Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Τζεφ Μπέζος-Λόρεν Σάντσεζ: Γιατί το νέο power couple της μόδας πολιορκεί το Παρίσι – «Εξαγορά»
Go Fun 31 Ιανουαρίου 2026, 23:10

Τζεφ Μπέζος-Λόρεν Σάντσεζ: Γιατί το νέο power couple της μόδας πολιορκεί το Παρίσι – «Εξαγορά»

Η εντυπωσιακή παρουσία του Τζεφ Μπέζος και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ, στις πρώτες σειρές της πρόσφατης Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, ξεπέρασε τα όρια μιας κοσμικής επέλασης και έχει πυροδοτήσει φήμες για μια στρατηγική εξαγορά που θα αλλάξει τον χάρτη των media και της πολυτέλειας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Η παρουσία του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ στην τρέχουσα Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής του Παρισιού έχει κάνει πρωτοσέλιδα. Κάποιοι σχολιάζουν τις εμφανίσεις τους, άλλοι λοιδωρούν την «υπερβολή και ματαιοδοξία τους». Οι ίδιοι χαιρετούν τα πλήθη και ποζάρουν δίπλα από παράγοντες. Στον κόσμο των πολλών χρημάτων, τίποτα δεν είναι τυχαίο.

Οι Μπέζος δεν έχουν βρεθεί στο Παρίσι μόνο για να φωτογραφηθούν στην πρώτη σειρά οίκων. Η σειρά εμφανίσεων τους είναι μια κίνηση στη γεωπολιτική σκακιέρα της μόδας.

Ο μεγιστάνας και η σύζυγός του μονοπώλησαν την Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι σε ένα μπρα-ντε-φερ εντυπώσεων με άλλες διασημότητες -ανάμεσα τους οι Ριάνα, Τεγιάνα Τέιλορ, Ντέμι Μουρ και Τζένιφερ Λόρενς. Αυτοί οι billionaires είναι μια εξαίρεση στον κανόνα -σπάνια ένα ζευγάρι με τόσο πλούτο έχει διάθεση να τρέξει στην κούρσα της δόξας. Είναι θαμώνες, ως οι κύριοι χορηγοί του φετινού Met Gala; Τιτάνες της βιομηχανίας που έχουν πλέον βάλει στο μάτι τον κορεσμό της ποπ κουλτούρας;

Όποια και αν είναι η απάντηση, θα φανείς σύντομα. Σίγουρα πάντως έγιναν πλέον και fashion insiders.

Ο Μπέζος και η σύζυγός του, πρώην δημοσιογράφος, την οποία παντρεύτηκε σε ένα λαμπερό τριήμερο πάρτι στη Βενετία τον περασμένο Ιούνιο, ήταν στο επίκεντρο σε αρκετές από τις κορυφαίες επιδείξεις της εβδομάδας.

Κρατήθηκαν χέρι-χέρι και περπάτησαν στην Schiaparelli, με τη Σάντσεζ Μπέζος να φοράει ένα κόκκινο κοστούμι και μια τσάντα clutch της μάρκας.

Λίγες ώρες αργότερα, άλλαξε σε ένα απαλό μπλε κοστούμι με ένα τεράστιο γούνινο γιακά για τον οίκο Dior, όπου, μετά την επίδειξη, αυτή και ο σύζυγός της έσπευσαν στα παρασκήνια για να ποζάρουν με τον δημιουργικό διευθυντή του οίκου Τζόναθαν Άντερσον και την διευθύνουσα σύμβουλο του Dior, Ντελφίν Αρνό.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που οι Μπέζος και οι Αρνό βρέθηκαν μαζί. Τον Ιανουάριο του 2025, το ζευγάρι και η οικογένεια των Αρνό, της οποίας ο πατριάρχης Μπερνάρ Αρνό είναι πρόεδρος του κολοσσού της μόδας LVMH (ο οποίος κατέχει μάρκες όπως οι Louis Vuitton, Dior και Givenchy), παρευρέθηκαν όλοι στην προεδρική ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Σάντσεζ Μπέζος έχει επίσης αναβαθμίσει το δίκτυο της στη μόδα. Εθεάθη να μοιράζεται ένα αυτοκίνητο με την Άννα Γουίντουρ και τώρα φαίνεται να έχει έναν νέο σύμβουλο για την γκαρνταρόμπα της: τον σταρ-στιλίστα και αυτοαποκαλούμενο «αρχιτέκτονα εικόνας» Λο Ρόουτς, γνωστός για την αδυναμία του σε vintage εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί για τις Zεντάγια, Αριάνα Γκράντε και Σελίν Ντιόν.

