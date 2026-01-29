Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»
Περίπου δύο μήνες μετά τα σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο, που τον αποκάλεσε «αδύναμο και αδιάφορο» ηθοποιό, ο Πολ Ντέινο αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του.
- «Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία
- Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι για φάρσα – Έκαναν τηλεφώνημα για βόμβα στο σχολείο τους
- Απαγόρευση συγκεντρώσεων για την επέτειο των Ιμίων στο κέντρο της Αθήνας
- «Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου
Από το 1993, όταν και πρωτοεμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη με το Reservoir Dogs, κουβαλούσε τη φήμη του εκκεντρικού. Και ίσως, αυτό, ήταν κάτι που είχε επιδιώξει και ο ίδιος ο Κουέντιν Ταραντίνο, ώστε να ταιριάξει η εικόνα του με τις ταινίες του.
Ωστόσο, όπως φαίνεται, όσο μεγαλώνει ο γνωστός δημιουργός η εκκεντρικότητά του αγγίζει τα όρια της κακίας. Στις αρχές του Δεκεμβρίου, μιλώντας στο The Bret Easton Ellis Podcast, αποκάλεσε τον Πολ Ντέινο τον πιο «αδιάφορα και αδύναμο ηθοποιό που έχω δει ποτέ» – εξηγόντας ότι για αυτό τον λόγο η ταινία There Will Be Blood δεν βρέθηκε στο Νο1 της λίστας του με τα κορυφαία φιλμ του 21ου αιώνα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η αντίδραση των χρηστών στα social media ήταν άμεση, ενώ δεκάδες ηθοποιοί του Χόλιγουντ κατέκριναν τη συμπεριφορά του Ταραντίνο. Σχεδόν όλοι είπαν την άποψή τους, εκτός από το «θύμα», με τον 41χρονο ηθοποιό να μένει πιστός στην low profile εικόνα του. Ωστόσο, πολλοί δημοσιογράφοι θέλουν να μάθουν τι σκέφτεται.
Έτσι, στο πλαίσιο του Sundance festival, όπου ο Ντέινο βρέθηκε για την 20η επέτειο της ταινίας Little Miss Sunshine, ρωτήθηκε για τα σχόλια του γνωστού σκηνοθέτη.
Ωστόσο, προτού προλάβει να απαντήσει, τον λόγο πήρε η Τόνι Κολέτ, που επέπληξε τον δημοσιογράφο λέγοντας «αλήθεια, θα το πάμε εκεί τώρα; Γ@μα αυτόν τον τύπο, μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος όταν θα τα είπε αυτά. Ήταν μπερδεμένος. Ποιος τα κάνει αυτά;».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Όσο για τον Πολ Ντέινο, συνέχισε να μην σχολιάζει τις δηλώσεις του Κουέντιν Ταραντίνο. Μιλώντας στο Variety, είπε απλά «ήταν πολύ ωραία η αντίδραση του κόσμου. Είμαι ευγνώμων που βρήκαν μπροστά και μίλησαν, ώστε να μην χρειαστεί να το κάνω εγώ».
- Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»
- «Σενάριο» για Μάικ Τζέιμς και Ολυμπιακό για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα
- Τι θα μπορούσε να συμβεί αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν; Αυτά είναι τα 7 σενάρια
- Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν
- Άρης Betsson: Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα στην Τουρκία
- Τραμπ: Ο Πούτιν συμφώνησε να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο και άλλες πόλεις για μία εβδομάδα
- Ο Φλιν στα… χέρια του Αταμάν: Πήρε τουρκικό διαβατήριο ο Αμερικανός (vid)
- Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σε καλή κλινική κατάσταση οι δύο οπαδοί του ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις