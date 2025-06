Μπέζος – Σάντσεζ: Oσα ξέρουμε για τον γάμο της χρονιάς -16 εκατ. κόστος, catering, και εμφύλιος στη Βενετία

Ο Τζεφ Μπέζος, ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, και η αρραβωνιαστικιά του, Λόρεν Σάντσεζ, ετοιμάζονται για τον γάμο της χρονιάς στη Βενετία της Ιταλίας και οι αντιδράσεις είναι πολλές

Η τριήμερη γαμήλια γιορτή που αναμένεται να είναι η πιο extravagant που έχει δει η πόλη τα τελευταία χρόνια φέρνει στην πόλη τον μεγιστάνα τεχνολογίας Τζεφ Μπέζος και τη σύντροφο του, Λόρεν Σάντσεζ.

Μαζί τους θα είναι και οι A-Listers καλεσμένοι που θα γιορτάσουν ακόμη ένα γάμο για τον Μπέζος, 61, και Σάντσεζ, 55. Ο γάμος του Μπέζος θα λάβει χώρα από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου, σύμφωνα με εκπρόσωπο του δημάρχου της Βενετίας που μίλησε στο CNN.

Περίπου 200 υψηλού προφίλ καλεσμένοι αναμένεται να παραστούν στην εκδήλωση στο νησί Σαν Τζιόρτζιο Ματζιόρε και το συνολικό κόστος εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 16 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ για τις ανθοσυνθέσεις και τη διακόσμηση των χώρων, έως και 3 εκατομμύρια ευρώ για τις υπηρεσίες οργάνωσης γάμου, 2 εκατομμύρια ευρώ για την ενοικίαση των ιστορικών τοποθεσιών, 1 εκατομμύριο ευρώ για το catering και περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ για την γκαρνταρόμπα της Σάντσεζ κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

Ωστόσο, αυτή η υπερπολυτελής εκδήλωση δεν βρίσκει μόνο ενθουσιασμό καθώς οι κάτοικοι της Βενετίας διαμαρτύρονται έντονα για την επιπλέον τουριστική κίνηση που θα φέρει αυτός ο μεγαλοπρεπής γάμος σε μια ήδη πληγωμένη από την επιδημία του υπερτουρισμού πόλη.

Παρά την ανησυχία των ντόπιων, η δημοτική αρχή φαίνεται να έχει υποστηρίξει ενεργά την πραγματοποίηση του γάμου, με τον Μόρις Τσερόν, γενικό διευθυντή του Δημοτικού Συμβουλίου της Βενετίας, να δηλώνει στην ιταλική εφημερίδα Il Gazzettino:

«Πριν από επτά μήνες, ο Ντομένικο Ντόλτσε μου είπε ότι ο Μπέζος θα παντρευόταν. Έπιασα δουλειά για να φέρω αυτόν τον γάμο του αιώνα στη Βενετία — έτσι ξεκίνησε».

Η πόλη συνεργάστηκε με τον σχεδιαστή Ντομένικο Ντόλτσε των Dolce & Gabbana για να φέρουν το γάμο της χρονιάς στην πόλη που έχει ήδη βυθιστεί κατά περίπου 15 εκατοστά τον τελευταίο αιώνα, και η αυξανόμενη επιβάρυνση από μεγάλες εκδηλώσεις έχει εντείνει την ανησυχία του κοινού.

Πολυτέλεια και «εκλεκτοί» καλεσμένοι

Η τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εν πλω, στο υπερπολυτελές γιοτ του Μπέζος, το Koru, αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα αγκυροβολήσει στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας. Το Koru θα συνοδεύεται από ένα βοηθητικό σκάφος, το εξίσου τεράστιο Abeona.

Πολλαπλοί μεγαλοπρεπείς χώροι σε όλη τη Βενετία θα αποτελέσουν το σκηνικό για τις γαμήλιες εκδηλώσεις. Δεξιώσεις κοκτέιλ και εορτασμοί αναμένονται στο Palazzo Pisani Moretta, ένα παλάτι του 15ου αιώνα στο Μεγάλο Κανάλι, στη Scuola Grande della Misericordia, ένα αριστούργημα της Αναγέννησης, και στο εμβληματικό Hotel Excelsior στο Λίντο, ένα νησί που χωρίζει τη λιμνοθάλασσα της Βενετίας από την Αδριατική Θάλασσα.

