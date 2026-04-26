Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στη Μόσχα τη Δευτέρα – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί θα συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα αύριο, Δευτέρα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης όπου θα ενημερώσει για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna, επικαλούμενο τον πρεσβευτή του Ιράν στη Ρωσία.

Κατά την προγραμματισμένη επίσκεψή του στη ρωσική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο μιας περιοδείας που άρχισε την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ, ο Αραγκτσί θα συζητήσει με «τους Ρώσους αξιωματούχους για την πιο πρόσφατη κατάσταση των διαπραγματεύσεων, την κατάπαυση του πυρός και τις σχετικές εξελίξεις, ενώ θα παρουσιάσει μια αναφορά για τις διαπραγματεύσεις αυτές στους Ρώσους αξιωματούχους», πρόσθεσε το ιρανικό πρακτορείο.

Στη Μόσχα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας θα μεταβεί στη Ρωσία, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων, χωρίς να διευκρινίσουν την ημερομηνία ή εάν ο Αραγκτσί θα συναντήσει τον πρόεδρο Πούτιν, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

«Επιβεβαιώνουμε την επίσκεψη του Αραγκτσί στη Ρωσία για συνομιλίες», δήλωσε το υπουργείο, το οποίο επικαλούνται τα ειδησεογραφικά πρακτορεία, μετά την ανακοίνωση του πρέσβη του Ιράν για το επικείμενο ταξίδι του Ιρανού υπουργού στη Ρωσία.

Τι θέλει το Ιράν και πως μπορεί να το επιτύχει

Το Ιράν το απασχολεί το μελλοντικό καθεστώς των στενών του Ορμούζ, καθώς θεωρεί πως είναι μικρές οι πιθανότητες ΗΠΑ και Ισραήλ να συμφωνήσουν σε πολεμικές αποζημιώσεις, με αποτέλεσμα να θεωρούν τον έλεγχο του Ορμούζ και την επιβολή «διοδίων» ως έναν τρόπο, ώστε να ανταπεξέλθουν στις ζημιές εκατοντάδων δισ. που προξένησαν οι βομβαρδισμοί ΗΠΑ και Ισραήλ.

Η Μόσχα θεωρείται από τους πιο στενούς συμμάχους της Τεχεράνης, την ώρα που η τελευταία αρνείται να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις υπό πολιορκία, δηλαδή όσο διαρκεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ορμούζ. Το Ιράν θα επιθυμούσε οι πιθανές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ να ξεκινούσαν από τις απαιτήσεις της Τεχεράνης και όχι με τις απαιτήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, θεωρώντας πως εν τέλει νίκησαν στον πόλεμο.

Αυτό τους κάνει λιγότερο θετικούς να ξεκινήσουν με τις δικές τους παραχωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, θεωρώντας πως πρέπει να αρχίσουν οι ΗΠΑ με υποχωρήσεις στις κυρώσεις και τα παγωμένα κεφάλαια. Αυτό που θέλει το Ιράν στη Μόσχα είναι μια αναδιαμόρφωση της διπλωματίας και όχι η αποχώρηση από αυτήν.

Μια αναδιαμόρφωση που σε κεντρική θέση δεν θα βρίσκονται το πυρηνικό και το βαλλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά ο τρόπος αποζημίωσης, ο έλεγχος του Ορμούζ και κυρίως τις εγγυήσεις ασφαλείας ή μη επίθεσης από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Η Τεχεράνη, δεν θέλει και ίσως δεν έχει το περιθώριο για τρίτο πόλεμο σε λιγότερο από έναν χρόνο και θεωρεί πως το Ιράν που αναδύθηκε μεταπολεμικά, είναι πιο ισχυρό από το Ιράν πριν τον πόλεμο.