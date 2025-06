Από πρώην παρουσιάστρια και μητέρα τριών παιδιών μέχρι μελλοντική σύζυγος ενός δισεκατομμυριούχου, η μεταμόρφωσή της Λόρεν Σάντσεζ είναι εντυπωσιακή και οι επιλογές της αποτελούν αντικείμενο συζήτησης γράφει η The Telegraph.

Λίγο καιρό μετά το γεμάτο πόζα πανάκριβο bachelorette πάρτι της στο Παρίσι, όπου μαζί με άλλες διάσημες όπως οι Κρις Τζένερ, Κιμ Καρντάσιαν, Κέιτι Πέρι και Εύα Λόνγκορια, διέμειναν στο χλιδάτο Hôtel Cheval Blanc, η Σάντσεζ προετοιμάζεται για τον γάμο της στη Βενετία.

Ποια είναι όμως η γυναίκα πίσω από τους τίτλους; Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Αλμπουκέρκι του Νέο Μεξικό, υπήρξε μέλος της ομάδας μαζορετών, πρώην βασίλισσα ομορφιάς και, σύμφωνα με όσους τη γνώριζαν στα νιάτα της, ήταν «λαμπερή, ευγενική και γεμάτη αυτοπεποίθηση» από πάντα.

Παλιές φωτογραφίες επιβεβαιώνουν ότι η Σάντσεζ εκτίμησε πολύ τα πρότυπα ομορφιάς της δεκαετίας του 1980. Μαλλιά γεμάτα όγκο, ένα γυμνασμένο και με καμπύλες σώμα και ένα διαχρονικό μαύρισμα.

Ωστόσο, ήταν κατά τη διάρκεια της 20ετούς καριέρας της ως τηλεοπτική παρουσιάστρια και δημοσιογράφος – με παρουσίες σε εκπομπές όπως το So You Think You Can Dance και το Good Day LA – που η αισθητική της ομορφιάς της εξελίχθηκε από «όμορφη κοπέλα από μικρή πόλη» σε «glamazon».

Γνωστή για το καθόλου ταπεινό Fox news παρουσιαστικό της (υπερβολικά χτενίσματα, έντονα σκιασμένα μάτια και ένα εκθαμβωτικό χαμόγελο), είναι η Σάντσεζ έγινε σύμβολο μιας πολύ συγκεκριμένης αμερικανικής εμφάνισης, όπου οι επισκέψεις στον αισθητικό για θεραπείες λέιζερ ή ενέσιμα είναι αδιαπραγμάτευτες.

Η εμφάνισή της έχει σίγουρα αλλάξει με τα χρόνια, με φήμες να κυκλοφορούν για διάφορες θεραπείες που μπορεί ναι, μπορεί και όχι να έχει κάνει από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Παρακάτω ένας απολογισμός για τη γαμήλια στρατηγική περιποίησης της 55χρονης Σάντσεζ.

Μαύρισμα: 290 €

«Αν η Λόρεν Σάντσεζ φοράει σπρέι μαυρίσματος στις πρόσφατες φωτογραφίες, αυτό έχει γίνει με τελειότητα» λέει ο Τζέιμς Χάρκνετ, προσωπικός tanner διασημοτήτων, όπως η Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς, η Κάιλι Μινόγκ και η Ντέμι Μουρ, προσθέτοντας ότι το χρώμα είναι επιδέξια προσαρμοσμένο.

«Οι πελάτες υψηλού προφίλ περιμένουν ένα εξατομικευμένο μαύρισμα που μοιάζει με το δέρμα τους, αλλά πιο πλούσιο. Έχω πάνω από 30 διαφορετικές φόρμουλες για να προσαρμόσω το αποτέλεσμα, αλλά η Three Warriors έχει μια που είναι κολακευτική στις περισσότερες αποχρώσεις δέρματος». Πολλά γνωστά πρόσωπα έχουν κάποιον να έρχεται στο σπίτι τους, με την τιμή για αυτή την υπηρεσία να κυμαίνεται μεταξύ 175 € και 290 € τη φορά.

Μικρο-επεμβάσεις: 1.220 €

Όπως πολλοί από τους ειδικούς που συμβουλεύτηκε η The Telegraph για αυτό το άρθρο, η Δρ Σόφι Σότερ – η οποία είναι γνωστή για τις φυσικές της μικρο-επεμβάσεις – σημειώνει ότι το πρόσωπο της Σάντσεζ φαίνεται «δομικά διαφορετικό» από ό,τι πριν από 10 χρόνια.