Η Σάντσεζ Μπέζος έχει παρευρεθεί σε αρκετές εκδηλώσεις μόδας στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων των επιδείξεων έτοιμων ενδυμάτων των Balenciaga και Chanel το περασμένο φθινόπωρο. Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης της με τον Μπέζος, έχει ντυθεί με δημιουργίες υψηλής ραπτικής όπως ένα φόρεμα Schiaparelli στους γαμήλιους εορτασμούς της τον Ιούνιο του 2025 στη Βενετία.

Η Vogue τίμησε τον γάμο τους με ένα ψηφιακό εξώφυλλο με την ανάρτηση στο Instagram να φέρνει καταιγισμό από αρνητικές αντιδράσεις. «Είναι ένα πραγματικό παράδειγμα ότι ‘τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν στιλ και κομψότητα’», διάβαζε ένα δημοφιλές σχόλιο.

Επίσης είχε παρευρεθεί στο Met Gala το 2024, φορώντας ένα φόρεμα χωρίς τιράντες του Oscar de la Renta αλλά μέχρι πρόσφατα φαινόταν να φλερτάρει με τη μόδα ως θαυμάστρια. Όχι ως παράγοντας αυτής σημειώνει το CNN International.

«Θα είχε νόημα για τον Μπέζος να θέλει να αγοράσει την Condé Nast. Προφανώς και οι δύο διασκεδάζουν πολύ σε αυτόν τον κόσμο και θέλουν να ενσωματωθούν ακόμα περισσότερο σε αυτόν» σχολίασε η Φιόνα Γκόλφαρ, πρώην editor-at-large της Βρετανικής Vogue στην Telegraph.

Οι φήμες που οργιάζουν θέλουν τον ιδρυτή της Amazon να εξετάζει σοβαρά την εξαγορά της Condé Nast, της μητρικής εταιρείας της Vogue. Παρόλο που η οικογένεια Newhouse επιμένει ότι οι τίτλοι της δεν πωλούνται, η στρατηγική αξία μιας τέτοιας κίνησης είναι τεράστια.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα Telegraph, έχοντας τη Vogue στην κατοχή του, ο Μπέζος θα μπορούσε να ελέγξει την ίδια την έννοια της «επιθυμίας» και της «φιλοδοξίας» σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιπλέον, η στενή του επαφή με τον δισεκατομμυριούχο Ντιέγκο Ντέλα Βάλε, ιδιοκτήτη του οίκου Schiaparelli, τροφοδοτεί σενάρια για μια πιθανή εξαγορά του ιστορικού οίκου που αποθεώνει συχνά η Σάντσεζ Μπέζος που με τον πρόφατο καταιγισμό εμφανίσεων της στην Εβδομάδα Μόδας ξεκαθάρισε την πρόθεσή της. Η Σάντσεζ Μπέζος στο Παρίσι είναι το χαρτί της ώστε να εδραιωθεί ως η νέα απόλυτη «πρωταγωνίστρια» της υψηλής κοινωνίας.

Οι Μπέζος πολλαπλασιάζουν τις σχέσεις τους στην υψηλή μόδα. Οι εμφανίσεις τους, όλο και πιο κοντά στους ισχυρούς παράγοντες της βιομηχανίας, έχουν συζητηθεί πολύ -από πολλούς.

Όταν το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι το ζευγάρι θα χορηγήσει το Met Gala του 2026, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν από οργή αν και μάλλον άδικα -μεγάλες εταιρείες χορηγούν το γκαλά εδώ και δεκαετίες συμπεριλαμβανομένων των Amazon, TikTok, Apple και Yahoo. Το ζευγάρι έχει επικριθεί ότι ξοδεύει χρήματα σε τρέλες όπως τα διαστημικά ταξίδια (για τα οποία η Σάντσεζ Μπέζος παρήγγειλε bespoke διαστημικές στολές Monse) και ένα υπόγειο ρολόι που χτυπάει μία φορά το χρόνο. Δεν είναι η χορηγία μιας έκθεσης μουσείου μια πιο αποτελεσματική επένδυση των χρημάτων τους;

Όποιες και αν ήταν οι αντιδράσεις η ιέρεια του Met Gala, Γουίντουρ, ερωτηθείσα για τη διαμάχη γύρω από τη χορηγία του ζευγαριού τοποθετήθηκε ξεκάθαρα για τη συνεργασία. «Πιστεύω ότι η Λόρεν θα είναι ένα υπέροχο πλεονέκτημα για το μουσείο και την εκδήλωση. Είμαστε πολύ ευγνώμονες για την απίστευτη γενναιοδωρία της. Είναι λάτρης των κοστουμιών και προφανώς της μόδας». Η στήριξη από την «σιδηρά κυρία» της μόδας επιβεβαιώνει ότι η Σάντσεζ Μπέζος ακολουθεί τα βήματα προσωπικοτήτων όπως η Κιμ Καρντάσιαν, μετατρέποντας τον εαυτό της από outsider σε κυρίαρχη δύναμη του κλάδου.

