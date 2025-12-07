Ο Κουέντιν Ταραντίνο πλήγωσε τον Μάθιου Λίλαρντ με τις δηλώσεις του, αλλά «ποιος νοιάζεται;»

Ο Κουέντιν Ταραντίνο άναψε φωτιές στους κόλπους της κινηματογραφικής βιομηχανίας, αφού κατονόμασε δημοσίως – και με περίσσεια άνεση- τους ηθοποιούς που θεωρεί «αδιάφρους».

Και, ένας από αυτούς, ήταν ο Μάθιου Λίλαρντ, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από την συμμετοχή του σε ταινίες όπως: «Το κορίτσι των ονείρων σας» και «Scream».

«Δεν θα το έλεγες αυτό στον Τομ Κρουζ»

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο GalaxyCon που πραγματοποιήθηκε στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Λίλαρντ σχολίασε την δήλωση του σκηνοθέτη του «Pulp Fiction», ο οποίος ανέφερε ότι «δεν τον ενδιαφέρει καν ο Μάθιου Λίλαρντ» κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής του στο «The Bret Easton Ellis Podcast».

«Ο Κουέντιν Ταραντίνο είπε ότι δεν του αρέσω ως ηθοποιός», είπε ο Λίλαρντ στους θαυμαστές του, προκαλώντας αποδοκιμασίες από το κοινό. «Ε, δεν πειράζει. Ποιος νοιάζεται».

Αν και ο Λίλαντ προσπάθησε να δείξει πράος, πρόσθεσε ότι τον στενοχώρησε το γεγονός ότι ο Ταραντίνο δεν ήταν θαυμαστής της δουλειάς του.

«Πονάει. Σε κάνει να νιώθεις χάλια», είπε. «Και δεν θα το έλεγες αυτό στον Τομ Κρουζ. Δεν θα το έλεγες σε κάποιον που είναι κορυφαίος ηθοποιός στο Χόλιγουντ».

View this post on Instagram A post shared by CBR (@cbrofficialpage)

«Είμαι πολύ δημοφιλής εδώ, αλλά αυτό δεν ισχύει στο Χόλιγουντ»

Ο Μάθιου Λίλαντ εξήγησε ότι οι δηλώσεις του σκηνοθέτη του υπενθύμισαν ότι η αγάπη που δέχεται όταν μιλάει στους θαυμαστές του δεν συνάδει απαραίτητα με τα συναισθήματα που τρέφει η βιομηχανία για εκείνον.

«Είμαι πολύ δημοφιλής εδώ, αλλά αυτό δεν ισχύει στο Χόλιγουντ», είπε ο Λίλαρντ. «Δύο εντελώς διαφορετικοί μικρόκοσμοι, σωστά; Και έτσι, ξέρετε, είναι ταπεινωτικό και πονάει».

Ο Λίλαρντ δεν είναι ο μόνος ηθοποιός που έχει στοχοποιηθεί από τον Ταραντίνο. Κατά τη διάρκεια της ίδιας εμφάνισής του στο podcast, ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης επέκρινε τον Πολ Ντάνο – γεγονός που οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωση καταδίκασαν- για την ερμηνεία που έδωσε στο πλευρό του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις στην ταινία «Θα χυθεί αίμα» του 2007.

«Ο [Ντάνο] είναι αδύναμος, φίλε. Ο [Ντάνιελ] τον τρώει [ζωντανό]. Ο Όστιν Μπάτλερ θα ήταν υπέροχος σε αυτόν τον ρόλο. Είναι απλά ένας τόσο αδύναμος, άνευρος, αδιάφορος τύπος. Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις δείχνει ότι δεν χρειάζεται έναν ισχυρό αντίπαλο. Η ταινία το χρειάζεται. Αυτός δεν χρειάζεται τίποτα. Υποτίθεται ότι είναι ταινία για δύο ηθοποιούς, αλλά δεν είναι[…]τον βάζεις με τον πιο αδύναμο ηθοποιό της SAG; Τον πιο αδύναμο ηθοποιό στον κόσμο;», υποστήριξε ο Ταραντίνο.

*Με πληροφορίες από: Variety