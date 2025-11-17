magazin
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Αποκαλύφθηκε το θέμα του Met Gala 2026 – Μόδα, τέχνη και δύο αναπάντεχοι χορηγοί
Το Met Gala 2026 αναμένεται να αποτελέσει ωδή στο ανθρώπινο σώμα, τις εικαστικές τέχνες και την μόδα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι θα μπορούσε να συμβεί αν η μόδα και οι εικαστικές τέχνες γινόντουσαν μια ενιαία μορφή που παίρνει σάρκα και οστά και προσκυνά το ανθρώπινο σώμα;

Αυτή είναι μια ερώτηση που το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης ελπίζει να απαντήσει με την επόμενη έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιών, η οποία, όπως αποκαλύφθηκε θα έχει τίτλο «Costume Art».

Η έκθεση, που θα ανοίξει τις πόρτες της για το κοινό στις 10 Μαΐου, θα συνδυάσει σχεδόν 200 έργα τέχνης με περίπου 200 ενδύματα και αξεσουάρ, σε μια προσπάθεια να συνδέσει τη μόδα με τις εικαστικές τέχνες.

«Ενσώματη τέχνη»

Η έκθεση «Costume Art» θα ζωντανέψει επίσης ένα γεγονός-ορόσημο για την μόδα: το Met Gala.

«Ο τίτλος αναφέρεται στην ιστορία του Costume Institute», δήλωσε ο Άντριου Μπόλτον, επιμελητής του Costume Institute, ο οποίος επιλέγει το θέμα κάθε έτους, σε συνέντευξη Τύπου. Η μόδα, εξήγησε, έχει «το κύρος της τέχνης λόγω της σχέσης της με το σώμα».

Η πρόσφατα αποσυρθείσα Αμερικανίδα μπαλαρίνα και συγγραφέας Μίστι Κόπλαντ ήταν εκεί για να εξηγήσει πώς ο Μπόλτον σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ρούχα και έργα τέχνης για να αντιταχθεί στην ιδέα του ιδανικού σώματος: «Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η πίστη του στη μόδα ως ενσώματη τέχνη. Κάτι που συνδέεται βαθιά με το ποιοι είμαστε», είπε η Κόπλαντ.

«Η έκθεση παρουσιάζει ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ του σώματος σε όλες τις μορφές του ως έργο τέχνης, άξιο να το δούμε, να το εξυμνήσουμε και να το γιορτάσουμε», πρόσθεσε.

Condé Nast Galleries

Αν και το θέμα μπορεί να φανεί σε κάποιους κοινότυπο— έχουμε ακούσει την φράση «η μόδα είναι τέχνη» μυριάδες φορές — η σημαντικότερη είδηση είναι η τοποθεσία: ένας νέος -πελώριος!- χώρος θα διατεθεί στο Costume Institute, ακριβώς δίπλα στην Great Hall του μουσείου.

Και μαντέψτε τι όνομα θα φέρει: Condé Nast Galleries, φυσικά.

Σύμφωνα με το CNN, χορηγός της εκδήλωσης είναι ο γαλλικός οίκος μόδας Saint Laurent, μαζί με την Condé Nast και, σε μια ακόμη αναπάντεχη κίνηση, ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος.

Η οικονομική υποστήριξη των Μπέζος σηματοδοτεί την τελευταία κίνηση του ζευγαριού στην προσπάθειά τους να εισχωρήσουν στους κόλπους της μόδας: εκτός από τη συμμετοχή τους στο γκαλά το 2024 και τη φωτογράφιση για το εξώφυλλο της Vogue US, το Earth Fund υπό την διεύθυνση της Σάντσεζ ανακοίνωσε πρόσφατα μια συνεργασία (εκατομμυρίων δολαρίων) με το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής για την προώθηση της βιωσιμότητας στη μόδα.

