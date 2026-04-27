Η Φάταχ, το κόμμα του παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2005, ήρθε πρώτο στις δημοτικές εκλογές σε αρκετές πόλεις της Δυτικής Οχθης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν χθες Κυριακή (φωτογραφία του Reuters/Mussa Qawasma, επάνω, από την ψηφοφορία στη Χεβρώνα).

Οι Παλαιστίνιοι της Δυτικής Οχθης και της Γάζας ψήφισαν το Σάββατο, χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό, για να εκλέξουν τους δημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους τους στις πρώτες εκλογές μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, εν μέσω απογοήτευσης και περιορισμένων πολιτικών επιλογών.

🗳️ Palestinians vote in local elections across occupied West Bank and Gaza’s Deir al-Balah 👥 Ballot marks first municipal elections in 22 years in Deir al-Balah, as over 1 million eligible voters go to the polls to elect local representatives https://t.co/CYM9bxIJ0m pic.twitter.com/MPvN9vgPib — Anadolu English (@anadoluagency) April 25, 2026

Το επίσημο ψηφοδέλτιο της Φάταχ «Σταθερότητα και Γενναιοδωρία» αναδείχθηκε πρώτο στη Χεβρώνα, τη μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Οχθης, όπως και στην Τουλκάρεμ και στη Σαλφίτ, σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή που έχει την έδρα της στη Ραμάλα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα, ο παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουστάφα περιέγραψε τις εκλογές ως «έκφραση της εθνικής βούλησης του παλαιστινιακού λαού».

Εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για την ένταξη της Ντέιρ ελ Μπάλα, στη Λωρίδα της Γάζας, στις τοπικές εκλογές, βλέποντας σε αυτό «ένα πρώτο βήμα προς ένα πιο συμπεριληπτικό εθνικό πλαίσιο μέχρι να επιτύχουμε την ενότητα σε όλη την Παλαιστίνη».

Καμία ψηφοφορία δεν έγινε σε μεγάλες πόλεις, όπως η Ραμάλα ή η Ναμπλούς (βόρεια). Στις δύο αυτές περιπτώσεις, υπήρχε μόνο ένα ψηφοδέλτιο, και συνδεόταν με τη Φάταχ ή επικρατούσε η Φάταχ σε αυτό, καθιστώντας την ψηφοφορία περιττή.

Η «ήττα» της Φάταχ στην Τζενίν

Στην Τζενίν, πόλη της βόρειας Δυτικής Οχθης γνωστή για τη μακροχρόνια ένοπλη αντίστασή της κατά της ισραηλινής κατοχής, η Φάταχ απέσπασε έξι από τις 15 έδρες, ισάριθμες με το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο «Τζενίν».

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ομάδες νεαρών ανδρών να πανηγυρίζουν στο κέντρο της πόλης φωνάζοντας συνθήματα που αναφέρονταν σε τοπικές ένοπλες παρατάξεις και ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα αυτά ως μια ήττα για τη Φάταχ.

Σε όλη τη Δυτική Οχθη, η συμμετοχή ανήλθε στο 53,4% στις εκλογές που οργανώθηκαν σε 183 δήμους.

Στην Ντέιρ αλ Μπάλα, το ποσοστό συμμετοχής ήταν σαφώς χαμηλότερο, ψήφισε μόλις το 22,7% των 70.000 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Απουσία της Χαμάς

Τα περισσότερα ψηφοδέλτια ευθυγραμμίζονταν με τη Φάταχ ή δεν συνδέονταν με κανένα κόμμα.

Κανένα δεν συνδεόταν με τη Χαμάς, την ισλαμιστική οργάνωση που είναι αντίπαλη της Φάταχ, και ελέγχει σχεδόν τη μισή Λωρίδας της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί από τα δύο και πλέον χρόνια πολέμου με το Ισραήλ.

Τα συμβούλια των παλαιστινιακών πόλεων και χωριών είναι υπεύθυνα για βασικές υπηρεσίες όπως το νερό, η αποχέτευση και οι τοπικές υποδομές, αλλά δεν διαθέτουν νομοθετική εξουσία.

Πηγή: ΑΠΕ