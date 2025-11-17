Αποκαλύφθηκε το θέμα του Met Gala 2026 – Μόδα, τέχνη και δύο αναπάντεχοι χορηγοί

Τι θα μπορούσε να συμβεί αν η μόδα και οι εικαστικές τέχνες γινόντουσαν μια ενιαία μορφή που παίρνει σάρκα και οστά και προσκυνά το ανθρώπινο σώμα;

Αυτή είναι μια ερώτηση που το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης ελπίζει να απαντήσει με την επόμενη έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιών, η οποία, όπως αποκαλύφθηκε θα έχει τίτλο «Costume Art».

Η έκθεση, που θα ανοίξει τις πόρτες της για το κοινό στις 10 Μαΐου, θα συνδυάσει σχεδόν 200 έργα τέχνης με περίπου 200 ενδύματα και αξεσουάρ, σε μια προσπάθεια να συνδέσει τη μόδα με τις εικαστικές τέχνες.

«Ενσώματη τέχνη»

Η έκθεση «Costume Art» θα ζωντανέψει επίσης ένα γεγονός-ορόσημο για την μόδα: το Met Gala.

«Ο τίτλος αναφέρεται στην ιστορία του Costume Institute», δήλωσε ο Άντριου Μπόλτον, επιμελητής του Costume Institute, ο οποίος επιλέγει το θέμα κάθε έτους, σε συνέντευξη Τύπου. Η μόδα, εξήγησε, έχει «το κύρος της τέχνης λόγω της σχέσης της με το σώμα».

Η πρόσφατα αποσυρθείσα Αμερικανίδα μπαλαρίνα και συγγραφέας Μίστι Κόπλαντ ήταν εκεί για να εξηγήσει πώς ο Μπόλτον σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ρούχα και έργα τέχνης για να αντιταχθεί στην ιδέα του ιδανικού σώματος: «Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η πίστη του στη μόδα ως ενσώματη τέχνη. Κάτι που συνδέεται βαθιά με το ποιοι είμαστε», είπε η Κόπλαντ.

«Η έκθεση παρουσιάζει ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ του σώματος σε όλες τις μορφές του ως έργο τέχνης, άξιο να το δούμε, να το εξυμνήσουμε και να το γιορτάσουμε», πρόσθεσε.

Condé Nast Galleries

Αν και το θέμα μπορεί να φανεί σε κάποιους κοινότυπο— έχουμε ακούσει την φράση «η μόδα είναι τέχνη» μυριάδες φορές — η σημαντικότερη είδηση είναι η τοποθεσία: ένας νέος -πελώριος!- χώρος θα διατεθεί στο Costume Institute, ακριβώς δίπλα στην Great Hall του μουσείου.

Και μαντέψτε τι όνομα θα φέρει: Condé Nast Galleries, φυσικά.

Σύμφωνα με το CNN, χορηγός της εκδήλωσης είναι ο γαλλικός οίκος μόδας Saint Laurent, μαζί με την Condé Nast και, σε μια ακόμη αναπάντεχη κίνηση, ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος.

Η οικονομική υποστήριξη των Μπέζος σηματοδοτεί την τελευταία κίνηση του ζευγαριού στην προσπάθειά τους να εισχωρήσουν στους κόλπους της μόδας: εκτός από τη συμμετοχή τους στο γκαλά το 2024 και τη φωτογράφιση για το εξώφυλλο της Vogue US, το Earth Fund υπό την διεύθυνση της Σάντσεζ ανακοίνωσε πρόσφατα μια συνεργασία (εκατομμυρίων δολαρίων) με το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής για την προώθηση της βιωσιμότητας στη μόδα.

*Με πληροφορίες από: CNN