Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 11:17
Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
Άννα Γουίντουρ – Θα χρηματοδοτήσει τελικά το Met Gala ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ;
Fizz 25 Νοεμβρίου 2025 | 11:10

Άννα Γουίντουρ – Θα χρηματοδοτήσει τελικά το Met Gala ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ;

Η Άννα Γουίντουρ πήρε θέση στη συζήτηση σχετικά με τους ρόλους του Τζέφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στο Met Gala του 2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Spotlight

Το ζευγάρι θα είναι οι κύριοι χορηγοί που θα χρηματοδοτήσουν το Met Gala 2026, το οποίο θα έχει ως θέμα την «Τέχνη του Κοστουμιού». «Πιστεύω ότι η Λόρεν είναι ένα μεγάλο και θαυμάσιο πλεονέκτημα για το μουσείο και την εκδήλωση», δήλωσε η 76χρονη πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue στο CNN.

«Είμαι πολύ ευγνώμων για την απίστευτη γενναιοδωρία της. Είναι μεγάλη λάτρης των κοστουμιών και, φυσικά, της μόδας, οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συμμετάσχει στη βραδιά».

Η Άννα Γουίντουρ  παραιτήθηκε πρόσφατα από τη θέση της ως αρχισυντάκτρια της Αμερικανικής Vogue μετά από 37 χρόνια, αλλά συνεχίζει να βρίσκεται στη θέση της Διευθύντρια Δημιουργικού της Vogue και Διευθύντρια Περιεχομένου της Condé Nast.

Θα συνεχίσει, εν μέρει, να επιβλέπει το Met Gala 2026, αλλά η εκδήλωση θα είναι η πρώτη για τη διάδοχο της Γουίντουρ, Κλόι Μαλ.

Οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας και η μόδα

Δεδομένου ότι το Met Gala χρηματοδοτείται παραδοσιακά από οίκους υψηλής ραπτικής, η απόφαση να συμμετάσχει ο Τζεφ Μπέζος ως δωρητής έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις σχετικά με τη δημιουργική κατεύθυνση της εκδήλωσης, εν μέρει λόγω της πρόσφατης συμμετοχής του Μπέζος στην κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ.

Ο 61χρονος ιδρυτής της Amazon παρευρέθηκε πρόσφατα σε επίσημο δείπνο με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στο Λευκό Οίκο, στο οποίο παρευρέθηκαν επίσης οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας Έλον Μασκ και ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ.

Το θέμα της εκδήλωσης του επόμενου έτους είναι «Costume Art», όπως επιβεβαίωσε προηγουμένως η Vogue. Οι Saint Laurent και Condé Nast θα συνεισφέρουν επίσης στην εκδήλωση, η οποία θα γιορτάσει τη νέα έκθεση στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Η έκθεση «Costume Art» στο μουσείο θα διαρκέσει από τις 10 Μαΐου 2026 έως τις 10 Ιανουαρίου 2027, όπως επιβεβαίωσε το περιοδικό. Το Met Gala, ως γνωστόν, χρηματοδοτεί το Costume Institute του Met.

Δεδομένου ότι το Met Gala χρηματοδοτείται παραδοσιακά από οίκους υψηλής ραπτικής, η απόφαση να συμμετάσχει ο Τζεφ Μπέζος ως δωρητής έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις σχετικά με τη δημιουργική κατεύθυνση της εκδήλωσης, εν μέρει λόγω της πρόσφατης συμμετοχής του Μπέζος στην κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ

YouTube thumbnail

Για την ιστορία…

Η 55χρονη Σάντσεζ και ο Μπέζος παρευρέθηκαν για πρώτη φορά μαζί στην εκδήλωση το 2024, όταν ο ενδυματολογικός κώδικας ήταν «The Garden of Time» (Ο Κήπος του Χρόνου), εμπνευσμένος από το ομώνυμο διήγημα του Τζέιμς Γκράχαμ Μπάλαρντ. Η έκθεση του Met εκείνη τη χρονιά είχε τίτλο «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion» (Ωραίες Κοιμωμένες: Η Αναγέννηση της Μόδας).