Αν και η πλήρης λίστα των καλεσμένων παραμένει μυστική, αναμένεται να περιλαμβάνει προσωπικότητες, επιχειρηματίες, φιλάνθρωπους και πολιτικούς από κάθε γωνιά του κόσμου.

Η λίστα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον Βρετανό ηθοποιό Ορλάντο Μπλουμ και την αρραβωνιαστικιά του Κέιτι Πέρι, καθώς και τον Μικ Τζάγκερ, την Κιμ Καρντάσιαν, την Κρις Τζένερ, την Όπρα Γουίνφρεϊ, την Εύα Λονγκόρια και τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Επίσης, τεχνολογικοί κολοσσοί όπως ο Μπιλ Γκέιτς, ο Έλον Μασκ και ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ πιστεύεται ότι θα είναι παρόντες σε αυτή την εκδήλωση πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Για τη διαμονή των καλεσμένων, έχουν γίνει αναφορές για κρατήσεις σε υπερπολυτελή ξενοδοχεία, όπως το Aman Venice, το οποίο βρίσκεται στο Μεγάλο Κανάλι και είναι γνωστό για τους ιδιωτικούς του κήπους και τους ροκοκό εσωτερικούς χώρους, καθώς και το The Gritti Palace, το Hotel Danieli, το The St. Regis και το The Marriott.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα μείνουν στο St. Regis, ενώ ενδέχεται να εμφανιστεί και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ στις εκδηλώσεις.

Lady Gaga, bussolà και Laguna B

Στο νησί Τζιουντέκα, το Belmond Cipriani αναμένεται να φιλοξενήσει τη Lady Gaga η οποία φημολογείται ότι θα τραγουδήσει κατά τη διάρκεια των εορτασμών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικές επιχειρήσεις επωφελούνται επίσης από τον γάμο.

Φημολογείται ότι το Rosa Salva, το παλαιότερο ζαχαροπλαστείο της Βενετίας, γνωστό για τα παραδοσιακά του μπισκότα που χρονολογούνται από το 1876, θα συνεισφέρει στις γαμήλιες εκδηλώσεις. Αναφέρεται ότι το ζαχαροπλαστείο θα ετοιμάσει μια επιλογή από λιχουδιές για τους καλεσμένους , συμπεριλαμβανομένων μπισκότων bussolà και zaletti — μια τοπική σπεσιαλιτέ από καλαμποκάλευρο, σταφίδες και μια νότα ξύσματος λεμονιού.

Επιπλέον, η συνολική διακόσμηση για τον επερχόμενο γάμο του Μπέζος και της Σάντσεζ στη Βενετία φέρεται να έχει επιμεληθεί από τους την ομάδα των Lanza & Baucina με έδρα το Λονδίνο. Γνωστή για την οργάνωση αποκλειστικών εκδηλώσεων, ειδικά στη Βενετία, η εταιρεία σχεδίασε επίσης τον πολυτελή γάμο της Σάλμα Χάγιεκ και του Φρανσουά-Ανρί Πινό το 2009.

Η Laguna B, μια γνωστή βιοτεχνία γυαλιού, θα συμμετάσχει επίσης στη διακόσμηση.

Εμφύλιος στη Βενετία

Η Βενετία βρίσκεται σε διχασμό εν όψει του πολυαναμενόμενου γάμου του Αμερικανού μεγιστάνα της τεχνολογίας, Τζεφ Μπέζος, και της Λόρεν Σάντσεζ. Ενώ κάποιοι ανυπομονούν για τη λάμψη και την αίγλη που θα φέρει το γεγονός, άλλοι φοβούνται ότι θα μετατρέψει την ειδυλλιακή πόλη των γόνδολων και των παλατιών σε ένα πάρκο ψυχαγωγίας, εν μέσω διαμαρτυριών για τον υπερτουρισμό και την ανάγκη για δημόσιες υπηρεσίες αναφέρει το Reuters.

