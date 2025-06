Ένα δικό τους νησί για έξι μέρες: Εκεί που θα γίνει ο γάμος του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ

O Τζεφ Μπέζος και η σύντροφός του, Λόρεν Σάντσεζ, ετοιμάζονται να παντρευτούν σε μια εντυπωσιακή τελετή, στη Βενετία. Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις, καθώς μια σειρά εορτασμών έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα. Πηγή από την Ιταλία, αποκάλυψε στη «MailOnline», πως το ζευγάρι θα επισημοποιήσει τη σχέση του, την Παρασκευή 27 Ιουνίου στο Σαν Τζόρτζιο Ματζόρε.

Το νησί φέρει το όνομά του από τη διάσημη εκκλησία του 16ου αιώνα, ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα του σπουδαίου Ιταλού αρχιτέκτονα από την Πάντοβα, Αντρέα Παλλάντιο. Το πολυτελές γιοτ του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου, «Koru» αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο το 2023 έγινε η πρόταση γάμου, θα δέσει στο λιμάνι του Σαν Τζόρτζιο Ματζιόρε. Σημειώνεται ότι το γραφικό νησί, το οποίο ανήκει στο Ίδρυμα Cini, θα είναι κλειστό για το κοινό.

Εμβληματικοί χώροι της Βενετίας θα φιλοξενήσουν τις γαμήλιες εκδηλώσεις όπως το Palazzo Pisani Moretta του 15ου αιώνα, η Scuola Grande della Misericordia, στο κέντρο της πόλης και το εντυπωσιακό Excelsior στο Λίντο, ένα νησί που χωρίζει τη λιμνοθάλασσα της Βενετίας από την Αδριατική Θάλασσα, σύμφωνα με το «Τelegraph».

Jeff Bezos and Lauren Sanchez have rented out ENTIRE Italian island for six days for their glamorous wedding https://t.co/HFosrkK0Wh

— Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 20, 2025