Λονδίνο: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν «παγώνει» τα πολυτελή ξενοδοχεία και τη ζήτηση από τη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 26 Απριλίου 2026, 22:10

Η κρίση στη Μέση Ανατολή χτυπά την καρδιά της πολυτελούς φιλοξενίας του Λονδίνου, αφήνοντας κενές σουίτες χιλιάδων λιρών

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
Η αγορά της πολυτελούς φιλοξενίας στο Λονδίνο βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των τελευταίων ετών. Η σύγκρουση στο Ιράν έχει προκαλέσει σημαντική μείωση στις αφίξεις εύπορων ταξιδιωτών από τη Μέση Ανατολή, οδηγώντας πολλά από τα κορυφαία ξενοδοχεία της βρετανικής πρωτεύουσας σε απώλειες.

Στο εμβληματικό The Langham, στην καρδιά του West End, όπου μια πολυτελής σουίτα μπορεί να κοστίσει έως και 6.000 λίρες τη βραδιά, η πτώση των κρατήσεων είναι ιδιαίτερα αισθητή. Ο γενικός διευθυντής, Stefan Soennichsen, παραδέχεται στους Financial Times ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει υποχωρήσει δραματικά από την έναρξη της σύρραξης.

Λονδίνο: Οι επιπτώσεις σε Claridge’s και The Connaught

Η κατάσταση απασχολεί έντονα ολόκληρο τον κλάδο. Σε πρόσφατη συνάντηση στελεχών κορυφαίων ξενοδοχείων, μεταξύ των οποίων τα Claridge’s και The Connaught, κυριάρχησε η ανησυχία για την πτώση της ζήτησης.

Ο Stuart Procter, διευθύνων σύμβουλος του The Beaumont Mayfair, περιγράφει το κλίμα ως ιδιαίτερα δύσκολο. Σύμφωνα με στοιχεία της Lighthouse Intelligence, οι τιμές των πεντάστερων ξενοδοχείων στο Λονδίνο για την περίοδο Μαρτίου-Ιουλίου καταγράφουν πτώση 13% σε σχέση με πέρυσι.

Η εξάρτηση από τους επισκέπτες του Κόλπου

Για πολλά πολυτελή ξενοδοχεία, οι πελάτες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και γενικότερα τον Κόλπο αποτελούν βασική πηγή εσόδων.

Το The Biltmore Mayfair είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς ιστορικά περίπου το 80% των εσόδων του προέρχεται από επισκέπτες της περιοχής. Η διοίκηση, υπό τον Vella Ramaswamy, έχει ήδη στραφεί σε νέες αγορές, όπως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη, προκειμένου να αντισταθμίσει τις απώλειες.

Η στροφή σε νέες αγορές

Παρόμοια στρατηγική ακολουθεί και το South Place Hotel, μέλος της Evolv Collection. Μετά την απώλεια κρατήσεων ύψους περίπου 50.000 λιρών λόγω των προβλημάτων στις αεροπορικές συνδέσεις με τα ΗΑΕ, το ξενοδοχείο ενισχύει την παρουσία του στην εγχώρια αγορά.

Η περίοδος του Eid, παραδοσιακά ιδιαίτερα κερδοφόρα για τα ξενοδοχεία του Λονδίνου, αποδείχθηκε φέτος απογοητευτική. Το The Langham δεν κατέγραψε σχεδόν καμία κράτηση από τη Μέση Ανατολή.

Πλήγμα και στη βιομηχανία πολυτελείας

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στη φιλοξενία. Οι κολοσσοί πολυτέλειας LVMH, Kering και Hermès έχουν ήδη ανακοινώσει ότι η σύγκρουση επηρεάζει αρνητικά τις πωλήσεις τους στη Μέση Ανατολή.

Ο Bernard Arnault, επικεφαλής της LVMH, προειδοποίησε ότι η ανάκαμψη του κλάδου εξαρτάται άμεσα από την ταχεία αποκλιμάκωση της κρίσης.

Η ανθεκτικότητα του Λονδίνου

Παρά τις δυσκολίες, οι ξενοδόχοι εμφανίζονται αποφασισμένοι. Ο Procter τονίζει ότι ο κλάδος έχει αποδείξει πολλές φορές την ανθεκτικότητά του, από την πανδημία έως προηγούμενες διεθνείς κρίσεις.

Ο Soennichsen συμφωνεί, επισημαίνοντας ότι η αβεβαιότητα για τη διάρκεια της κρίσης αποτελεί τη μεγαλύτερη δοκιμασία.

Η ευκαιρία πίσω από την κρίση

Μακροπρόθεσμα, αρκετοί βλέπουν και μια πιθανή ευκαιρία.

Αν προορισμοί όπως το Ντουμπάι ή το Άμπου Ντάμπι δεχθούν ισχυρότερο πλήγμα, το Λονδίνο θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση του ως ασφαλές καταφύγιο για τους διεθνείς ταξιδιώτες υψηλού εισοδήματος.

Όπως σημειώνει ο Martin Williams της Evolv Collection, η βρετανική πρωτεύουσα εξακολουθεί να θεωρείται ένας ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για την παγκόσμια ελίτ.

