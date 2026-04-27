Ρουμανία: Νέα θραύσματα από drone εντοπίστηκαν κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία
Εκρηκτικό φορτίο έφερε το drone, θραύσματά του εντοπίστηκαν στο έδαφος της Ρουμανίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, το οποίο εξουδετερώθηκε από πυροτεχνουργούς.
Το υπουργείο Αμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι και νέα θραύσματα από drone βρέθηκαν στο ρουμανικό έδαφος, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, την επομένη της συντριβής ενός drone στο έδαφος της Ρουμανίας κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης (στη φωτογραφία από Inquam Photos via Reuters, επάνω, αποκλεισμένη η περιοχή όπου εντοπίστηκε το πρώτο drone, προχθές Σάββατο).
Ομάδα πυροτεχνουργών αναπτύχθηκε στο σημείο και επιβεβαίωσε την παρουσία εκρηκτικού μηχανισμού, έγινε γνωστό από την ίδια πηγή.
Είναι η πρώτη φορά που θραύσματα από drone πέφτουν στο έδαφος της Ρουμανίας
«Το εκρηκτικό φορτίο εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενο τρόπο επί τόπου», ενώ ομάδα ειδικών του υπουργείου Αμυνας βρίσκεται στο σημείο για να αξιολογήσει τους κινδύνους του περιστατικού.
Το προηγούμενο drone που έπεσε προχθές στο ρουμανικό έδαφος δεν προκάλεσε θύματα αλλά ζημιές σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία και την απομάκρυνση 200 κατοίκων από τα σπίτια τους.
Είναι η πρώτη φορά που θραύσματα από drone πέφτουν στο έδαφος της Ρουμανίας, κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, που είδε επανειλημμένως τον εναέριο χώρο της να παραβιάζεται από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο 2022.
Κλήθηκε ο ρώσος πρεσβευτής
Μετά το προχθεσινό περιστατικό, η υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας Οάνα Τόιου κάλεσε τον ρώσο πρεσβευτή στο Βουκουρέστι και όπως δήλωσε αργότερα «ήταν η πρώτη φορά που αυτός δεν μπόρεσε να αρνηθεί κατηγορηματικά ότι το drone που εισχώρησε στον ρουμανικό εναέριο χώρο ανήκει στην Ρωσία».
Το 2025, η Ρουμανία υιοθέτησε νόμο που της επιτρέπει να καταρρίπτει τα drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της, αλλά κανένα τέτοιο μέτρο δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα.
Πηγή: ΑΠΕ