Η ακριβής ημερομηνία του γάμου του Τζεφ Μπέζος (61 ετών), ιδρυτή του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon και τρίτου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, με τη δημοσιογράφο Λόρεν Σάντσεζ (55 ετών), παραμένει κάτω από άκρα μυστικότητα.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2023, τέσσερα χρόνια μετά το τέλος του 25ετούς γάμου του Μπέζος με τη Μακένζι Σκοτ, με την οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά. Η Σάντσεζ ήταν στο παρελθόν παντρεμένη με τον ατζέντη του Χόλιγουντ, Πάτρικ Γουάιτσελ, με τον οποίο έχει δύο παιδιά, ενώ έχει επίσης έναν γιο με τον πρώην παίκτη του NFL, Τόνι Γκονζάλες.

Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι πλήθος αστέρων από τον κινηματογράφο, τη μόδα και τον επιχειρηματικό κόσμο θα καταφθάσει στη Βενετία για να παρακολουθήσει τον γάμο – εφόσον καταφέρουν να προσπεράσουν τους διαδηλωτές.

Μία ομάδα έχει τοποθετήσει πανό στην περίφημη Γέφυρα του Ριάλτο, τα οποία αναγράφουν «Όχι χώρος για τον Μπέζος!», και απειλεί με ειρηνικούς αποκλεισμούς. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται ότι η μεσαιωνική και αναγεννησιακή πόλη χρειάζεται δημόσιες υπηρεσίες και στέγαση, όχι διασημότητες και υπερτουρισμό.

«Ο Μπέζος πιστεύει αλαζονικά ότι μπορεί να καταλάβει την πόλη και να τη μετατρέψει σε δικό του ιδιωτικό χώρο πάρτι», δήλωσε ο Τομάσο Κάτσιαρι, ηγετική φυσιογνωμία της καμπάνιας Νο Space For Bezos.

Οικονομικά oφέλη vs. βιωσιμότητα

Από την άλλη πλευρά, ο δήμαρχος Λουίτζι Μπρουνιάρο και ο περιφερειάρχης Λούκα Ζάια υποστηρίζουν ότι ο γάμος θα φέρει οικονομικά οφέλη στις τοπικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μηχανοκίνητων σκαφών και των γόνδολων που λειτουργούν στα αναρίθμητα κανάλια της πόλης.

Πριν από έντεκα χρόνια, ο ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ παντρεύτηκε τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Αλαμουντίν στη Βενετία, μετατρέποντας την πόλη σε Χόλιγουντ στην Αδριατική με ένα Σαββατοκύριακο πολυτελών εορτασμών. Τότε, ντόπιοι και τουρίστες ήταν εξίσου ενθουσιασμένοι να γίνουν μάρτυρες μιας αξέχαστης στιγμής στην μακρά ιστορία της πόλης, η οποία φιλοξενεί αστέρες για το παλαιότερο φεστιβάλ κινηματογράφου στον κόσμο.

Μετά από φημολογία στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τον χώρο διεξαγωγής αυτού που έχει χαρακτηριστεί ως «ο γάμος του αιώνα», ο Μπρουνιάρο επιβεβαίωσε τον Μάρτιο ότι θα πραγματοποιηθεί στη Βενετία, η οποία πέρυσι άρχισε να χρεώνει τους τουρίστες ένα τέλος για την είσοδο στην πόλη.

Εν όψει των πρώτων διαμαρτυριών από κατοίκους που φοβόντουσαν την άφιξη χιλιάδων διασημοτήτων και παρατρεχάμενων, η πόλη εξέδωσε ανακοίνωση διευκρινίζοντας ότι θα συμμετέχουν περίπου 200 καλεσμένοι και ότι δεν θα διαταραχθεί η καθημερινότητα των Βενετών.

Η διαμάχη μεταξύ της οικονομικής προόδου και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων παραμένει ένα καίριο ζήτημα για τη Βενετία, με τον γάμο του Μπέζος να λειτουργεί ως καταλύτης για την πολύπαθη Βενετία που απειλείται να γίνει ξανά θεματικό πάρκο της ελίτ.