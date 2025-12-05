Ο Κουέντιν Ταραντίνο τελικά «δεν αντέχει» τους μισούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ – Και πιο πολύ τον Όουεν Γουίλσον

Ο Κουέντιν Ταραντίνο άναψε… φωτιές σε μια ακόμη συνέντευξή του, αυτή τη φορά στο podcast του Μπρετ Ίσταον Έλις, όπου κλήθηκε να ξεχωρίσει τις αγαπημένες του ταινίες του 21ου αιώνα — και κατέληξε να «στολίζει» ηθοποιούς που, όπως είπε, δεν αντέχει.

Ο 62χρονος σκηνοθέτης προκάλεσε συζητήσεις όταν χαρακτήρισε την ερμηνεία του Πολ Ντέινο στο There Will Be Blood (2007) «αδύναμο τύπο», ενώ δεν δίστασε να παραδεχθεί ότι εδώ και χρόνια δεν μπορεί να δει ταινία με τον Όουεν Γουίλσον χωρίς να… εκνευρίζεται.

«Δεν τον αντέχω»

Το παράδοξο; Το Midnight in Paris του Γούντι Άλεν — με πρωταγωνιστή τον Γουίλσον — βρίσκεται στη δέκατη θέση με τις αγαπημένες του ταινίες του αιώνα.

«Παράξενο, αλλά πραγματικά δεν τον αντέχω. Δεν τον αντέχω», είπε για τον 57χρονο ηθοποιό.

«Την πρώτη φορά λάτρεψα την ταινία και μισούσα αυτόν. Τη δεύτερη, προσπάθησα να μην είμαι τόσο σκληρός. Την τρίτη, άρχισα να παρακολουθώ τον ίδιο.»

Ο Γουίλσον υποδύεται στο φιλμ έναν επίδοξο συγγραφέα που, σε ένα ταξίδι στο Παρίσι με τη μνηστή του, μπλέκει αναπάντεχα σε μια χρονική «τρύπα» και συναντά θρύλους όπως ο Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ, ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ και ο Σαλβαντόρ Νταλί. Εκπρόσωπος του ηθοποιού δεν απάντησε στο αίτημα για σχόλιο.

Ο Ταραντίνο σημείωσε πως το Midnight in Paris ήταν «από τις τελευταίες ταινίες που έμειναν στις αίθουσες επί πέντε-έξι μήνες», ενώ έδωσε στη δημοσιότητα και την πλήρη λίστα με τις κορυφαίες του επιλογές: Shaun of the Dead, Mad Max: Fury Road, Unstoppable, Zodiac, There Will Be Blood, Dunkirk, Toy Story 3, Lost in Translation και Black Hawk Down.

Η ενόχλησή του για τον Γουίλσον δεν ήταν μεμονωμένη· ο σκηνοθέτης επανήλθε όταν, συζητώντας ξανά για το There Will Be Blood, επέκρινε εκ νέου τον Ντέινο.

«Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει ο Όουεν Γουίλσον. Δεν μου αρέσει ο Μάθιου Λίλαρντ», είπε, συνεχίζοντας τον κατάλογο των ηθοποιών που — όπως παραδέχεται χωρίς περιστροφές — δεν είναι του γούστου του.