Η είδηση για τη σχέση του Μπέζος και της Σάντσεζ έγινε γνωστή τον Ιανουάριο του 2019, περίπου την ίδια περίοδο που ο ιδρυτής της Blue Origin ανακοίνωσε το διαζύγιό του από τη Μακένζι Σκοτ μετά από 25 χρόνια γάμου. Την ίδια περίοδο, η Σάντσεζ χώριζε από τον σύζυγό της μετά από 13 χρόνια γάμου, Πάτρικ Γουάιτσελ.

Ο Μπέζος και η Σάντσεζ δεν έχουν αποκαλύψει πώς γνωρίστηκαν, αλλά πηγές είχαν προηγουμένως δηλώσει στο People ότι οι δύο ανέπτυξαν μια επαγγελματική σχέση ενώ συνεργάζονταν σε διάφορα πρότζεκτ και «σταδιακά» ανέπτυξαν ρομαντικά συναισθήματα ο ένας για τον άλλον.

Το Met Gala 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου 2026.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Claudia Greco 

Economy
Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

Economy
Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

inWellness
inTown
Stream magazin
Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου
Fizz 24.11.25

Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου

«Όταν έμαθα ότι θα το κάναμε αυτό, είπα στον Γιώργο Λάνθιμο: 'Θα πρέπει να ξυρίσουμε και το δικό σου κεφάλι'», αποκάλυψε η Έμα Στόουν, η οποία έχει συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη σε μια σειρά από ταινίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Oδοιπορικό-σπαραγμός: Ο Κρις Χέμσγουορθ δίνει μάχη να σώσει τον πατέρα του από τη λήθη – «Άνοια, αργή θλίψη»
Ντοκιμαντέρ 24.11.25

Oδοιπορικό-σπαραγμός: Ο Κρις Χέμσγουορθ δίνει μάχη να σώσει τον πατέρα του από τη λήθη – «Άνοια, αργή θλίψη»

Σε ένα road trip διαφορετικό από κάθε άλλο, ο Κρις Χέμσγουορθ συνοδεύει τον πατέρα του που έχει διαγνωστεί με άνοια σε ένα οδοιπορικό στο χρόνο και τις μνήμες πριν γίνουν όλα σκόνη και παρελθόν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζένιφερ Άνιστον-Τζιμ Κέρτις: Μυστικός γάμος στην Κρήτη, κοινές ελληνικές ρίζες και ένα οδυνηρό διαζύγιο
Φήμες 24.11.25

Τζένιφερ Άνιστον-Τζιμ Κέρτις: Μυστικός γάμος στην Κρήτη, κοινές ελληνικές ρίζες και ένα οδυνηρό διαζύγιο

Η Τζένιφερ Άνιστον, το αιώνιο «κορίτσι της διπλανής πόρτας» του Χόλιγουντ, φημολογείται πως ετοιμάζεται να κάνει το τρίτο της βήμα προς τον γάμο, και αυτή τη φορά, με έναν σύντροφο που μοιράζονται κάτι κοινό και οικείο. Την Ελλάδα

Σύνταξη
Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο
Μπάχαλο 24.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο

Με τα περισσότερα μίντια να παρουσιάζουν τον Κέβιν Σπέισι ως «άστεγο» μετά τη συνέντευξή του στην εφημερίδα Telegraph, ο 66χρονος ηθοποιός αποφάσισε πως πρέπει να ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα.

