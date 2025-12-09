Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις βάζει στη θέση του τον Ταραντίνο – Kοκαΐνη, τοξικότητα, IDF και ενόχληση με όλα

Όταν ένας παράγοντας του κινηματογράφου επικρίνει έναν ηθοποιό, το Χόλιγουντ παίρνει φωτιά, ειδικά όταν μιλάμε για τον σκηνοθέτη και παραγωγό Κουέντιν Ταραντίνο και τον Πολ Ντέινο.

Η σκληρή κριτική του σκηνοθέτη για την ερμηνεία του Ντέινο στην ταινία «Θα Χυθεί Αίμα» προκάλεσε άμεση αντίδραση από τον ίδιο τον συμπρωταγωνιστή του, Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, ο οποίος πήρε δημοσίως θέση για να υπερασπιστεί τον συνάδελφό του.

Η κατάταξη του Κουέντιν Ταραντίνο με τις κορυφαίες ταινίες του αιώνα έγινε αιτία για έναν «πόλεμο» δηλώσεων, με τον σκηνοθέτη να υποβαθμίζει το αριστούργημα του Πολ Τόμας Άντερσον, «Θα Χυθεί Αίμα», λόγω της παρουσίας του Ντέινο.

Η δήλωσή του, ότι ο Ντέινο είναι «ο πιο αδύναμος γαμημένος ηθοποιός στη SAG», προκάλεσε αντιδράσεις για τον απαξιωτικό τρόπο του σκηνοθέτη.

Ο Ταραντίνο αποκάλεσε τον Ντέινο, «αδύναμο» και «αδιάφορο» εστιάζοντας στην ερμηνεία του στην ταινία του Άντερσον δίπλα από τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις.

Ο Ταραντίνο, γνωστός για τις έντονες και συχνά διχαστικές απόψεις του, έβαλε στο στόχαστρο την ταινία «Θα Χυθεί Αίμα» (There Will Be Blood) του Άντερσον, συζητώντας τη λίστα με τις καλύτερες ταινίες του αιώνα στο podcast του Μπρετ Ίστον Έλις.

Ενώ τοποθέτησε το δράμα του 2007 στην πέμπτη θέση, δήλωσε ότι θα το ανέβαζε ψηλότερα, πιθανώς στην κορυφή, εάν τον ρόλο του ιεροκήρυκα Ίλαϊ Σάντεϊ υποδυόταν άλλος ηθοποιός.

«Το «Θα Χυθεί Αίμα» θα είχε μεγάλες πιθανότητες να είναι στο Νο 1 ή 2 αν δεν είχε ένα μεγάλο, τεράστιο ελάττωμα… και το ελάττωμα είναι ο Πολ Ντέινο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταραντίνο.

Ο σκηνοθέτης υποστήριξε ότι ενώ η ταινία προοριζόταν να είναι μια κόντρα χαρακτήρων ο Πολ Ντέινο δεν μπόρεσε να σταθεί επάξια δίπλα στον συμπρωταγωνιστή του. «Είναι ο αδύνατος κρίκος, φίλε. Είναι η αδύναμη αδελφή», είπε ο Ταραντίνο, προσθέτοντας μια ακόμα πιο σκληρή κριτική.

«Ο Όστιν Μπάτλερ θα ήταν υπέροχος σε αυτόν τον ρόλο. Είναι ένας τόσο αδύναμος, αδύναμος, αδιάφορος τύπος. Ο πιο αδύναμος γαμ@@@ος ηθοποιός στη SAG (Σωματείο Ηθοποιών)» συνέχισε.

Η απροσδόκητη και προσβλητική κριτική του Ταραντίνο έφερε μια εξίσου απρόσμενη αντίδραση από τον συμπρωταγωνιστή του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις.

Ο Βρετανός ηθοποιός, γνωστός για την απομόνωσή του από τα φώτα της δημοσιότητας, χρησιμοποίησε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να υπερασπιστεί τον πρώην συνεργάτη του.

«Ο Πολ Ντέινο είναι ένας από τους καλύτερους και πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του», έγραψε ο πολυβραβευμένος Ντέι-Λιούις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντέι-Λιούις ήταν εκείνος που πρότεινε τον Πολ Ντέινο για τον ρόλο του ιεροκήρυκα, όταν ο αρχικός ηθοποιός αποχώρησε την τελευταία στιγμή. Οι δύο ηθοποιοί είχαν ήδη συνεργαστεί στην ταινία The Ballad of Jack and Rose του 2005.

