

Σύνταξη
Παραγουάη: 13 χρόνια κάθειρξη σε γερουσιαστή για ξέπλυμα χρήματος από διακίνηση ναρκωτικών
Διακίνηση ναρκωτικών 05.05.26

13 χρόνια κάθειρξη σε γερουσιαστή μπουμπούκι

Σε 13 χρόνια κάθειρξης για ξέπλυμα χρήματος που προήλθε από διακίνηση ναρκωτικών καταδικάστηκε γερουσιαστής στην Παραγουάη, ο οποίος σχετιζόταν με έναν από τους πλέον καταζητούμενους κακοποιούς.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ανακοινώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 05.05.26

Αλλη... κατάπαυση του πυρός ανακοινώνει ο Ζελένσκι

Κατάπαυση του πυρός ανακοίνωσε και ο Ζελένσκι, αλλά από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 5 Μαΐου, υπογραμμίζοντας πως «η ανθρώπινη ζωή είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερη από τον "εορτασμό" οποιασδήποτε επετείου».

Σύνταξη
Βραζιλία: Μονοκινητήριο αεροσκάφος συντρίβεται σε πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε
Τουλάχιστον 2 νεκροί 05.05.26

Συντριβή αεροσκάφους σε πολυκατοικία

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που ένα Embraer EMB-721C χάνει ύψος, αποφεύγει με δυσκολία πολυώροφα κτίρια και εντέλει συντρίβεται σε μια πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Από το σημείο είχε περάσει η αυτοκινητοπομπή του Βανς
ΗΠΑ 04.05.26 Upd: 01:35

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Από το σημείο είχε περάσει η αυτοκινητοπομπή του Βανς

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο. Δημοσιογράφοι και πολίτες κλήθηκαν να πάνε σε ασφαλές σημείο, ενώ ο Τραμπ απομακρύνθηκε από εκδήλωση. Πληροφορίες ότι οι αρχές έχουν πυροβολήσει ένα άτομο.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά πρόγραμμα βοήθειας προς Παλαιστινίους που έπεσαν θύματα βίας Ισραηλινών εποίκων
Στη Δ. Όχθη 04.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά πρόγραμμα βοήθειας προς Παλαιστινίους που έπεσαν θύματα βίας Ισραηλινών εποίκων

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουστάφα δήλωσε σήμερα ότι η ΕΕ, σε συντονισμό με την κυβέρνηση, θα ξεκινήσει «ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας των εποίκων»

Σύνταξη
Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδόν 40 τόνους
Διεθνές δίκτυο 04.05.26

Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδόν 40 τόνους

Οι ισπανικές αρχές αναχαίτισαν πλοίο στα διεθνή ύδατα στον Ατλαντικό. Εκτός από τους 40 τόνους κοκαΐνης που κατέσχεσαν, στην επιχείρηση συνέλαβαν 20 άτομα. Αποδίδουν την επιχείρηση σε διεθνές δίκτυο.

Σύνταξη
Γερμανία: Δύο νεκροί και περισσότεροι από 15 τραυματίες – Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς στη Λειψία
Κόσμος 04.05.26

Γερμανία: Δύο νεκροί και περισσότεροι από 15 τραυματίες – Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς στη Λειψία

O οδηγός σταμάτησε ο ίδιος το αυτοκίνητό του και συνελήφθη ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό - Κατά τη σύλληψή του, μετέδωσε η εφημερίδα BILD, παρουσίαζε «σημάδια ψυχικής αστάθειας».

Σύνταξη
Διήμερη εκεχειρεία 8-9 Μαΐου κήρυξε ο Πούτιν – Την απορρίπτει ο Ζελένσκι
Πόλεμος στην Ουκρανία 04.05.26

Διήμερη εκεχειρεία 8-9 Μαΐου κήρυξε ο Πούτιν – Την απορρίπτει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύνταξη
Axios: Ο Ντόναλντ Τραμπ κουράστηκε με το αδιέξοδο – Είναι έτοιμος να ξεκινήσει πάλι πόλεμο
Μέση Ανατολή 04.05.26

Axios: Ο Ντόναλντ Τραμπ κουράστηκε με το αδιέξοδο – Είναι έτοιμος να ξεκινήσει πάλι πόλεμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ βαριέται γρήγορα, «θέλει δράση», σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ. Και γι’ αυτό αλλάζει τη δυναμική με την εντολή οι αμερικανικές δυνάμεις να απεγκλωβίσουν πλοία από το Ορμούζ.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΑΕ: Γιατί το Ιράν χτύπησε με drones τη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα – Μεγάλη φωτιά
Κόσμος 04.05.26

ΗΑΕ: Γιατί το Ιράν χτύπησε με drones τη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα – Μεγάλη φωτιά

Η Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ διαχειρίζεται εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που ο κόσμος έχει ανακατευθύνει ειδικά για να αποφύγει τα κλειστά Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
Σε Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζεται να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό
Κόσμος 04.05.26

Σε Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζεται να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους τρείς νεκρούς από χανταϊό

«Η επιλογή να συνεχιστεί η πορεία προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη εξετάζεται ως πύλη αποβίβασης, όπου επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι και περίθαλψη θα μπορούσαν να λάβουν χώρα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της η διαχειρίστρια εταιρεία.

Σύνταξη