Σύνταξη
Ο Πάπας Λέων «ανοίγει» rave πάρτι για τα γενέθλια Αρχιεπισκόπου με ιερέα DJ
Ave Maria 24.11.25

Ο Πάπας Λέων «ανοίγει» rave πάρτι για τα γενέθλια Αρχιεπισκόπου με ιερέα DJ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έκανε μια έκπληξη εμφάνιση σε ένα rave πάρτι για τον εορτασμό των γενεθλίων του Αρχιεπισκόπου Μπέρναρντ Μπόμπερ, με έναν καθολικό ιερέα να κάνει τον DJ για τη βραδιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντόναλντ Γκλόβερ aka Childish Gambino αποκαλύπτει ότι έπαθε εγκεφαλικό στην περιοδεία
Fizz 24.11.25

Ο Ντόναλντ Γκλόβερ aka Childish Gambino αποκαλύπτει ότι έπαθε εγκεφαλικό στην περιοδεία

Ο Ντόναλντ Γκλόβερ αποκάλυψε ότι πέρυσι υπέστη εγκεφαλικό εν μέσω περιοδείας, ενώ υπέμεινε κάταγμα στο πόδι και δύο επεμβάσεις στην καρδιά, εξηγώντας για πρώτη φορά γιατί ακύρωσε το αντίο του ως Childish Gambino

Σύνταξη
Πού βρίσκεται σήμερα η Χάιντι Φλάις, η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» κατά της οποίας κατέθεσε ο Τσάρλι Σιν;
Μικρό, μαύρο βιβλιαράκι 24.11.25

Πού βρίσκεται σήμερα η Χάιντι Φλάις, η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» κατά της οποίας κατέθεσε ο Τσάρλι Σιν;

Στο σχετικά νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, γνωστό και ως Charlie Sheen, η Χάιντι Φλάις — η οποία έγινε γνωστή ως η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» όταν συνελήφθη το 1993 — αναπολεί το πώς κατέληξε στην βιομηχανία του σεξ και γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία. Ο Τσάρλι Σιν είναι ο μόνος πελάτης της που έχει κατονομαστεί δημόσια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»
Το κοινό αποφασίζει 23.11.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απάντησε σε μια ερώτηση σχετικά με το «πραγματικό του όνομα» στο A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, μια εκδήλωση για τα 35 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας «Μόνος στο σπίτι».

Σύνταξη
Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;
Τι συμβαίνει; 23.11.25

Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;

Η συνάντηση των Τραμπ και Μαμντάνι δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να μοιράζονται meme σχετικά με τις παρόμοιες ενδυματολογικές επιλογές των δύο ανδρών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι θυμάται τα ερωτικά ειδύλλια που είχε πριν γνωρίσει την σύζυγό του, Καμίλα Άλβες
«Εργένης, με παιδιά» 23.11.25

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι θυμάται τα ερωτικά ειδύλλια που είχε πριν γνωρίσει την σύζυγό του, Καμίλα Άλβες

«Στη ζωή μου γνώρισα υπέροχες γυναίκες, με πολλές από τις οποίες είμαι ακόμα φίλος, αλλά τελικά όλες ήταν σταθμοί», ανέφερε ο Μάθιου ΜακΚόναχι για τις ερωτικές σχέσεις που είχε πριν την γνωριμία του με την Καμίλα Άλβες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ένας από τους καλύτερους φίλους μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι καταπληκτικός
Fizz 23.11.25

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ένας από τους καλύτερους φίλους μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι καταπληκτικός

«Είναι σπουδαίος φίλος μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας από τους καλύτερους φίλους μου», είπε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τα θερμά λόγια του Έλληνα τραγουδιστή για την πρέσβη των ΗΠΑ

Σύνταξη
Η Πολίνα Πορίζκοβα φορώντας μόνο τα εσώρουχά της εξηγεί γιατί χωρίς ατέλειες δεν θα ήμασταν ποτέ τέλειοι
Βίντεο 23.11.25

Η Πολίνα Πορίζκοβα φορώντας μόνο τα εσώρουχά της εξηγεί γιατί χωρίς ατέλειες δεν θα ήμασταν ποτέ τέλειοι

«Αν είστε σαν εμένα, θα επικεντρωθείτε κι εσείς στο σχήμα του σώματός μου – και, ελπίζω – θα σκεφτείτε με ανακούφιση: ‘Α, δεν είναι κι αυτή τέλεια’», έγραψε μεταξύ άλλων η Πολίνα Πορίζκοβα σε πρόσφατη ανάρτησή της

