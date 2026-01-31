Τζεφ Μπέζος-Λόρεν Σάντσεζ: Γιατί το νέο power couple της μόδας πολιορκεί το Παρίσι – «Εξαγορά»

Η παρουσία του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ στην τρέχουσα Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής του Παρισιού έχει κάνει πρωτοσέλιδα. Κάποιοι σχολιάζουν τις εμφανίσεις τους, άλλοι λοιδωρούν την «υπερβολή και ματαιοδοξία τους». Οι ίδιοι χαιρετούν τα πλήθη και ποζάρουν δίπλα από παράγοντες. Στον κόσμο των πολλών χρημάτων, τίποτα δεν είναι τυχαίο.

Οι Μπέζος δεν έχουν βρεθεί στο Παρίσι μόνο για να φωτογραφηθούν στην πρώτη σειρά οίκων. Η σειρά εμφανίσεων τους είναι μια κίνηση στη γεωπολιτική σκακιέρα της μόδας.

Ο μεγιστάνας και η σύζυγός του μονοπώλησαν την Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι σε ένα μπρα-ντε-φερ εντυπώσεων με άλλες διασημότητες -ανάμεσα τους οι Ριάνα, Τεγιάνα Τέιλορ, Ντέμι Μουρ και Τζένιφερ Λόρενς. Αυτοί οι billionaires είναι μια εξαίρεση στον κανόνα -σπάνια ένα ζευγάρι με τόσο πλούτο έχει διάθεση να τρέξει στην κούρσα της δόξας. Είναι θαμώνες, ως οι κύριοι χορηγοί του φετινού Met Gala; Τιτάνες της βιομηχανίας που έχουν πλέον βάλει στο μάτι τον κορεσμό της ποπ κουλτούρας;

Όποια και αν είναι η απάντηση, θα φανείς σύντομα. Σίγουρα πάντως έγιναν πλέον και fashion insiders.

Ο Μπέζος και η σύζυγός του, πρώην δημοσιογράφος, την οποία παντρεύτηκε σε ένα λαμπερό τριήμερο πάρτι στη Βενετία τον περασμένο Ιούνιο, ήταν στο επίκεντρο σε αρκετές από τις κορυφαίες επιδείξεις της εβδομάδας.

Κρατήθηκαν χέρι-χέρι και περπάτησαν στην Schiaparelli, με τη Σάντσεζ Μπέζος να φοράει ένα κόκκινο κοστούμι και μια τσάντα clutch της μάρκας.

Λίγες ώρες αργότερα, άλλαξε σε ένα απαλό μπλε κοστούμι με ένα τεράστιο γούνινο γιακά για τον οίκο Dior, όπου, μετά την επίδειξη, αυτή και ο σύζυγός της έσπευσαν στα παρασκήνια για να ποζάρουν με τον δημιουργικό διευθυντή του οίκου Τζόναθαν Άντερσον και την διευθύνουσα σύμβουλο του Dior, Ντελφίν Αρνό.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που οι Μπέζος και οι Αρνό βρέθηκαν μαζί. Τον Ιανουάριο του 2025, το ζευγάρι και η οικογένεια των Αρνό, της οποίας ο πατριάρχης Μπερνάρ Αρνό είναι πρόεδρος του κολοσσού της μόδας LVMH (ο οποίος κατέχει μάρκες όπως οι Louis Vuitton, Dior και Givenchy), παρευρέθηκαν όλοι στην προεδρική ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Σάντσεζ Μπέζος έχει επίσης αναβαθμίσει το δίκτυο της στη μόδα. Εθεάθη να μοιράζεται ένα αυτοκίνητο με την Άννα Γουίντουρ και τώρα φαίνεται να έχει έναν νέο σύμβουλο για την γκαρνταρόμπα της: τον σταρ-στιλίστα και αυτοαποκαλούμενο «αρχιτέκτονα εικόνας» Λο Ρόουτς, γνωστός για την αδυναμία του σε vintage εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί για τις Zεντάγια, Αριάνα Γκράντε και Σελίν Ντιόν.

Η Σάντσεζ Μπέζος έχει παρευρεθεί σε αρκετές εκδηλώσεις μόδας στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων των επιδείξεων έτοιμων ενδυμάτων των Balenciaga και Chanel το περασμένο φθινόπωρο. Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης της με τον Μπέζος, έχει ντυθεί με δημιουργίες υψηλής ραπτικής όπως ένα φόρεμα Schiaparelli στους γαμήλιους εορτασμούς της τον Ιούνιο του 2025 στη Βενετία.

Η Vogue τίμησε τον γάμο τους με ένα ψηφιακό εξώφυλλο με την ανάρτηση στο Instagram να φέρνει καταιγισμό από αρνητικές αντιδράσεις. «Είναι ένα πραγματικό παράδειγμα ότι ‘τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν στιλ και κομψότητα’», διάβαζε ένα δημοφιλές σχόλιο.

