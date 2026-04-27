Σικελία: Αναχωρεί για τη Γάζα ο μεγαλύτερος μέχρι σήμερα στόλος με ανθρωπιστική βοήθεια
Ο μεγαλύτερος μέχρι σήμερα στόλος με ανθρωπιστική βοήθεια αναχωρεί από τη Σικελία για τη Γάζα, συνοδευόμενος από πλοίο της ισπανικής ΜΚΟ Open Arms και το Arctic Sunrise της Greenpeace.
Ακτιβιστές από διάφορες χώρες απέπλευσαν χθες Κυριακή από τη Σικελία, με την ελπίδα να φθάσουν στη Λωρίδα της Γάζας, με δεκάδες πλοία φορτωμένα ανθρωπιστική βοήθεια (φωτογραφία, επάνω, από ilgiornale.it).
Πρόκειται για τα περισσότερα πλοία που έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα σε εγχείρημα να παραδοθεί βοήθεια στη Γάζα
Global Sumud Flotilla, pronta a partire in Sicilia la nuova rotta per Gaza: “Rompiamo l’assedio”. Dal porto di Siracusa Sofia Basso: “Governi di tutto il mondo agiscano con urgenza” #ANSA pic.twitter.com/oB3dm9TDNl
— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) April 24, 2026
Επειτα από καθυστέρηση οφειλόμενη στις καιρικές συνθήκες, 56 σκάφη απέπλευσαν από λιμάνι κοντά στις Συρακούσες, ανακοίνωσε η οργανώτρια Global Sumud Flotilla, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για τα περισσότερα πλοία που έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα σε εγχείρημα να παραδοθεί βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακο.
Αμφισβητείται πάντως το αν ο νέος στόλος θα μπορέσει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό, ο οποίος επιβάλλεται από το 2007 στην πυκνοκατοικημένη, μικρή περιοχή, που ισοπεδώθηκε τα δυο χρόνια εντατικών βομβαρδισμών.
Διακηρυγμένος στόχος του Global Sumud Flotilla («παγκόσμιος στόλος ανθεκτικότητας») είναι επίσης να προωθήσει τη δημιουργία μόνιμου ανθρωπιστικού διαδρόμου.
A growing civilian flotilla is setting sail from Sicily with one mission: reach Gaza.
Zeteo’s @enoughformethx is on board as the Global Sumud Flotilla prepares for a high-risk journey — in what could become the largest attempt yet to challenge the blockade. pic.twitter.com/hDsP4CEYoi
— Zeteo (@zeteo_news) April 26, 2026
Ωστόσο οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν αποτρέψει μέχρι σήμερα όλα τα εγχειρήματα αυτής της φύσης.
Στην προηγούμενη προσπάθεια, το 2025, ο στόλος ιδιωτικών σκαφών υπέστη έφοδο των ισραηλινών ειδικών δυνάμεων, που συνέλαβαν δεκάδες ακτιβιστές και τα πλεούμενα.
Open Arms και Greenpeace
Σύμφωνα με τη συλλογικότητα, κλείστηκαν ραντεβού στη θάλασσα με άλλα σκάφη που θα αποπλεύσουν από άλλες χώρες προτού κατευθυνθούν ανατολικά.
Τον στόλο συνοδεύουν πλοίο της ισπανικής ΜΚΟ Open Arms και το Arctic Sunrise της Greenpeace.
Πηγή: ΑΠΕ
- Σικελία: Αναχωρεί για τη Γάζα ο μεγαλύτερος μέχρι σήμερα στόλος με ανθρωπιστική βοήθεια
