Ο Μάθιου Λίλαρντ πιστεύει ότι «δεν τον συμπαθεί» κανείς στο Χόλιγουντ

Ο Μάθιου Λίλαρντ δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισής του στο podcast «Phase Hero» ότι πιστεύει ότι η νοσταλγία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αναβίωση της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

«Τα πρώτα δύο μέρη του Scooby-Doo είναι πιο δημοφιλή σήμερα από ό,τι ήταν ποτέ όταν πρωτοβγήκαν. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει μια περίεργη τάση νοσταλγίας στον κλάδο μας και στο πνεύμα της εποχής, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος λαχταρά τις παλιές καλές εποχές», είπε ο Λίλαρντ. «Πιστεύω ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους [επέστρεψα στο Χόλιγουντ], για να είμαι ειλικρινής, επειδή ταυτίστηκα με εκείνη την εποχή, οπότε οι άνθρωποι με προσλαμβάνουν ξανά».

«Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που μου προτείνουν ακόμη δουλειές. Δεν νομίζω ότι με συμπαθεί πραγματικά κανείς. Απλώς τους λείπουν οι παλιές εποχές».

«Πίστευα ότι δεν θα ξαναδουλέψω ποτέ»

Ο Μάθιου Λίλαρντ δήλωσε στο Business Insider το 2024 ότι, αφού επανέλαβε τον ρόλο του Shaggy στην ταινία «Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed», πίστευε ότι θα ήταν «ο πιο περιζήτητος ηθοποιός για τα επόμενα 10 χρόνια». Αλλά δυστυχώς, αφού η ταινία απέτυχε στα ταμεία, «συνέβη ακριβώς το αντίθετο». Ο Λίλαρντ είπε τότε ότι η εμπειρία τον ανάγκασε να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές του ως ηθοποιός.

«Είχα παρασυρθεί από την επιτυχία αυτού που έκανα, είχα παρασυρθεί από τους ρόλους που έπαιρνα, είχα παρασυρθεί από αυτή την επιθυμία να γίνω, όπως λένε, διάσημος», παραδέχτηκε ο Λίλαρντ.

«Έχω βιώσει καλές και κακές περιόδους. Έχω περάσει σε δεύτερη μοίρα και πίστευα ότι δεν θα ξαναδουλέψω ποτέ».

Η επιστροφή του Λίλαρντ στο Χόλιγουντ έγινε το 2023, όταν υποδύθηκε τον Γουίλιαμ Άφτον στην ταινία «Five Nights at Freddy’s».

Από τότε, η καριέρα του βρίσκεται σε σταθερή ανοδική πορεία. Άλλες πρόσφατες συμμετοχές του περιλαμβάνουν τις ταινίες «The Life of Chuck», «Five Nights and Freddy’s 2», «Scream 7» και «Daredevil: Born Again». Σύντομα θα εμφανιστεί στην τηλεοπτική σειρά «Carrie» του Μάικ Φλαναγκάν και θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Πέδρο Πασκάλ, τον Γουίλ Άνρετ και την Ολίβια Γουάιλντ στην ταινία «Behemoth!» του Τόνι Γκίλροϊ.