Το περιοδικό Grazia σημειώνει εύστοχα ότι η εμφάνιση του ζευγαριού στο Παρίσι δεν αφορά την αγορά ρούχων, αλλά αποτελεί μια «συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου» για τη νέα τους επιχείρηση: την οικοδόμηση κληρονομιάς, επιρροής και πολιτιστικού κεφαλαίου.

Μετά την αποτυχία της Amazon να προσελκύσει κορυφαία brands υψηλής μόδας στην πλατφόρμα της, η εξαγορά ενός ομίλου όπως η Condé Nast θα άλλαζε τα πάντα.

«Τους δίνει τεράστια πολιτιστική επιρροή», αναφέρουν συντάκτες μόδας. Είτε πρόκειται για προσωπική φιλοδοξία της Σάντσεζ να λανσάρει δικό της brand, είτε για την ανάγκη του Μπέζος να ελέγξει την αισθητική του 21ου αιώνα, το σίγουρο είναι ότι το Παρίσι ήταν μόνο η αρχή μιας νέας αυτοκρατορίας κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των Μπέζος.

World
Ρωσία: Η πολεμική μηχανή του Πούτιν ξεμένει από καύσιμα [γράφημα]

Ρωσία: Η πολεμική μηχανή του Πούτιν ξεμένει από καύσιμα [γράφημα]

World
ΕΕ-Ινδία: Η ακτινογραφία της εμπορικής συμφωνίας (FTA) [γράφημα]

ΕΕ-Ινδία: Η ακτινογραφία της εμπορικής συμφωνίας (FTA) [γράφημα]

Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν
Όνειδος 31.01.26

Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν

Ενώ ο κόσμος παρακολουθεί με αποτροπιασμό τις νέες λεπτομέρειες για τις σχέσεις του Άντριου με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματίας Έπσταϊν οι πριγκίπισσες Μπεατρίς και Ευγενία βρίσκονται παγιδευμένες σε έναν εφιάλτη, βλέποντας τα πρόσωπά τους σε αρχεία που συνδέονται με το πιο σκοτεινό σεξουαλικό σκάνδαλο του αιώνα

Σύνταξη
«Όλα ήταν καλύτερα το 2016»: Το trend που έχει καταλάβει τα social media – Γιατί εξιδανικεύουμε το παρελθόν;
Go Fun 31.01.26

«Όλα ήταν καλύτερα το 2016»: Το trend που έχει καταλάβει τα social media – Γιατί εξιδανικεύουμε το παρελθόν;

Καθώς τα social media γεμίζουν με συγκρίσεις του «τότε» και «τώρα», η νοσταλγία για το 2016 αποκαλύπτει λιγότερο μια χαμένη χρυσή εποχή και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο η μνήμη μας ανακατασκευάζει το παρελθόν

Σύνταξη
Πώς ένα T-Shirt μιας ταινίας αγαπήθηκε από τους προοδευτικούς της Βραζιλίας: «Σχεδόν κάθε μέρα εξαντλούνται»
Καρναβάλι και πολιτική 31.01.26

Πώς ένα T-Shirt μιας ταινίας αγαπήθηκε από τους προοδευτικούς της Βραζιλίας: «Σχεδόν κάθε μέρα εξαντλούνται»

Ακόμη και ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έλαβε ένα, αφού ο ηθοποιός Βάγκνερ Μούρα το φόρεσε στην ταινία «Ο Μυστικός Πράκτορας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα
«Παγίδα» 31.01.26

Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα

Η δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από τις ποινικές έρευνες για τον Τζέφρι Έπσταϊν φέρνει στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και αδιανόητους ισχυρισμούς που στοχεύουν ανάμεσα σε άλλους και τον ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» – Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη
Η τετράμηνη δίκη 31.01.26

