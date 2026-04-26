Ο Μάθιου Λίλαρντ πιστεύει ότι «δεν τον συμπαθεί» κανείς στο Χόλιγουντ
Fizz 26 Απριλίου 2026, 23:20

Ο Μάθιου Λίλαρντ πιστεύει ότι «δεν τον συμπαθεί» κανείς στο Χόλιγουντ

Ο Μάθιου Λίλαρντ επέστρεψε στο Χόλιγουντ μετά από χρόνια, αλλά όπως δήλωσε προσφατό, αυτό οφείλεται στη «νοσταλγία για τις παλιές εποχές».

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Ο Μάθιου Λίλαρντ δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισής του στο podcast «Phase Hero» ότι πιστεύει ότι η νοσταλγία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αναβίωση της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

«Τα πρώτα δύο μέρη του Scooby-Doo είναι πιο δημοφιλή σήμερα από ό,τι ήταν ποτέ όταν πρωτοβγήκαν. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει μια περίεργη τάση νοσταλγίας στον κλάδο μας και στο πνεύμα της εποχής, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος λαχταρά τις παλιές καλές εποχές», είπε ο Λίλαρντ. «Πιστεύω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους [επέστρεψα στο Χόλιγουντ], για να είμαι ειλικρινής, επειδή ταυτίστηκα με εκείνη την εποχή, οπότε οι άνθρωποι με προσλαμβάνουν ξανά».

«Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που μου προτείνουν ακόμη δουλειές. Δεν νομίζω ότι με συμπαθεί πραγματικά κανείς. Απλώς τους λείπουν οι παλιές εποχές».

Φωτογραφία: Ο Μάθιου Λίλαρντ στην ταινία «Return to Nim's Island» (2013) | IMDb

«Πίστευα ότι δεν θα ξαναδουλέψω ποτέ»

Ο Μάθιου Λίλαρντ δήλωσε στο Business Insider το 2024 ότι, αφού επανέλαβε τον ρόλο του Shaggy στην ταινία «Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed», πίστευε ότι θα ήταν «ο πιο περιζήτητος ηθοποιός για τα επόμενα 10 χρόνια». Αλλά δυστυχώς, αφού η ταινία απέτυχε στα ταμεία, «συνέβη ακριβώς το αντίθετο». Ο Λίλαρντ είπε τότε ότι η εμπειρία τον ανάγκασε να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές του ως ηθοποιός.

«Είχα παρασυρθεί από την επιτυχία αυτού που έκανα, είχα παρασυρθεί από τους ρόλους που έπαιρνα, είχα παρασυρθεί από αυτή την επιθυμία να γίνω, όπως λένε, διάσημος», παραδέχτηκε ο Λίλαρντ.

«Έχω βιώσει καλές και κακές περιόδους. Έχω περάσει σε δεύτερη μοίρα και πίστευα ότι δεν θα ξαναδουλέψω ποτέ».

Η επιστροφή του Λίλαρντ στο Χόλιγουντ έγινε το 2023, όταν υποδύθηκε τον Γουίλιαμ Άφτον στην ταινία «Five Nights at Freddy’s».

Από τότε, η καριέρα του βρίσκεται σε σταθερή ανοδική πορεία. Άλλες πρόσφατες συμμετοχές του περιλαμβάνουν τις ταινίες «The Life of Chuck», «Five Nights and Freddy’s 2», «Scream 7» και «Daredevil: Born Again». Σύντομα θα εμφανιστεί στην τηλεοπτική σειρά «Carrie» του Μάικ Φλαναγκάν και θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Πέδρο Πασκάλ, τον Γουίλ Άνρετ και την Ολίβια Γουάιλντ στην ταινία «Behemoth!» του Τόνι Γκίλροϊ.

*Με πληροφορίες από: Variety

Ναυτιλία
Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Wall Street
Wall Street: Όλα τα βλέμματα σε «Magnificent 5» και Fed

Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου
Ένστικτο 26.04.26

«Η Μάγια συνήθιζε να λέει ότι όταν κάποιος σου δείξει ποιος είναι, πρέπει να τον πιστέψεις από την πρώτη στιγμή», είπε σε ομιλία της η Ίσα Ρέι, αναφερόμενη στην καλύτερη συμβουλή που έχει λάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζεφ Μπέζος και Met Gala πάνε τελικά μαζί;
Η οργή για την συμμετοχή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala έχει μετατραπεί σε αντίδραση, τροφοδοτώντας ένα κίνημα διαμαρτυρίας που έφερε αφίσες στο μετρό της Νέας Υόρκης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη
«Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»
Από την καλτ κωμωδία στο δράμα και την action περιπέτεια, ο Μπομπ Όντενκιρκ εξηγεί γιατί τίποτα δεν δίνει πραγματικό νόημα — και γιατί αυτό ίσως είναι απελευθερωτικό

Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν
Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος των ταινιών δράσης, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο εγχείρημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έκανε βόλτες στο Λος Άντζελες στηριζόμενος σε περιπατητήρα παρέα με τη σύζυγό του
Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ εθεάθη με περιπατητήρα στο Λος Άντζελες, ενώ αναρρώνει από επεμβάσεις σε γόνατο και ισχίο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Χέιλι Ρόμπερτς

Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε
Τέσσερα αδέλφια Κάσιο κατηγορούν τον Μάικλ Τζάκσον για κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι είχαν χειραγωγηθεί να τον υπερασπίζονται, ενώ η υπόθεση επιστρέφει στα δικαστήρια.

ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων
Νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννη Βαρδακαστάνης. Οι ψήφοι που έλαβε. Ποιοί εκλέγονται στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης.

Ουέσκα – Σαραγόσα: Τερματοφύλακας γρονθοκόπησε αντίπαλο και ακολούθησε χαμός! (vid)
Το... έλα να δεις έγινε σε ματς της Ουέσκα με τη Σαραγόσα, όταν ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, αφού αντίκρισε τη κόκκινη κάρτα, στη συνέχεια όρμησε σε αντίπαλο και τον ξάπλωσε κάτω με μπουνιά!

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στη Μόσχα τη Δευτέρα – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη
Ο υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης, μετά την επίσκεψή του στο Ισλαμαμπάντ, την Μουσκάτ και ξανά το Ισλαμαμπάντ όπου συνάντησε την αντιπροσωπία του Ιράν, οδεύει προς Μόσχα.

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)
Η Εθνική πόλο των γυναικών νίκησε 13-12 την Ουγγαρία στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ σε φιλικό τεστ κι έκανε ιδανική πρόβα ενόψει της συμμετοχής των δύο ομάδων στην προκριματική φάση του World Cup.

Αντιπολεμική συναυλία για τη Γάζα: Κατάμεστα τα Προπύλαια – Ετοιμάζεται νέα ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla
Στο live συμμετέχουν δεκάδες γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Νατάσσα Μποφίλιου, η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη, η Ρένα Μόρφη, η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Θανάσης Λουβερδής.

Αντιφασιστική πορεία ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου στους Αμπελόκηπους
Μια αντιφασιστική πορεία εκτυλίχθηκε στους δρόμους των Αμπελοκήπων ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου, από συλλογικότητες, κόμματα και αντιφασιστικές οργανώσεις.

AI και πυρηνικός όλεθρος: Η αυτοματοποίηση της διοίκησης και ο κίνδυνος του αστραπιαίου πολέμου
Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τον έλεγχο των πυρηνικών οπλοστασίων, διεθνείς εκθέσεις προειδοποιούν πως ένα αλγοριθμικό σφάλμα μπορεί να πυροδοτήσει τον παγκόσμιο όλεθρο

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)
Η ΑΕΛ πέταξε στα «σκουπίδια» τις αρκετές ευκαιρίες που είχε στο α' μέρος ( μεταξύ των οποίων και δυο δοκάρια), εν αντιθέσει με τον Πανσερραϊκό που σκόραρε με μία και... καλή (50′ Δοϊρανλής) παίρνοντας βαθιά ανάσα στη μάχη της παραμονής

Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο μετά τη νίκη του σε αγώνα μποξ
Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Τουρκία, όταν οπαδοί επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο αμέσως μετά τη νίκη του, μετατρέποντας την αθλητική διοργάνωση σε σκηνικό άγριας βίας.

LIVE: Μίλαν – Γιουβέντους
LIVE: Μίλαν – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Γιουβέντους για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο
Ο ακραίος μπακ της Ίντερ έφτασε τις 17 ασίστ και είναι πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές πάσες στην ιστορία της Serie A

Epic Fury: Πύραυλοι 36 δισ. δολ. που προορίζονταν για Κίνα «χωνεύτηκαν» από τα βουνά του Ιράν
Ειδικοί εκτιμούν ότι τα πυρομαχικά που αξιοποίησε η Επιχείρηση Epic Fury ήταν προγραμματισμένα για να είναι έτοιμα σε περίπτωση σύγκρουσης με την Κίνα και τη Ρωσία.

Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο πάρκο Ασυρμάτου πριν τη δολοφονία του 27χρονου
Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους οπτικό υλικό που καταρρίπτει τον ισχυρισμό του δράστη ότι είχε άλλο αυτοκίνητο την ημέρα της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο.

Το μανιφέστο του δράστη της επίθεσης στο δείπνο των Ανταποκριτών – Τι έγραψε για τον Τραμπ
Ο 31χρονος, Κόουλ Τόμας Άλεν, άφησε πίσω ένα μανιφέστο το οποίο δημοσιεύθηκε και στο οποίο αποκαλύπτει τους λόγους και τους στόχους της επίθεσης.

Super League 2: Στην πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου ο ΠΑΟΚ Β – Η τελική βαθμολογία
Ο ΠΑΟΚ Β΄ έκλεισε τη σεζόν στα πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League με άνετο 3-1 απέναντι στον Μακεδονικό και τερμάτισε στην κορυφή της βαθμολογίας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η κατάταξη.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