Το Χόλιγουντ συσπειρώνεται

Ο Ντέι-Λιούις δεν ήταν ο μόνος που έσπευσε να υπερασπιστεί τον Ντέινο. Πολλά μεγάλα ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας έδειξαν τη στήριξή τους.

Ο Μπεν Στίλερ δημοσίευσε ότι ο Ντέινο «είναι γαμ@@@α ευφυής», ενώ ο σκηνοθέτης του Batman, Ματ Ριβς, τον χαρακτήρισε «έναν απίστευτο ηθοποιό και έναν απίστευτο άνθρωπο».

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ρις Γουίδερσπουν με παρέμβαση της στα Threads αλλά και ο Ντίλον Φρέιζιερ, ο οποίος υποδύθηκε τον υιοθετημένο γιο του Ντέι-Λιούις στην ταινία, όπως και η Ρις Γουίδερσπουν.

Μιλώντας στο TMZ, τόνισε ότι η ταινία είναι «τέλεια», προσθέτοντας: «Είναι ένα έργο τέχνης. Και είναι έτσι επειδή όλοι οι ρόλοι είχαν την τέλεια διανομή».

Άλλοι συνάδελφοι εστίασαν και στις ικανότητες του Ντέινο ως σκηνοθέτη, καλώντας το κοινό να αναζητήσει την ταινία του Wildlife του 2018.

Η υπεράσπιση του Πολ Ντέινο συμπίπτει με μια νέα επαγγελματική ανακοίνωση για τον ίδιο, καθώς τη Δευτέρα ανακοινώθηκε ότι θα συμμετάσχει στο καστ της ταινίας θρίλερ Bunker, μαζί με τον Χαβιέρ Μπαρδέμ και την Πενέλοπε Κρουζ, σε σκηνοθεσία του Φλόριαν Ζέλερ (Florian Zeller), συγγραφέα-σκηνοθέτη της ταινίας The Son.

«Σε ταπεινώνει»

Στο ίδιο podcast, ο Κουέντιν Ταραντίνο εξέφρασε επίσης ότι «δεν τον ένοιαζε» για τους ηθοποιούς Όουεν Γουίλσον και Μάθιου Λίλαρντ.

Μιλώντας σε εκδήλωση του GalaxyCon στο Οχάιο, ο Μάθιου Λίλαρντ παραδέχτηκε ότι μια τέτοια κριτική «σου πληγώνει τα συναισθήματα».

«Είναι χάλια», είπε ο Λίλαρντ. «Και δεν θα το έλεγες στον Τομ Κρουζ. Δεν θα το έλεγες σε κάποιον που είναι κορυφαίος ηθοποιός στο Χόλιγουντ. Είμαι πολύ δημοφιλής σε αυτήν την αίθουσα. Δεν είμαι πολύ δημοφιλής στο Χόλιγουντ. Δύο εντελώς διαφορετικοί μικρόκοσμοι, έτσι; Και έτσι, ξέρετε, σε ταπεινώνει και πονάει».

«Εφιαλτικό»

Μπορεί ο Κουέντιν Ταραντίνο να είναι ένας θρύλος της σύγχρονης κινηματογραφίας, αλλά η εικόνα του είναι γεμάτη σκιές.

Από τις καταγγελίες για την εργασιακή του κουλτούρα που αγγίζει τα όρια της εκμετάλλευσης, έως την πρόσφατη, επίμαχη υποστήριξή του στο Ισραήλ για την αιμοτοχυσία στη Γάζα, ο σκηνοθέτης δεν σταματά να διχάζει.

Επιπλέον η βραβευμένη τραγουδίστρια Φιόνα Άπλ, έχει περιγράψει τη νύχτα που πέρασε με τον Ταραντίνο και τον Πολ Τόμας Άντερσον υπό την επήρεια κοκαΐνης, ως τόσο ανυπόφορη που την οδήγησε να κόψει οριστικά τα ναρκωτικά.

Η Απλ μίλησε για τον Ταραντίνο και τον Άντερσον και το «εφιαλτικό» τριπάκι τους με κοκαΐνη το 2020, σε συνέντευξή της στο περιοδικό The New Yorker.