Πηγή: ΟΤ

Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

Stream newspaper
Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi
Διεθνής Οικονομία 26.04.26

Η Caocao της Geely σχεδιάζει τη μαζική ανάπτυξη χιλιάδων robotaxi από το 2027, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παγκόσμιου ανταγωνισμού στην αυτόνομη μετακίνηση

Νατάσα Σινιώρη
Τεχνολογία 26.04.26

Η κυβερνήτης του Μέιν άσκησε βέτο στο μορατόριουμ για τα κέντρα δεδομένων – Τα data centers συχνά ασκούν σημαντική πίεση στις κοινότητες κοντά στις οποίες έχουν κατασκευαστεί

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Στενά του Ορμούζ 26.04.26

Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Αλέξανδρος Κλώσσας
AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.04.26

Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ασφυκτική λαβή Τραμπ στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Τα σχόλια και οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο κύριος παράγοντας πίσω από τις καλύτερες και χειρότερες ημέρες του S&P 500

Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι KPMG και EY αφαιρούν σιωπηρά το μερίδιο κερδών από partners, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σκληρής αξιολόγησης και λιγότερων «προνομίων»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα
Ευρωομόλογα και προϋπολογισμός 25.04.26

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, θα ήταν «ηλίθιο» να γίνει άμεση αποπληρωμή των δανείων, την ώρα που υπάρχει ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα. Τόνισε επίσης ότι η έκδοση νέων θα προσφέρει «ανάσα» στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύνταξη
Γερμανία: Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης
Γερμανία 27.04.26

Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης στη Γερμανία και αν η τάση συνεχιστεί, ο αριθμός θα φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο αφότου καταργήθηκε η υποχρεωτική θητεία, το 2011.

Σύνταξη
Επίθεση – Ουάσιγκτον: Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα
Επίθεση - Ουάσιγκτον 27.04.26

«Επαφίεται σε όλους μας να απορρίψουμε την ιδέα ότι η βία έχει θέση στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Μπαράκ Ομπάμα για την ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια δεξίωσης με παρόντα τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
SIPRI: Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες πλησίασαν τα 3 τρισ. δολάρια το 2025
Πλησίασαν τα 3 τρισ. 27.04.26

Τα τρία τρισεκατομμύρια δολάρια πλησίασαν οι στρατιωτικές δαπάνες το 2025 σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις ΗΠΑ, Κίνα και η Ρωσία να αντιπροσωπεύουν μαζί πάνω από το μισό αυτού του συνόλου.

Σύνταξη
Δημοτικές εκλογές: Πρώτη στις δημοτικές εκλογές η Φάταχ του παλαιστίνιου προέδρου Αμπάς
Δυτική Οχθη 27.04.26

Δημοτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές πόλεις της Δυτικής Οχθης, με τους Παλαιστινίους να ψηφίζουν χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό εν μέσω απογοήτευσης και περιορισμένων πολιτικών επιλογών.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννη Βαρδακαστάνης. Οι ψήφοι που έλαβε. Ποιοί εκλέγονται στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης.

Σύνταξη
Ουέσκα – Σαραγόσα: Τερματοφύλακας γρονθοκόπησε αντίπαλο και ακολούθησε χαμός! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Το... έλα να δεις έγινε σε ματς της Ουέσκα με τη Σαραγόσα, όταν ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, αφού αντίκρισε τη κόκκινη κάρτα, στη συνέχεια όρμησε σε αντίπαλο και τον ξάπλωσε κάτω με μπουνιά!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη
Κόσμος 26.04.26

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης, μετά την επίσκεψή του στο Ισλαμαμπάντ, τη Μουσκάτ και ξανά το Ισλαμαμπάντ όπου συνάντησε την αντιπροσωπεία του Ιράν, οδεύει προς Μόσχα.

Σύνταξη
Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
On Field 26.04.26

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)
Άλλα Αθλήματα 26.04.26

Η Εθνική πόλο των γυναικών νίκησε 13-12 την Ουγγαρία στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ σε φιλικό τεστ κι έκανε ιδανική πρόβα ενόψει της συμμετοχής των δύο ομάδων στην προκριματική φάση του World Cup.

Σύνταξη
Αντιπολεμική συναυλία για τη Γάζα: Κατάμεστα τα Προπύλαια – Ετοιμάζεται νέα ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla
Live 26.04.26

Στο live συμμετέχουν δεκάδες γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Νατάσσα Μποφίλιου, η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη, η Ρένα Μόρφη, η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Θανάσης Λουβερδής.

Σύνταξη
Αντιφασιστική πορεία ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου στους Αμπελόκηπους
Ελλάδα 26.04.26

Μια αντιφασιστική πορεία εκτυλίχθηκε στους δρόμους των Αμπελοκήπων ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου, από συλλογικότητες, κόμματα και αντιφασιστικές οργανώσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
AI και πυρηνικός όλεθρος: Η αυτοματοποίηση της διοίκησης και ο κίνδυνος του αστραπιαίου πολέμου
Τεχνητή Νοημοσύνη 26.04.26

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τον έλεγχο των πυρηνικών οπλοστασίων, διεθνείς εκθέσεις προειδοποιούν πως ένα αλγοριθμικό σφάλμα μπορεί να πυροδοτήσει τον παγκόσμιο όλεθρο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Η ΑΕΛ πέταξε στα «σκουπίδια» τις αρκετές ευκαιρίες που είχε στο α' μέρος ( μεταξύ των οποίων και δυο δοκάρια), εν αντιθέσει με τον Πανσερραϊκό που σκόραρε με μία και... καλή (50′ Δοϊρανλής) παίρνοντας βαθιά ανάσα στη μάχη της παραμονής

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο μετά τη νίκη του σε αγώνα μποξ
Κόσμος 26.04.26

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Τουρκία, όταν οπαδοί επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο αμέσως μετά τη νίκη του, μετατρέποντας την αθλητική διοργάνωση σε σκηνικό άγριας βίας.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