«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» - Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη «δίκη του αιώνα» δείχνει πώς ο Βίνσεντ Εϊμέν, που είχε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τον Μάικλ Τζάκσον, άλλαξε γνώμη σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του σταρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της
Μαύρο χιούμορ 31.01.26

«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της

Η είδηση του θανάτου της Κάθριν Ο'Χάρα σε ηλικία 71 ετών βύθισε στη θλίψη τον κόσμο του θεάματος, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μια στιγμή που σήμερα μοιάζει σχεδόν μεταφυσική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του
Η «ρήτρα-έκπληξη» 31.01.26

Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του

Χωρίς άμεσους απογόνους και χωρίς σύζυγο, ο Valentino, o «Τελευταίος Αυτοκράτορας» της μόδας, αφήνει πίσω του μια περιουσία που, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»
«Γελούσαμε πολύ» 31.01.26

Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»

Η σταρ της σειράς ταινιών «Μόνος στο Σπίτι», Κάθριν Ο’Χάρα, η οποίε έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 70 της, παντρεύτηκε τον σκηνογράφο σύζυγό της, Μπο Γουέλς, το 1992. Τα αίτια θανάτου της δεν έχουν διευκρινιστεί απολύτως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάρις Χίλτον: «Κάποτε θεωρούνταν ψυχαγωγία να βρίζεις γυναίκες» – Η φιλία με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το κοινό τραύμα
Εμπειρία 31.01.26

Πάρις Χίλτον: «Κάποτε θεωρούνταν ψυχαγωγία να βρίζεις γυναίκες» – Η φιλία με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το κοινό τραύμα

Η Πάρις Χίλτον εμφανίστηκε στην εκπομπή «I've Never Said This Before» και μίλησε για το «κοινό τραύμα» που μοιράζεται με άλλες διάσημες γυναίκες που κατακρίθηκαν δημοσίως στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τορίνο: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές για το κλείσιμο κοινωνικού κέντρου – Στόχος επίθεσης συνεργείο της RAI
Σκληρή δήλωση Μελόνι 31.01.26

Βίαιες συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία στο Τορίνο - Τραυμάτισαν αστυνομικό, επιτέθηκαν σε συνεργείο της RAI

«Αυτό που συνέβη σήμερα στο Τορίνο, κατά τη διάρκεια της πορείας διαμαρτυρίας κατά της εκκένωσης του κτιρίου Askatasuna, είναι σοβαρό και απαράδεκτο», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι

Σύνταξη
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα 3 εκατ. έγγραφα της λίστας Έπσταϊν που κυκλοφόρησαν
Κόσμος 31.01.26

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα 3 εκατ. έγγραφα της λίστας Έπσταϊν που κυκλοφόρησαν

Περίπου 3 εκατ. έγγραφα από την λίστα Έπσταϊν δημοσιεύθηκαν και κάποιοι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι ή ερευνώμενοι ήδη «χρεώνονται» πως είχαν αναφέρει ψευδώς πως είχαν κόψει σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυροβολισμοί στη Λουιζιάνα κατά τη διάρκεια του Μαρντί Γκρα – Επτά τραυματίες ανάμεσά τους ένα παιδί [βίντεο]
Κόσμος 31.01.26

Πυροβολισμοί στη Λουιζιάνα κατά τη διάρκεια του Μαρντί Γκρα - Επτά τραυματίες ανάμεσά τους ένα παιδί

Κατά τη διάρκεια παρέλασης - γιορτής για το Μαρντί Γκρα, το καρναβαλικό αντίστοιχο της Τσικνοπέμπτης, σημειώθηκαν πυροβολισμοί με 7 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί έξι ετών

Σύνταξη
Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν
Όνειδος 31.01.26

Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν

Ενώ ο κόσμος παρακολουθεί με αποτροπιασμό τις νέες λεπτομέρειες για τις σχέσεις του Άντριου με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματίας Έπσταϊν οι πριγκίπισσες Μπεατρίς και Ευγενία βρίσκονται παγιδευμένες σε έναν εφιάλτη, βλέποντας τα πρόσωπά τους σε αρχεία που συνδέονται με το πιο σκοτεινό σεξουαλικό σκάνδαλο του αιώνα

Σύνταξη
Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2: Νέα νίκη για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2: Νέα νίκη για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη (vid)

Χάρη σε δύο γκολ του Τούπτα (έχασε και πέναλτι) η ΑΕΛ Novibet πήρε σπουδαίο διπλό με 2-0 κι έφτασε τις 3 σερί νίκες. Με δέκα ποδοσφαιριστές από το 36ο λεπτό, λόγω αποβολής του Κάργα οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
Δανία: «Ζήτα συγγνώμη!» – Διαδήλωση κατά των δηλώσεων Τραμπ για την υπηρεσία στρατιωτών χωρών του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν
Κοπεγχάγη 31.01.26

Δανία: «Ζήτα συγγνώμη!» – Διαδήλωση κατά των δηλώσεων Τραμπ για την υπηρεσία στρατιωτών χωρών του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν

«Ο Τραμπ είναι τόσο ηλίθιος», έγραφε ένα πλακάτ που κρατούσε ένας διαδηλωτής, ενώ ένα άλλο, που κρατούσε ένα παιδί, έγραφε: «Τραμπ, ζήτα συγγνώμη!»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ευθεία κατηγορία στον Δούκα ότι υπονομεύει τον Ανδρουλάκη εξαπολύει ο Σταύρος Τζεδάκης, ανεβάζοντας τους τόνους και πυροδοτώντας σενάρια
Εξελίξεις 31.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία κατηγορία στον Δούκα ότι υπονομεύει τον Ανδρουλάκη εξαπολύει ο Σταύρος Τζεδάκης, ανεβάζοντας τους τόνους και πυροδοτώντας σενάρια

«Ο Δούκας συμμετέχει στην εργολαβία υπονόμευσης και αποδόμησης του Νίκου Ανδρουλάκη», τονίζει σε σκληρή ανάρτησή του ο Σταύρος Τζεδάκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Οι εσωκομματικοί τόνοι ανεβαίνουν επικίνδυνα, ενώ το γεγονός ότι θεωρείται εκ των έμπιστων του προέδρου του ΠΑΣΟΚ πυροδοτεί σενάρια πως ο Δούκας δρομολογεί ή οδηγείται στην έξοδο

Σύνταξη
«Βροχή» μηνυμάτων από το 112 – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Live η πορεία των έντονων καιρικών φαινομένων
Σφοδρή κακοκαιρία 31.01.26 Upd: 22:57

«Βροχή» μηνυμάτων από το 112 – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Live η πορεία των έντονων καιρικών φαινομένων

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για την κατηγορία περιοχές της χώρας που θα πληγούν περισσότερο. Σε δύο κύματα θα πλήξει η κακοκαιρία την Αττική. Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες.

Σύνταξη
Σφαγές στο Πακιστάν: 92 μαχητές σκοτώθηκαν μετά από επιθέσεις στο Μπαλοχιστάν
Κόσμος 31.01.26

Σφαγές στο Πακιστάν: 92 μαχητές σκοτώθηκαν μετά από επιθέσεις στο Μπαλοχιστάν

Μια αιματηρή κλιμάκωση συγκλόνισε το Μπαλοχιστάν του Πακιστάν, με δεκάδες νεκρούς από συγκρούσεις μεταξύ μαχητών, δυνάμεων ασφαλείας και επιθέσεις σε αμάχους σε πολλές πόλεις της επαρχίας.

Σύνταξη
LIVE: Έλτσε – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Έλτσε – Μπαρτσελόνα

LIVE: Έλτσε – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έλτσε – Μπαρτσελόνα για την 22η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ορεστιάδα: Τραγικό τέλος για τον 48χρονο που είχε εξαφανιστεί – Βρέθηκε νεκρός μέσα σε χωράφια
Ελλάδα 31.01.26

Ορεστιάδα: Τραγικό τέλος για τον 48χρονο που είχε εξαφανιστεί – Βρέθηκε νεκρός μέσα σε χωράφια

Ο 48χρονος εντοπίστηκε έπειτα από 14 ημέρες νεκρός, σε χωράφια, ανάμεσα στην Παταγή και τα Αμπελάκια στην Ορεστιάδη - Το άψυχο σώμα του εντόπισε κάτοικος κυνηγός της περιοχής

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Νιουκάστλ

LIVE: Λίβερπουλ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Νιουκάστλ για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τσέλσι – Γουέστ Χαμ 3-2: Οι ψυχωμένοι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και είναι τέταρτοι!
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Τσέλσι – Γουέστ Χαμ 3-2: Οι ψυχωμένοι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και είναι τέταρτοι!

