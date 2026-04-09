Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
09.04.2026 | 08:37
Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα
Ο πραγματικός λογαριασμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Το αποτύπωμα σε Ευρώπη και ΗΠΑ
Οικονομία 09 Απριλίου 2026, 12:07

Ο πραγματικός λογαριασμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Το αποτύπωμα σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Πώς το ενεργειακό σοκ από την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή χτυπά ανάπτυξη και πληθωρισμό – Οι πιέσεις σε ανάπτυξη και επιτόκια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ο λογαριασμός του πολέμου άρχισε να φτάνει στα γραφεία των υπουργείων Οικονομικών πριν ακόμη σιγήσουν τα όπλα. Στην Ουάσιγκτον, η πρώτη εσωτερική ενημέρωση προς το Κογκρέσο αποτυπώνει ένα σοκ που αγγίζει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Το κόστος των πρώτων ημερών ξεπερνούσε τα 11 δισ. δολάρια ενώ οι ανάγκες χρηματοδότησης άνοιξαν για τις ΗΠΑ ένα νέο κύκλο δημοσιονομικών αποφάσεων. Στις Βρυξέλλες, το ίδιο σοκ μεταφράζεται σε διαρκώς αναθεωρούμενες προβλέψεις ανάπτυξης, σε ακριβότερη ενέργεια και σε μια βιομηχανία που αρχίζει να πιέζεται από το κόστος και την αβεβαιότητα. Οι δύο όψεις του ίδιου πολέμου συγκλίνουν πλέον στον αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία.

Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται τις τελευταίες ημέρες αποτυπώνουν μια μετατόπιση της κρίσης από το πεδίο των τιμών στο πεδίο της ανάπτυξης. Η άνοδος της ενέργειας πέρασε ήδη στις πρώτες ύλες, στα πετροχημικά και στην παραγωγή, δημιουργώντας μια αλυσίδα πιέσεων που δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στους επίσημους δείκτες, αλλά είναι ορατή στις αποφάσεις των επιχειρήσεων. Μεγάλες βιομηχανίες στην Ευρώπη επανεξετάζουν παραγγελίες, καθυστερούν επενδυτικά σχέδια και μεταθέτουν παραγωγικές αποφάσεις, ενώ σε εσωτερικές αναλύσεις της Κομισιόν γίνεται λόγος για «δεύτερο κύμα επιπτώσεων» που θα φανεί τους επόμενους μήνες.

Την ίδια στιγμή, στις ΗΠΑ, το βάρος μεταφέρεται ταχύτατα από το στρατιωτικό στο μακροοικονομικό πεδίο. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους και η αβεβαιότητα γύρω από τις εφοδιαστικές ροές έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων, με τη Federal Reserve να βλέπει καθυστέρηση στη διαδικασία αποκλιμάκωσης. Στο παρασκήνιο, τραπεζικές και επενδυτικές πηγές περιγράφουν ένα περιβάλλον όπου οι αγορές τιμολογούν υψηλότερο ρίσκο, τα ομόλογα ενσωματώνουν νέα ασφάλιστρα κινδύνου και οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν στρατηγικές σε ένα σενάριο παρατεταμένης αβεβαιότητας. Η ανακωχή έδωσε χρόνο στις αγορές, όχι όμως και βεβαιότητα και αυτός είναι πλέον ο βασικός παράγοντας που θα κρίνει το πραγματικό κόστος του πολέμου.

Στην Ουάσιγκτον, οι πρώτες εκτιμήσεις που διακινήθηκαν σε επίπεδο Κογκρέσου κάνουν λόγο για άμεσο κόστος άνω των 10-12 δισ. δολαρίων μέσα σε λίγες εβδομάδες, με το Πεντάγωνο να ενεργοποιεί έκτακτα κονδύλια για επιχειρησιακές ανάγκες, μεταφορές, logistics και ενίσχυση στρατιωτικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή. Στελέχη της αμερικανικής διοίκησης περιγράφουν ένα «ανοιχτό δημοσιονομικό μέτωπο», καθώς η διάρκεια και η ένταση της σύγκρουσης καθορίζουν το εύρος των παρεμβάσεων που θα απαιτηθούν.

Ενέργεια, πρώτες ύλες και το δεύτερο κύμα

Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από διεθνείς οργανισμούς και αγορές δείχνουν ότι το αρχικό ενεργειακό σοκ έχει ήδη περάσει στο επόμενο στάδιο. Οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μεταφράζονται σε σημαντική επιβάρυνση για την παραγωγή, ιδιαίτερα σε κλάδους που εξαρτώνται από πετροχημικά προϊόντα και ενεργοβόρες διαδικασίες. Στην Ασία, όπου καταγράφονται πρώτες οι μεταβολές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, οι τιμές σε βασικές πρώτες ύλες όπως οι πλαστικές ρητίνες έχουν αυξηθεί έως και 50%-60%, δημιουργώντας πιέσεις που ήδη μεταφέρονται προς τη Δύση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών οίκων, η διαταραχή στη ροή πρώτων υλών μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει βάλει πολλά εμπόδια στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής και επιμηκύνοντας τους χρόνους παράδοσης. Σε εσωτερικά σημειώματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφεται η ανησυχία ότι το «δεύτερο κύμα» της κρίσης θα αφορά την επάρκεια και όχι μόνο τις τιμές, με άμεσες συνέπειες στη βιομηχανική δραστηριότητα.