Η Άπλ, η οποία ήταν σε σχέση με τον σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον, περιέγραψε μια «εξουθενωτική νύχτα» που πέρασε στο σπίτι του Ταραντίνο, στην οποία και οι τρεις έκαναν κοκαΐνη.

Σύμφωνα με την αφήγηση της τραγουδίστριας, η εμπειρία ήταν τόσο άσχημη που την έκανε να αποφασίσει να σταματήσει οριστικά τη χρήση. Ο λόγος δεν ήταν μόνο το ίδιο το ναρκωτικό, αλλά η αλαζονική συμπεριφορά των δύο σκηνοθετών.

«Κάθε εθισμένος πρέπει να κλειστεί σε ιδιωτικό σινεμά με τον Κ.T. και τον Π.T.A. υπό την επήρεια κοκαΐνης, και δεν θα θέλει ποτέ ξανά να ξανακάνει», αστειεύτηκε η Άπλ, τονίζοντας ότι οι δύο άντρες πέρασαν τη νύχτα «κομπάζοντας» για τα κινηματογραφικά τους επιτεύγματα, καθιστώντας τη νύχτα ανυπόφορη.

Η δήλωση της επιβεβαιώνει τη φήμη για τη σχέση του Ταραντίνο με τις ουσίες (ο ίδιος έχει πει ότι συχνά έκανε χρήση για να γράψει τα υπερβολικά βίαια σενάρια του ιδιαίτερα κατά την πρώιμη και πιο παραγωγική του περίοδο). Επιπλέον ενισχύει και την εικόνα του ως ενός νάρκισσου ο οποίος μπορεί να γίνει «ψυχρά επικριτικός και περιφρονητικός», όπως τον περιέγραψε η Άπλ.

Τοξικός

Πέρα από τις προσωπικές του στιγμές, η συμπεριφορά του Ταραντίνο στα πλατό έχει επανειλημμένα χαρακτηριστεί ως «αδυσώπητη» και «τοξική». Η βία που απεικονίζει στις ταινίες του φέρεται να αντικατοπτρίζεται και στη μεθοδολογία του, ειδικά στην αναζήτησή του για τον απόλυτο ρεαλισμό.

Το κορυφαίο περιστατικό αφορά το σοκαριστικό ατύχημα της Ούμα Θέρμαν κατά τα γυρίσματα του Kill Bill το 2003. Η Θέρμαν, παρά τους φόβους της για την ασφάλεια του αυτοκινήτου, πιέστηκε από τον Ταραντίνο να το οδηγήσει σε μια σκηνή, με αποτέλεσμα να προσκρούσει και να τραυματιστεί.

Η αποκάλυψη της ηθοποιού χρόνια αργότερα, συνοδευόμενη από το επίμαχο βίντεο, έθεσε τον σκηνοθέτη στο στόχαστρο για την εργασιακή του εκμετάλλευση.

Επιπλέον, ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι έκανε ο ίδιος τον εικονικό στραγγαλισμό ηθοποιών, όπως η Νταϊάν Κρούγκερ και η ίδια η Θέρμαν, δικαιολογώντας τη μέθοδο ως απαραίτητη για την «αυθεντικότητα της ερμηνείας».

«Θα πεθάνω ως Σιωνιστής»

O Ταραντίνο έχει υπερασπιστεί το Ισραήλ και την πολιτική του στη Λωρίδα της Γάζας και είναι πρόθυμος να πεθάνει ως Σιωνιστής.

Επιπλέον τον Οκτώβριο του 2023, ο σκηνοθέτης, ο οποίος είναι παντρεμένος με Ισραηλινή και ζει κατά περιόδους στη χώρα, επισκέφθηκε στρατιωτική βάση των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας.

Η κίνησή του να φωτογραφηθεί χαιρετώντας στρατιώτες και να υπογράφει αυτόγραφα, με σκοπό, όπως αναφέρθηκε, την «ενίσχυση του ηθικού» τους, προκάλεσε άμεση και έντονη διεθνή αντίδραση.

Πολλοί στο Χόλιγουντ και τη διεθνή κοινότητα τον κατηγόρησαν για απροκάλυπτη πολιτική ανάμιξη και για τη λήψη θέσης σε μια εξαιρετικά περίπλοκη σύγκρουση.