*Με πληροφορίες από: CNN

Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975
Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975

Όσο και αν υπάρχουν αρκετοί πρόθυμοι που επιχειρούν να μειώσουν τη σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η πραγματικότητα λέει πως τα γεγονότα του Νοέμβρη του 73 αποτέλεσαν την αρχή του τέλους για την πτώση της Χούντας

Δημήτρης Τερζής
«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο
«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο

Από τη «ψύχραιμη» προσέγγιση των mainstream διεθνών Μέσων μέχρι τα ξένα φοιτητικά και επαναστατικά έντυπα, το Πολυτεχνείο αναδεικνύεται στο σημαντικότερο γεγονός αντιδικτατορικής αντίστασης μετά το 1967.

Βαγγέλης Γεωργίου
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο
Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο

Με μουσική υπόκρουση το «Be My Baby», ο Μπένι Μπλάνκο μοιράστηκε φωτογραφίες από τον γάμο του με την Σελένα Γκόμεζ - στις οποίες συμπεριέλαβε και την φίλη της αγαπημένης του, Τέιλορ Σουίφτ.

Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκινητική ανάρτηση για τη διάγνωση με καρκίνο από το μοντέλο – «Το μυαλό είναι εχθρός»
Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκινητική ανάρτηση για τη διάγνωση με καρκίνο από το μοντέλο – «Το μυαλό είναι εχθρός»

Σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση προχώρησε το μοντέλο και πρώην παίκτρια σε ριάλιτι Εβελίνα Σκίτσκο, αποκαλύπτοντας πως δίνει μάχη με τον καρκίνο

Το iPhone Pocket μας έλειπε – Για να δούμε ποιος θα αγοράσει μια κάλτσα αξίας 230 δολαρίων
Το iPhone Pocket μας έλειπε – Για να δούμε ποιος θα αγοράσει μια κάλτσα αξίας 230 δολαρίων

Η Apple προωθεί ένα νέο μινιμαλιστικό τσαντάκι για iPhone, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Ιάπωνα σχεδιαστή μόδας Issey Miyake, τον οίκο μόδας πίσω από τα μαύρα ζιβάγκο του Στιβ Τζομπς.

Σάκης Ρουβάς: Ερμηνεύει το νέο του τραγούδι στον καναπέ του
Σάκης Ρουβάς: Ερμηνεύει το νέο του τραγούδι στον καναπέ του

Μάλιστα, το «Έρωτας Σκοτεινός», που κυκλοφορεί ψηφιακά από την Panik Records και την SR Music, αποτελεί το theme song του φετινού Madwalk, το οποίο ο Σάκης Ρουβάς θα «ανοίξει» με ένα μοναδικό κι εντυπωσιακό show και το οποίο θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε στο MEGA

Ερωτόκριτος: H διασκευή του Νίκου Τερζή για τη σειρά «Μια νύχτα μόνο» έχει «μαγέψει» το κοινό
Ερωτόκριτος: H διασκευή του Νίκου Τερζή για τη σειρά «Μια νύχτα μόνο» έχει «μαγέψει» το κοινό

Η διασκευή, που κυκλοφορεί στις streaming υπηρεσίες από την Panik Oxygen και σε instrumental version, «ντύνει» σκηνές και τρέιλερ της σειράς «Μία Νύχτα Μόνο» του Mega και έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον και αποθεωτικά σχόλια στα social media

O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»
O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»

Παρά τα 87 του χρόνια, ο Μόργκαν Φρίμαν δηλώνει έτοιμος για νέες προκλήσεις και αποκαλύπτει ότι το «κλειδί» για να μένει δραστήριος είναι να μην σταματά ποτέ να κινείται — ούτε στη ζωή ούτε στη δουλειά

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram από μια πρόσφατη συνάντησή της με τις αδερφές Καρντάσιαν στην Καλιφόρνια.

Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη
Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη

Η Γκιλέν Μάξγουελ εκτίει ποινή είκοσι ετών για τον ρόλο της στην εμπορία εφήβων κοριτσιών για σεξουαλικούς σκοπούς από τον Τζέφρι Έπσταϊν – και η ειδική μεταχείρισή της προκαλεί έναν χορό εικασιών.

Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο
Με μουσική υπόκρουση το «Be My Baby», ο Μπένι Μπλάνκο μοιράστηκε φωτογραφίες από τον γάμο του με την Σελένα Γκόμεζ - στις οποίες συμπεριέλαβε και την φίλη της αγαπημένης του, Τέιλορ Σουίφτ.

Μπενζεμά: «Θα ήθελα να συνεχίσω στη Σαουδική Αραβία, αλλά όχι μόνο για ένα ή δύο χρόνια»
Μπενζεμά: «Θα ήθελα να συνεχίσω στη Σαουδική Αραβία, αλλά όχι μόνο για ένα ή δύο χρόνια»

Αν και οδεύει στα 38 (τα κλείνει στις 19 Δεκεμβρίου) ο Καρίμ Μπενζεμά δείχνει διατεθειμένος να συνεχίσει το ποδόσφαιρο για τουλάχιστον δύο ακόμη και θα ήθελε να ανανεώσει με την Αλ Ιτιχάντ.

Το Λούβρο κλείνει αίθουσα που φιλοξενεί ελληνικές αρχαιότητες ως προληπτικό μέτρο
Το Λούβρο κλείνει αίθουσα που φιλοξενεί ελληνικές αρχαιότητες ως προληπτικό μέτρο

Σε δήλωση του, το Λούβρο ανέφερε ότι μια τεχνική έκθεση που υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα εντόπισε «ιδιαίτερη ευθραυστότητα σε ορισμένες δοκούς που στηρίζουν τα δάπεδα» του δεύτερου ορόφου.

Δανία: Φιλορώσοι χάκερ έκαναν κυβερνοεπίθεση σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των εκλογών
Δανία: Φιλορώσοι χάκερ έκαναν κυβερνοεπίθεση σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των εκλογών

Την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση ανέλαβαν οι NoName057, φιλορωσική ομάδα χάκερ. Οι αρχές της Δανίας κάλεσαν τους πολίτες να μην ανησυχούν λέγοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Αυτό που θέλει ο Μέντι
Αυτό που θέλει ο Μέντι

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ξεκάθαρο στόχο ενόψει της συνέχειας

Θαμμένος ζωντανός – Η απίστευτη ιστορία του εργάτη που «νίκησε» τον θάνατο και έμεινε άφραγκος
Θαμμένος ζωντανός – Η απίστευτη ιστορία του εργάτη που «νίκησε» τον θάνατο και έμεινε άφραγκος

Το 1968 ένας Ιρλανδός εργάτης έγινε είδηση ανά τον κόσμο ως θαμμένος ζωντανός κατακτώντας ένα ρεκόρ με τίμημα κάλπικο και πικρό. Σήμερα ένα νέο ντοκιμαντέρ λέει την ματαιόδοξη ιστορία του

Ο Μουζακίτης δεν είναι «Golden Boy», είναι όσα προηγήθηκαν (και δεν είδε κανείς) πλην του Ολυμπιακού…
Ο Μουζακίτης δεν είναι «Golden Boy», είναι όσα προηγήθηκαν (και δεν είδε κανείς) πλην του Ολυμπιακού…

Ολοι είδαν τον Μουζακίτη στην κατάκτηση του Youth League και στην πορεία του τα τελευταία δύο χρόνια στην 1η ομάδα. Κάποιοι τον είχαν ξεχωρίσει από την ομάδας Β, στη Super League 2. Λιγότεροι είχαν εντυπωσιαστεί από την ωριμότητα και το επίπεδο του παιχνιδιού του σε επίπεδο Κ15, Κ17 και Κ19. Αλλά ουσιαστικά σχεδόν κανείς (εκτός Ρέντη) δεν «είδε» αυτό που έγινε πίσω από όλα αυτά τα επιτεύγματα και την πρόκληση της εκκόλαψης ενός Πρωταθλητή Ευρώπης, μεγαλωμένο με ένα περιβραχιόνιο στο χέρι.

LIVE: Μαυροβούνιο – Κροατία
LIVE: Μαυροβούνιο – Κροατία

LIVE: Μαυροβούνιο – Κροατία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαυροβούνιο – Κροατία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

LIVE: Ολλανδία – Λιθουανία
LIVE: Ολλανδία – Λιθουανία

LIVE: Ολλανδία – Λιθουανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολλανδία – Λιθουανία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

LIVE: Γερμανία – Σλοβακία
LIVE: Γερμανία – Σλοβακία

LIVE: Γερμανία – Σλοβακία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γερμανία – Σλοβακία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Λύθηκε το μυστήριο: Αυτό ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν την ημέρα της ορκωμοσίας Τραμπ
Λύθηκε το μυστήριο: Αυτό ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν την ημέρα της ορκωμοσίας Τραμπ

Ο Ερικ Τραμπ βάζει τέλος στις φήμες και τις θεωρίες αποκαλύπτοντας σε τηλεοπτική εκπομπή ότι κάλεσε τον Μπάρον στο τηλέφωνο ένα βράδυ για να μάθει τι ακριβώς ειπώθηκε εκείνη τη στιγμή.

Έσπευσε να διαψεύσει τον Τσίπρα για τη συνάντηση με τον Μεντβέντεφ ο Λαφαζάνης, αλλά… μία εικόνα 1000 λέξεις
Έσπευσε να διαψεύσει τον Τσίπρα για τη συνάντηση με τον Μεντβέντεφ ο Λαφαζάνης, αλλά… μία εικόνα 1000 λέξεις

Προβληματισμό αν μη τι άλλο γεννά η βιασύνη προσώπων που αναφέρονται στην «Ιθάκη» του Τσίπρα να διαψεύσουν αναφορές και γεγονότα, χωρίς καν να το έχουν διαβάσει. Αρκούσε μία παρανόμως αποκτηθείσα διαρροή για να γίνει μύλος σχετικά με μια συνάντηση που τελικά είναι αποτυπωμένη σε φωτογραφικά ντοκουμέντα.

Χαρίτσης: Σήμερα που ο φασισμός επελαύνει, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο
Χαρίτσης: Σήμερα που ο φασισμός επελαύνει, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, επισήμανε ότι το Πολυτεχνείο είναι «όχι ως μια ακόμα επετειακή υποχρέωση, αλλά ως μια ανεξίτηλη υπόμνηση του χρέους που έχουμε απέναντι στα παιδιά μας»

«Πέντε σημαντικές ομάδες της Ευρώπης παρακολουθούν τον Χρήστο Τζόλη»
«Πέντε σημαντικές ομάδες της Ευρώπης παρακολουθούν τον Χρήστο Τζόλη»

Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις φέτος με την Κλαμπ Μπριζ, αλλά και την Εθνική, με αποτέλεσμα αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες να παρακολουθούν «στενά» την πορεία του.

«Έτσι έγινα το Τέρας» – Ο Τζέικομπ Ελόρντι για τον Φράνκενσταϊν που του άλλαξε τη ζωή
«Έτσι έγινα το Τέρας» – Ο Τζέικομπ Ελόρντι για τον Φράνκενσταϊν που του άλλαξε τη ζωή

Το Netflix ανασταίνει το εμβληματικό Τέρας του Φράνκενσταϊν με τη νέα, λυρική μεταφορά του από τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Σε αυτή, ο Τζέικομπ Ελόρντι, βρήκε πολλά περισσότερα από όσα περίμενε

Νορβηγία: Αριθμός ρεκόρ πολιτών τάσσεται υπέρ της προοπτικής των υδρογονανθράκων
Αριθμός ρεκόρ Νορβηγών τάσσεται υπέρ της προοπτικής των υδρογονανθράκων

Η Νορβηγία στην Ευρώπη, εκτός της Ρωσίας, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου, πηγών ορυκτών καυσίμων που δημιούργησαν τον πλούτο του αλλά που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη

