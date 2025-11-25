Άννα Γουίντουρ – Θα χρηματοδοτήσει τελικά το Met Gala ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ;

Το ζευγάρι θα είναι οι κύριοι χορηγοί που θα χρηματοδοτήσουν το Met Gala 2026, το οποίο θα έχει ως θέμα την «Τέχνη του Κοστουμιού». «Πιστεύω ότι η Λόρεν είναι ένα μεγάλο και θαυμάσιο πλεονέκτημα για το μουσείο και την εκδήλωση», δήλωσε η 76χρονη πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue στο CNN.

«Είμαι πολύ ευγνώμων για την απίστευτη γενναιοδωρία της. Είναι μεγάλη λάτρης των κοστουμιών και, φυσικά, της μόδας, οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συμμετάσχει στη βραδιά».

Η Άννα Γουίντουρ παραιτήθηκε πρόσφατα από τη θέση της ως αρχισυντάκτρια της Αμερικανικής Vogue μετά από 37 χρόνια, αλλά συνεχίζει να βρίσκεται στη θέση της Διευθύντρια Δημιουργικού της Vogue και Διευθύντρια Περιεχομένου της Condé Nast.

Θα συνεχίσει, εν μέρει, να επιβλέπει το Met Gala 2026, αλλά η εκδήλωση θα είναι η πρώτη για τη διάδοχο της Γουίντουρ, Κλόι Μαλ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Diet Prada ™ (@diet_prada)

Οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας και η μόδα

Δεδομένου ότι το Met Gala χρηματοδοτείται παραδοσιακά από οίκους υψηλής ραπτικής, η απόφαση να συμμετάσχει ο Τζεφ Μπέζος ως δωρητής έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις σχετικά με τη δημιουργική κατεύθυνση της εκδήλωσης, εν μέρει λόγω της πρόσφατης συμμετοχής του Μπέζος στην κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ.

Ο 61χρονος ιδρυτής της Amazon παρευρέθηκε πρόσφατα σε επίσημο δείπνο με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στο Λευκό Οίκο, στο οποίο παρευρέθηκαν επίσης οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας Έλον Μασκ και ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ.

Το θέμα της εκδήλωσης του επόμενου έτους είναι «Costume Art», όπως επιβεβαίωσε προηγουμένως η Vogue. Οι Saint Laurent και Condé Nast θα συνεισφέρουν επίσης στην εκδήλωση, η οποία θα γιορτάσει τη νέα έκθεση στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Η έκθεση «Costume Art» στο μουσείο θα διαρκέσει από τις 10 Μαΐου 2026 έως τις 10 Ιανουαρίου 2027, όπως επιβεβαίωσε το περιοδικό. Το Met Gala, ως γνωστόν, χρηματοδοτεί το Costume Institute του Met.

Δεδομένου ότι το Met Gala χρηματοδοτείται παραδοσιακά από οίκους υψηλής ραπτικής, η απόφαση να συμμετάσχει ο Τζεφ Μπέζος ως δωρητής έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις σχετικά με τη δημιουργική κατεύθυνση της εκδήλωσης, εν μέρει λόγω της πρόσφατης συμμετοχής του Μπέζος στην κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ

Για την ιστορία…

Η 55χρονη Σάντσεζ και ο Μπέζος παρευρέθηκαν για πρώτη φορά μαζί στην εκδήλωση το 2024, όταν ο ενδυματολογικός κώδικας ήταν «The Garden of Time» (Ο Κήπος του Χρόνου), εμπνευσμένος από το ομώνυμο διήγημα του Τζέιμς Γκράχαμ Μπάλαρντ. Η έκθεση του Met εκείνη τη χρονιά είχε τίτλο «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion» (Ωραίες Κοιμωμένες: Η Αναγέννηση της Μόδας).

Η είδηση για τη σχέση του Μπέζος και της Σάντσεζ έγινε γνωστή τον Ιανουάριο του 2019, περίπου την ίδια περίοδο που ο ιδρυτής της Blue Origin ανακοίνωσε το διαζύγιό του από τη Μακένζι Σκοτ μετά από 25 χρόνια γάμου. Την ίδια περίοδο, η Σάντσεζ χώριζε από τον σύζυγό της μετά από 13 χρόνια γάμου, Πάτρικ Γουάιτσελ.

Ο Μπέζος και η Σάντσεζ δεν έχουν αποκαλύψει πώς γνωρίστηκαν, αλλά πηγές είχαν προηγουμένως δηλώσει στο People ότι οι δύο ανέπτυξαν μια επαγγελματική σχέση ενώ συνεργάζονταν σε διάφορα πρότζεκτ και «σταδιακά» ανέπτυξαν ρομαντικά συναισθήματα ο ένας για τον άλλον.

Το Met Gala 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου 2026.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Claudia Greco