Επίσης είχε παρευρεθεί στο Met Gala το 2024, φορώντας ένα φόρεμα χωρίς τιράντες του Oscar de la Renta αλλά μέχρι πρόσφατα φαινόταν να φλερτάρει με τη μόδα ως θαυμάστρια. Όχι ως παράγοντας αυτής σημειώνει το CNN International.

«Θα είχε νόημα για τον Μπέζος να θέλει να αγοράσει την Condé Nast. Προφανώς και οι δύο διασκεδάζουν πολύ σε αυτόν τον κόσμο και θέλουν να ενσωματωθούν ακόμα περισσότερο σε αυτόν» σχολίασε η Φιόνα Γκόλφαρ, πρώην editor-at-large της Βρετανικής Vogue στην Telegraph.

Οι φήμες που οργιάζουν θέλουν τον ιδρυτή της Amazon να εξετάζει σοβαρά την εξαγορά της Condé Nast, της μητρικής εταιρείας της Vogue. Παρόλο που η οικογένεια Newhouse επιμένει ότι οι τίτλοι της δεν πωλούνται, η στρατηγική αξία μιας τέτοιας κίνησης είναι τεράστια.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα Telegraph, έχοντας τη Vogue στην κατοχή του, ο Μπέζος θα μπορούσε να ελέγξει την ίδια την έννοια της «επιθυμίας» και της «φιλοδοξίας» σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιπλέον, η στενή του επαφή με τον δισεκατομμυριούχο Ντιέγκο Ντέλα Βάλε, ιδιοκτήτη του οίκου Schiaparelli, τροφοδοτεί σενάρια για μια πιθανή εξαγορά του ιστορικού οίκου που αποθεώνει συχνά η Σάντσεζ Μπέζος που με τον πρόφατο καταιγισμό εμφανίσεων της στην Εβδομάδα Μόδας ξεκαθάρισε την πρόθεσή της. Η Σάντσεζ Μπέζος στο Παρίσι είναι το χαρτί της ώστε να εδραιωθεί ως η νέα απόλυτη «πρωταγωνίστρια» της υψηλής κοινωνίας.

Οι Μπέζος πολλαπλασιάζουν τις σχέσεις τους στην υψηλή μόδα. Οι εμφανίσεις τους, όλο και πιο κοντά στους ισχυρούς παράγοντες της βιομηχανίας, έχουν συζητηθεί πολύ -από πολλούς.

Όταν το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι το ζευγάρι θα χορηγήσει το Met Gala του 2026, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν από οργή αν και μάλλον άδικα -μεγάλες εταιρείες χορηγούν το γκαλά εδώ και δεκαετίες συμπεριλαμβανομένων των Amazon, TikTok, Apple και Yahoo. Το ζευγάρι έχει επικριθεί ότι ξοδεύει χρήματα σε τρέλες όπως τα διαστημικά ταξίδια (για τα οποία η Σάντσεζ Μπέζος παρήγγειλε bespoke διαστημικές στολές Monse) και ένα υπόγειο ρολόι που χτυπάει μία φορά το χρόνο. Δεν είναι η χορηγία μιας έκθεσης μουσείου μια πιο αποτελεσματική επένδυση των χρημάτων τους;

Όποιες και αν ήταν οι αντιδράσεις η ιέρεια του Met Gala, Γουίντουρ, ερωτηθείσα για τη διαμάχη γύρω από τη χορηγία του ζευγαριού τοποθετήθηκε ξεκάθαρα για τη συνεργασία. «Πιστεύω ότι η Λόρεν θα είναι ένα υπέροχο πλεονέκτημα για το μουσείο και την εκδήλωση. Είμαστε πολύ ευγνώμονες για την απίστευτη γενναιοδωρία της. Είναι λάτρης των κοστουμιών και προφανώς της μόδας». Η στήριξη από την «σιδηρά κυρία» της μόδας επιβεβαιώνει ότι η Σάντσεζ Μπέζος ακολουθεί τα βήματα προσωπικοτήτων όπως η Κιμ Καρντάσιαν, μετατρέποντας τον εαυτό της από outsider σε κυρίαρχη δύναμη του κλάδου.

Το περιοδικό Grazia σημειώνει εύστοχα ότι η εμφάνιση του ζευγαριού στο Παρίσι δεν αφορά την αγορά ρούχων, αλλά αποτελεί μια «συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου» για τη νέα τους επιχείρηση: την οικοδόμηση κληρονομιάς, επιρροής και πολιτιστικού κεφαλαίου.

Μετά την αποτυχία της Amazon να προσελκύσει κορυφαία brands υψηλής μόδας στην πλατφόρμα της, η εξαγορά ενός ομίλου όπως η Condé Nast θα άλλαζε τα πάντα.

«Τους δίνει τεράστια πολιτιστική επιρροή», αναφέρουν συντάκτες μόδας. Είτε πρόκειται για προσωπική φιλοδοξία της Σάντσεζ να λανσάρει δικό της brand, είτε για την ανάγκη του Μπέζος να ελέγξει την αισθητική του 21ου αιώνα, το σίγουρο είναι ότι το Παρίσι ήταν μόνο η αρχή μιας νέας αυτοκρατορίας κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των Μπέζος.