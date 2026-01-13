«Δεν αντέχω την κακία» – Ο Κλούνεϊ «δικάζει» τον Ταραντίνο και η κόντρα αναζωπυρώνεται ξανά

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι με τους συναδέλφους του, τους ηθοποιούς. Μετά την πρόσφατη επίθεση του Κουέντιν Ταραντίνο στο υποκριτικό ταλέντο συναδέλφων του ο Τζορτζ Κλούνεϊ ηγήθηκε ενός κύματος αλληλεγγύης και συμπαράστασης που επαναφέρει στο προσκήνιο την κόντρα των δύο θρύλων.

Στην πρόσφατη εμφάνιση του στα βραβεία του περιοδικού AARP ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κλούνεϊ βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει στις προκλητικές δηλώσεις που έκανε ο Κουέντιν Ταραντίνο τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σε μια μετωπική σύγκρουση που αναζωπυρώνει παλιές κόντρες, ο Τζορτζ Κλούνεϊ πήρε το μέρος των «αδικημένων» του Χόλιγουντ, κατακεραυνώνοντας τον σκηνοθέτη με αφορμή τη νέα του ταινία Τζέι Κέλι.

«Θα ήταν τιμή μου να δουλέψω με αυτούς τους ηθοποιούς. Τιμή μου», είπε αναφερόμενος στον Πολ Ντέινο, τον Όουεν Γουίλσον και τον Μάθιου Λίλαρντ, τους τρεις καλλιτέχνες που βρέθηκαν στο στόχαστρο του δημιουργού του Pulp Fiction. Η τοποθέτησή του δεν ήταν μια απλή φιλοφρόνηση, αλλά μια ευθεία βολή ενάντια στην κουλτούρα της απαξίωσης.

Βαθιά ενοχλημένος από τον τρόπο που ο Ταραντίνο επέλεξε να υποτιμήσει δημόσια ηθοποιούς σε πρόσφατο podcast, o Kλούνεϊ ξεκαθάρισε ότι είναι απέναντι από την κουλτούρα της τοξικότητας και της μισαλλοδοξίας.

«Ζούμε σε σκληρούς καιρούς, δεν χρειάζεται να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Δεν αντέχω να βλέπω τους ανθρώπους να γίνονται κακοί», είπε εξαίροντας το Τζέι Κέλι ως μια παραγωγή που είναι «φτιαγμένη από ανθρώπους που αγαπούν και σέβονται τους ηθοποιούς».

Η κόντρα ανάμεσα στους ισχυρούς του Χόλιγουντ ξεκίνησε μετά τις ωμές δηλώσεις του Ταραντίνο στο podcast του Μπρετ Ίστον Έλις, όπου δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει βαρείς χαρακτηρισμούς.

«Η ταινία ‘Θα Χυθεί Αίμα’ θα είχε πιθανότητα να είναι η κορυφαία μου επιλογή, αν δεν είχε ένα τεράστιο ελάττωμα: τον Πολ Ντέινο», δήλωσε ο σκηνοθέτης, συμπληρώνοντας με προκλητικό ύφος: «Είναι ‘νερόβραστος’, ο πιο αδύναμος ηθοποιός στο σωματείο ηθοποιών. Δεν τον αντέχω, όπως δεν αντέχω ούτε τον Όουεν Γουίλσον ούτε τον Μάθιου Λίλαρντ» είπε.

Η άνευ προηγουμένου επίθεση προκάλεσε την άμεση αντίδραση πολλών ανθρώπων του χώρου, με τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις να στέλνει το δικό του μήνυμα συμπαράστασης στον Ντέινο, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους πιο ταλαντούχους της γενιάς του.

Οι δηλώσεις του Ταραντίνο πίκραναν τους ηθοποιούς, με τον Μάθιου Λίλαρντ, να εκφράζει δημόσια την απογοήτευσή του.

«Αυτό που είπε πονάει, είναι ταπεινωτικό», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός, επισημαίνοντας μια πικρή αλήθεια για τις ισορροπίες δυνάμεων στη βιομηχανία. «Δεν θα το έλεγε ποτέ αυτό για τον Τομ Κρουζ. Διαλέγει να χτυπήσει εμάς που δεν είμαστε στην πρώτη γραμμή της δύναμης» σχολίασε για την επιλεκτική αντιπάθεια του Ταραντίνο σε όλους όσοι δεν μπορούν να τον απειλήσουν επαγγελματικά.

Η επισήμανση του Λίλαρντ ενίσχυσε το επιχείρημα του Κλούνεϊ περί «σκληρότητας», δείχνοντας πως οι επιθέσεις του Ταραντίνο στοχεύουν όσους θεωρεί πιο ευάλωτους.

Η κόντρα ανάμεσα σε Κλούνεϊ και Ταραντίνο δεν είναι καινούρια. Οι σχέσεις των δύο είναι προβληματικές εδώ και καιρό μετά από δηλώσεις του Ταραντίνο πως «ο Μπραντ Πιτ είναι κινηματογραφικός αστέρας, αλλά ο Τζορτζ (Κλούνεϊ) δεν είναι».

Ο Κλούνεϊ δεν άφησε το σχόλιο χωρίς απάντηση. «Ο Κουέντιν είπε κάποιες βλακείες για μένα πρόσφατα, οπότε είμαι λίγο εκνευρισμένος μαζί του. Από τη στιγμή που εκφράζεται έτσι, δεν έχω πρόβλημα να του απαντήσω αναλόγως» είπε στο GQ.

O Κλούνεϊ δεν δίστασε να ειρωνευτεί τον Ταραντίνο για τις δηλώσεις του προσθέτοντας: «Μετά άρχισε να λέει κάτι για ταινίες μου από το 2010 και μετά, και εγώ σκέφτηκα «φίλε, από τότε έχω κάνει ολόκληρη καριέρα». Οπότε τώρα, η στάση μου είναι: Εντάξει φίλε, παράτα μας».

Κλούνεϊ και ταραντίνο συνεργάστηκαν στο Από Το Σούρουπο Ως Την Αυγή.