«Τώρα μοιάζει πιο δυναμική», λέει, προσθέτοντας ότι αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα χειρουργικής επέμβασης ή ενέσιμων, όπως το dermal filler – το οποίο κοστίζει περίπου 755 € για μία δόση από τη Δρ Σότερ – στα μάγουλα και τα χείλη της. «Προφανώς φροντίζει το δέρμα της και υποψιάζομαι ότι έχει κάνει και ενέσεις μυοχαλαρωτικών, όπως Botox [κόστος περίπου 465 €] – φαίνεται πραγματικά φρέσκια», προσθέτει η Δρ Σότερ.

Δόντια: Πάνω από 30.200 €

Η Σάντσεζ διαθέτει ένα εντυπωσιακό σύνολο από κατάλευκα δόντια – ομοιόμορφα και συμμετρικά. Ο οδοντίατρος Δρ Σαμ Τζέθγουα της Bespoke Smile λέει ότι είναι σχετικά ασυνήθιστο να βλέπεις τόσο τέλεια δόντια χωρίς αισθητική επέμβαση.

«Τα δόντια της έχουν ένα γυαλιστερό φινίρισμα που υποδηλώνει ότι μπορεί να έχει προσθέσει όψεις πορσελάνης – πρόκειται για λεπτά κελύφη πορσελάνης που τοποθετούνται στην μπροστινή επιφάνεια των φυσικών δοντιών», εξηγεί. «Μπορούν να βελτιώσουν την απόχρωση του χαμόγελου, να δημιουργήσουν ισορροπία και αρμονία στο πρόσωπο και να διορθώσουν ατέλειες όπως σπασίματα, ρωγμές και ανομοιόμορφες άκρες».

Οι όψεις πορσελάνης με τον Δρ Τζέθγουα κοστίζουν περίπου 1.570 € έως 1.900 € ανά δόντι.

Νύχια: 815 €

Η Σάντσεζ προτιμά τα νύχια της σε ουδέτερες αποχρώσεις με αδυναμία σε γαλλικό μανικιούρ και ιριδίζοντα nude. Ο Τομ Μπάτσικ, ο οποίος φροντίζει συχνά τα άκρα της Σελένα Γκόμεζ και της Τζένιφερ Λόπεζ, είναι ο αγαπημένος της μανικιουρίστας. Οι δύο τους έχουν συνεργαστεί σε διάφορες εμφανίσεις, με μία από τις πιο αξιοσημείωτες να είναι ένα «pink glass slipper mani» για το Met Gala του 2024.

Θηλυκή και κομψή, η εμφάνιση θύμιζε «διάφανη ιριδίζουσα γυάλινη επιφάνεια», ενώ τραβούσε την προσοχή σε δύο εντυπωσιακά διαμάντια στα δάχτυλά της. Ενώ ένα ραντεβού με έναν τεχνικό όπως ο Μπάτσικ είναι δύσκολο να κοστολογηθεί, υπολογίζεται ότι μια τέτοια περιποίηση μπορεί να φτάσει τα 815 €.

Προπόνηση: 140 € τη φορά

Σε μια συνέντευξη του 2023 στο Vogue, η Σάντσεζ αποκάλυψε ότι προπονείται με τον εξαιρετικά μυώδη πλέον Μπέζος, χαρακτηρίζοντάς τον «τέρας στο γυμναστήριο».

Η Σάντσεζ έχει μοιραστεί βίντεο από τις δικές της προπονήσεις – συχνά με τον προπονητή Γουές Όκερσον, ο οποίος είναι αθλητής Hyrox (συμμετέχει σε αγώνες τρεξίματος και λειτουργικής προπόνησης – όχι για τους λιπόψυχους) και προσωπικός γυμναστής. Οι δύο τους κάνουν πολλή προπόνηση αντίστασης (συμπεριλαμβανομένων Nordic hamstring curls και dumbbell squat presses) για να χτίσουν μυς, κάτι που δεν είναι απαραίτητο μόνο για ένα fit, δυνατό σώμα, αλλά και για καλή υγεία.

Mια πολυτελή συνδερία προσωπικής προπόνησης υπολογίστηκε ότι αγγίζει περίπου τα 140 € τη φορά.

Μαλλιά: 1.010 €

Προτιμώντας μακριά, κυματιστά καστανά μαλλιά, η Σάντσεζ απευθύνεται στον ειδικό κομμωτή Πιτ Μπέρκιλ για το κούρεμα και το χρώμα της.

Με πελάτες όπως η Άννα Κέντρικ, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και η φίλη της Σάντσεζ, Νατάσα Πουναγουάλα, ο Μπέρκιλ πρόσφατα μετέτρεψε τα μαλλιά της από μαύρα σε μια πιο ηλιοκαμένη απόχρωση, με διακριτικές ανταύγειες και μπαλαγιάζ.

Ένα παλιό κόλπο των κομμωτών για να προσφέρει λάμψη στο δέρμα και να τονίσει τα βασικά χαρακτηριστικά του προσώπου, η νέα εμφάνιση της Σάντσεζ είναι ιδανική για το καλοκαίρι – και, φυσικά, για τον γάμο της. Ένα πλήρες μπαλαγιάζ και βαφή με τον Μπέρκιλ στο κομμωτήριο Josh Wood (όπου εργάζεται κάποιες φορές για εκλεκτά ραντεβού) κοστίζει 670 €, ενώ ένα κούρεμα και ένα χτένισμα με πιστολάκι είναι 340 €.

Επεμβάσεις: 27.900 €

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η Σάντσεζ φαίνεται να έχει κάνει αισθητική επέμβαση στο πρόσωπο και στο στήθος. «Συγκρίνοντας παλαιότερες και πιο πρόσφατες εικόνες, υπάρχουν χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν διαδικασίες αναζωογόνησης του προσώπου», λέει ο πλαστικός χειρουργός Πάτρικ Μαλούτσι.

«Η δομή του προσώπου της υποδηλώνει ότι έχει κάνει mid-face lift με ανόρθωση φρυδιών και ρινοπλαστική» προσθέτει.

Η στενή φίλη της Σάτσεζ, Κρις Τζένερ, 69, πλήρωσε πρόσφατα περίπου 116.000 € για ένα facelift. Αν και δεν είναι σίγουρο ότι η η Σάντσεζ έχει ακολουθήσει την ίδια πρακτική οι τιμές για ένα mid-face lift στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να φτάσουν τα 17.500 €.

Διάσημος για τη φυσική του προσέγγιση στην αυξητική στήθους, ο Μαλούτσι σημειώνει επίσηςη Σάντσεζ έχει κάνει επέμβαση στο στήθος, επιλέγοντας μια «πιο γεμάτη, πιο εμφανή εμφάνιση, με στρογγυλά εμφυτεύματα».

Ενώ σήμερα οι ασθενείς τείνουν να επιλέγουν μια πιο φυσική αισθητική, με μικρότερα ή δακρυοειδή εμφυτεύματα, η εμφάνιση με έντονο ντεκολτέ είναι πιο δημοφιλής στις ΗΠΑ.

Στο Λονδίνο, η αυξητική στήθους κυμαίνεται συνήθως από 9.300 € έως 10.450 €, ωστόσο για έναν χειρουργό με εκτεταμένη εμπειρία και μια πολύ εξειδικευμένη προσέγγιση, όπως ο Μαλούτσι, οι αμοιβές είναι σημαντικά υψηλότερες. Υπολογίζεται ότι το κόστος για το στήθος της Σάντσεζ ήταν περίπου 10.450 €.

Μακιγιάζ: 980 €

Απευθυνόμενη στον Μπάστερ Νάιτ – του οποίου οι πελάτες περιλαμβάνουν επίσης την Τζένερ και την Πάρις Χίλτον – για το μακιγιάζ της, η Σάντσεζ προτιμά άψογη επιδερμίδα, nude χείλη και τονισμένα μάτια.

Συχνά την βρίσκουμε να εμφανίζεται με έντονο cat eye και ένα σετ από εξαιρετικά ανάλαφρες βλεφαρίδες, είτε στην επίδειξη Alta Moda των Dolce & Gabbana πέρυσι είτε στο Φεστιβάλ Καννών.

Ο Νάιτ έχει αναφέρει τη σειρά περιποίησης Dr Sebagh Rose de Vie (ο ορός κοστίζει 155 €) και το εργαλείο micro-contouring Dr Vali’s Cutis (725 €) για «να κάνει το δέρμα σμιλεμένο για το κόκκινο χαλί» πριν την εφαρμογή του μακιγιάζ, ενώ η βάση του μακιγιάζ της προέρχεται συχνά από το Luminous Silk Foundation και το Concealer της σειράς Armani Beauty.

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος για τη Glamazon εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ: Περίπου 62.555 ευρώ

Μαύρισμα: 290 €

Μικρο-επεμβάσεις: 1.220 € (755 € για filler + 465 € για Botox)

Δόντια: 30.200 € (υπολογίζοντας 16 όψεις πορσελάνης επί 1.900 € έκαστη – πιθανότατα περισσότερα δόντια, οπότε και υψηλότερο κόστος)

Νύχια: 815 €

Προπόνηση: 140 €

Μαλλιά: 1.010 € (670 € για μπαλαγιάζ/βαφή + 340 € για κούρεμα/χτένισμα)

Κοσμητικές Επεμβάσεις: 27.900 € (17.500 € για mid-face lift + 10.450 € για αυξητική στήθους)

Μακιγιάζ (Προϊόντα): 980 € (155 € ορός + 725 € εργαλείο + 55 € foundation + 45 € concealer)