Η Τσέλσι βρέθηκε να χάνει 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο ήταν... μπλε οδοστρωτήρας και πήρε σημαντική νίκη με 3-2 επί της Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
Σπανάκης στην ΠΟΜΙΔΑ: Σκέψεις να εξαιρεθεί από το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης το δικαίωμα ανέγερσης επιπλέον ορόφων
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Σπανάκης στην ΠΟΜΙΔΑ: Σκέψεις να εξαιρεθεί από το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης το δικαίωμα ανέγερσης επιπλέον ορόφων

«Το 2026 είναι έτος μικρότερων φόρων», επεσήμανε ο Υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης Σπανάκης

Σύνταξη
Κόντρα λιγκών με την IFAB για να θεσπιστεί αλλαγή λόγω διάσεισης
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Κόντρα λιγκών με την IFAB για να θεσπιστεί αλλαγή λόγω διάσεισης

Η πρόταση θα συζητηθεί στη ΓΣ του επόμενου μήνα. Η Premier League πρωτοστατεί, όμως οι λίγκες και οι φορείς που πιέζουν είναι 25 και τονίζουν ότι θέλουν τον κανονισμό για την προστασία των παικτών

Βάιος Μπαλάφας
Εκατομμύρια, δαχτυλίδι 33 καρατίων και το «νησί των παιδόφιλων» σκόπευε να αφήσει ο Έπσταϊν στη σύντροφό του
Τεράστια κληρονομιά 31.01.26

Εκατομμύρια, δαχτυλίδι 33 καρατίων και το «νησί των παιδόφιλων» σκόπευε να αφήσει ο Έπσταϊν στη σύντροφό του

Στη διαθήκη του, ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε την πρόθεση να αφήσει 50 εκατομμύρια δολάρια και σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στην τότε σύντροφο του

Σύνταξη
Βόρεια Ιρλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία
Έως το 2030 31.01.26

Βόρεια Ιρλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία

Ο λαός της Βόρειας Ιρλανδίας πρέπει να πάρει την τύχη του στα χέρια του, δήλωσε η Μισέλ Ο’Νιλ. Θύμησε ότι το Brexit έγινε χωρίς την έγκρισή του και δήλωσε ότι πρέπει να ψηφίσει ένωση με την Ιρλανδία.

Σύνταξη
«Όλα ήταν καλύτερα το 2016»: Το trend που έχει καταλάβει τα social media – Γιατί εξιδανικεύουμε το παρελθόν;
Go Fun 31.01.26

«Όλα ήταν καλύτερα το 2016»: Το trend που έχει καταλάβει τα social media – Γιατί εξιδανικεύουμε το παρελθόν;

Καθώς τα social media γεμίζουν με συγκρίσεις του «τότε» και «τώρα», η νοσταλγία για το 2016 αποκαλύπτει λιγότερο μια χαμένη χρυσή εποχή και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο η μνήμη μας ανακατασκευάζει το παρελθόν

Σύνταξη
Πώς ένα T-Shirt μιας ταινίας αγαπήθηκε από τους προοδευτικούς της Βραζιλίας: «Σχεδόν κάθε μέρα εξαντλούνται»
Καρναβάλι και πολιτική 31.01.26

Πώς ένα T-Shirt μιας ταινίας αγαπήθηκε από τους προοδευτικούς της Βραζιλίας: «Σχεδόν κάθε μέρα εξαντλούνται»

Ακόμη και ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έλαβε ένα, αφού ο ηθοποιός Βάγκνερ Μούρα το φόρεσε στην ταινία «Ο Μυστικός Πράκτορας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αρχεία Επστάιν: Παραιτήθηκε πρώην υπουργός της Σλοβακίας και έμπιστος του Φίτσο λόγω αποκαλύψεων
364 έγγραφα 31.01.26

Αρχεία Επστάιν: Παραιτήθηκε πρώην υπουργός της Σλοβακίας και έμπιστος του Φίτσο λόγω αποκαλύψεων

Ο Σλοβάκος διπλωμάτης φέρεται να είχε εκτεταμένη αλληλογραφία με τον Επστάιν και να του έχει ζητήσει χάρες. Αρνείται ότι γνώριζε για τα εγκλήματά του.

Σύνταξη
«Εποικοδομητική» η συνάντηση ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ για την Ουκρανία στη Φλόριντα
Πρώτες δηλώσεις 31.01.26

«Εποικοδομητική» η συνάντηση ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ για την Ουκρανία στη Φλόριντα

Οι Στιβ Γουίτκοφ και Κίριλ Ντμίτριεφ έκαναν τις πρώτες τους δηλώσεις με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ να δηλώνει πως η Ρωσία «επιδιώκει να εργαστεί για την ειρήνη στην Ουκρανία»

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

