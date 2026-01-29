Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»

Από το 1993, όταν και πρωτοεμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη με το Reservoir Dogs, κουβαλούσε τη φήμη του εκκεντρικού. Και ίσως, αυτό, ήταν κάτι που είχε επιδιώξει και ο ίδιος ο Κουέντιν Ταραντίνο, ώστε να ταιριάξει η εικόνα του με τις ταινίες του.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, όσο μεγαλώνει ο γνωστός δημιουργός η εκκεντρικότητά του αγγίζει τα όρια της κακίας. Στις αρχές του Δεκεμβρίου, μιλώντας στο The Bret Easton Ellis Podcast, αποκάλεσε τον Πολ Ντέινο τον πιο «αδιάφορα και αδύναμο ηθοποιό που έχω δει ποτέ» – εξηγόντας ότι για αυτό τον λόγο η ταινία There Will Be Blood δεν βρέθηκε στο Νο1 της λίστας του με τα κορυφαία φιλμ του 21ου αιώνα.

Η αντίδραση των χρηστών στα social media ήταν άμεση, ενώ δεκάδες ηθοποιοί του Χόλιγουντ κατέκριναν τη συμπεριφορά του Ταραντίνο. Σχεδόν όλοι είπαν την άποψή τους, εκτός από το «θύμα», με τον 41χρονο ηθοποιό να μένει πιστός στην low profile εικόνα του. Ωστόσο, πολλοί δημοσιογράφοι θέλουν να μάθουν τι σκέφτεται.

Έτσι, στο πλαίσιο του Sundance festival, όπου ο Ντέινο βρέθηκε για την 20η επέτειο της ταινίας Little Miss Sunshine, ρωτήθηκε για τα σχόλια του γνωστού σκηνοθέτη.

Ωστόσο, προτού προλάβει να απαντήσει, τον λόγο πήρε η Τόνι Κολέτ, που επέπληξε τον δημοσιογράφο λέγοντας «αλήθεια, θα το πάμε εκεί τώρα; Γ@μα αυτόν τον τύπο, μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος όταν θα τα είπε αυτά. Ήταν μπερδεμένος. Ποιος τα κάνει αυτά;».

Όσο για τον Πολ Ντέινο, συνέχισε να μην σχολιάζει τις δηλώσεις του Κουέντιν Ταραντίνο. Μιλώντας στο Variety, είπε απλά «ήταν πολύ ωραία η αντίδραση του κόσμου. Είμαι ευγνώμων που βρήκαν μπροστά και μίλησαν, ώστε να μην χρειαστεί να το κάνω εγώ».