Σύνταξη
«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του
«Bloody hell» 23.11.25

«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του

Ο Ρούπερτ Γκρίντ αποκαλύπτει πως έγραψε προσωπική επιστολή στον νεαρό Άλασταρ Σταουτ, ενώ παραδέχεται ότι ο ρόλος που σημάδεψε τη ζωή του παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του

Σύνταξη
«Αλαζονικά παραληρηματική, εντελώς ντελούλου»: Βάναυσος χλευασμός για τη «Δούκισσα» Μέγκαν Μαρκλ – Νέο εξώφυλλο
Ανελέητο 22.11.25

«Αλαζονικά παραληρηματική, εντελώς ντελούλου»: Βάναυσος χλευασμός για τη «Δούκισσα» Μέγκαν Μαρκλ – Νέο εξώφυλλο

Η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται (ξανά) στο επίκεντρο μιας σφοδρής διαδικτυακής επίθεσης, με αφορμή μια φαινομενικά ασήμαντη, αλλά εξαιρετικά αποκαλυπτική, λεπτομέρεια που ήρθε στο φως από τη νέα της συνέντευξη στο Harper’s Bazaar

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»
«Buon viaggio» 22.11.25

Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»

«Αγαπημένη μου Ορνέλα σ’ ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να μοιραστείς μαζί μου το υπέροχο τραγούδι σου Buona Vita!», ανέφερε μεταξύ άλλων η Καίτη Γαρμπή σε ανάρτηση της στο Instagram.

Σύνταξη
Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά
Τα Νέα της Αγοράς 25.11.25

Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά

Οι έξυπνες αγορές δεν θέλουν κόπο, αλλά... Black Friday! Πώς να ξεχωρίσεις τις πραγματικές ευκαιρίες και να αποκτήσεις όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι...

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
Κραυγές 25.11.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές

Περίπου 32 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Εξορκιστή, η σταρ του Χόλιγουντ Σκάρλετ Γιόχανσον αναλαμβάνει να αναγεννήσει το γνωστό franchise.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.11.25

Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων λέει ο CEO της Rosneft

«Η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσει μια ακόμα οικονομική κρίση σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosneft, Ιγκόρ Σετσίν

Σύνταξη
Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι; – Ξεχωρίζοντας τη συνομωσία από την πραγματικότητα
Συνομωσία ή αλήθεια; 25.11.25

Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι;

Ενώ Αμερικανοί και Ρώσοι διαπραγματεύονται στο Αμπού Ντάμπι για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, o Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνει ανήμπορος, ή μήπως τον... κατέστησαν ανήμπορο οι στενοί του σύμμαχοι;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νιγηρία: Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το WFP
Τραγική κατάσταση 25.11.25

Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας, σύμφωνα με το WFP

Σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν βασικά τρόφιμα στις πολιτείες Μπόρνο, Ανταμάουα και Γιόμπε, ενώ 15.000 άνθρωποι στην Μπόρνο εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν συνθήκες λιμού

Σύνταξη
Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»
Euroleague 25.11.25

Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»

Η FIBA στηρίζει απόλυτα το εγχείρημα του NBA Europe και ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, εξήγησε γιατί το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα είναι σε καλά χέρια με αυτή νέα αυτή διοργάνωση...

Σύνταξη
Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα
Ελλάδα 25.11.25

Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα

Την ώρα που ακόμα πολλές περιοχές της χώρας μετρούν τις πληγές τους, ο καιρός αγριεύει και νέο κύμα κακοκαιρίας έχει ξεκινήσει να χτυπά τη χώρα.

Σύνταξη
Περιφέρεια καθιερώνει ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεικτών
Μετρήσιμοι δείκτες 25.11.25

Περιφέρεια καθιερώνει ετήσιες εκθέσεις Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Δεικτών

Θα πρόκειται για την πρώτη συστηματική, ετήσια και δημόσια διαθέσιμη καταγραφή των πραγματικών επιδόσεων, των ευκαιριών, των προκλήσεων και των πιέσεων που δέχονται τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου

Σύνταξη