Αναθεωρήσεις ανάπτυξης και αλλαγή σχεδίων

Η επίπτωση στην ανάπτυξη αρχίζει να αποτυπώνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια στις τελευταίες εκτιμήσεις. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει λόγο για ένα «σύνθετο σοκ» που συνδυάζει υψηλότερο πληθωρισμό με χαμηλότερη ανάπτυξη, ενώ ευρωπαϊκές πηγές αναφέρουν ότι αρκετά κράτη-μέλη προχωρούν ήδη σε εσωτερικές αναθεωρήσεις των στόχων τους για το 2026.
Στην Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη προσαρμόσει την εκτίμηση για την ανάπτυξη κοντά στο 1,9%, ενώ αντίστοιχες κινήσεις καταγράφονται και από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και διεθνείς οργανισμούς. Οι αναθεωρήσεις αυτές συνδέονται άμεσα με την επιβράδυνση της κατανάλωσης και την αύξηση του κόστους παραγωγής, παράγοντες που περιορίζουν τη δυναμική της οικονομίας.

Πηγές από το Eurogroup περιγράφουν ένα περιβάλλον όπου το βασικό ζητούμενο μετατοπίζεται από την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης στη διατήρηση της σταθερότητας. Η συζήτηση επικεντρώνεται στη δυνατότητα των οικονομιών να απορροφήσουν το σοκ χωρίς να εισέλθουν σε φάση παρατεταμένης επιβράδυνσης.

Παράλληλα με την πραγματική οικονομία, το κόστος του πολέμου αποτυπώνεται και στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν κινηθεί ανοδικά, καθώς οι επενδυτές ενσωματώνουν υψηλότερο risk premium σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα το κόστος δανεισμού για τα κράτη, ιδιαίτερα για εκείνα με υψηλό δημόσιο χρέος.

Στις ΗΠΑ, η επίδραση είναι διπλή. Από τη μία πλευρά, το δημοσιονομικό κόστος των στρατιωτικών επιχειρήσεων αυξάνει τις ανάγκες χρηματοδότησης. Από την άλλη, η άνοδος της ενέργειας επηρεάζει τον πληθωρισμό, μεταθέτοντας χρονικά τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ. Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι η αβεβαιότητα γύρω από την πορεία των τιμών ενέργειας αποτελεί πλέον βασικό παράγοντα διαμόρφωσης των επιτοκίων.

Στην Ευρωζώνη, η συζήτηση κινείται σε αντίστοιχο πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων ενδέχεται να περιορίσει τα περιθώρια χαλάρωσης της πολιτικής της. Το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον όπου το κόστος χρήματος παραμένει υψηλότερο για μεγαλύτερο διάστημα, ενισχύοντας τις πιέσεις στην ανάπτυξη.

Στο μικροοικονομικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Βιομηχανικοί όμιλοι στην Ευρώπη επανεξετάζουν επενδυτικά σχέδια, καθυστερούν παραγγελίες και μεταθέτουν αποφάσεις για νέα έργα. Η αύξηση του κόστους ενέργειας και πρώτων υλών περιορίζει τα περιθώρια κέρδους, ενώ η αβεβαιότητα για τη ζήτηση ενισχύει τη στάση αναμονής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, μεγάλα projects σε τομείς όπως η ενέργεια, τα ακίνητα και η βιομηχανία έχουν ήδη μετατεθεί χρονικά, δημιουργώντας ένα «κενό επενδύσεων» που εκτείνεται στους επόμενους 12 έως 18 μήνες. Την ίδια στιγμή, μικρότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες προσαρμογής, καθώς διαθέτουν περιορισμένα περιθώρια απορρόφησης του κόστους. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι αυξήσεις τιμών μεταφέρονται σταδιακά στους καταναλωτές, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Κυβερνήσεις υπό πίεση

Οι κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα σύνθετο περιβάλλον, όπου καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα την ακρίβεια, την επιβράδυνση της ανάπτυξης και τις δημοσιονομικές πιέσεις. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη ενεργοποιηθεί μέτρα στήριξης, όπως επιδοτήσεις ενέργειας, μειώσεις φόρων και παρεμβάσεις στις τιμές καυσίμων.

Στην Ελλάδα, το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των τιμών και της κατανάλωσης, καθώς η ιδιωτική κατανάλωση αποτελεί βασικό πυλώνα του ΑΕΠ. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια παρέμβασης, με στόχο τη συγκράτηση των πιέσεων χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι συζητήσεις εστιάζουν σε πιο συντονισμένες λύσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη κοινή γραμμή. Το αποτέλεσμα είναι ένα μωσαϊκό εθνικών πολιτικών, που αντανακλά τις διαφορετικές αντοχές και προτεραιότητες των κρατών-μελών.

Ο πραγματικός λογαριασμός του πολέμου δεν έχει ακόμη κλείσει, ακόμα και αν υπάρχει εκεχειρία. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται δείχνουν ότι το κόστος εξελίσσεται σε κύματα, μεταφερόμενο από την ενέργεια στις πρώτες ύλες, από τη βιομηχανία στην κατανάλωση και από εκεί στην ανάπτυξη.

Στα ευρωπαϊκά επιτελεία, η ανησυχία επικεντρώνεται πλέον στη διάρκεια του φαινομένου και στην ικανότητα των οικονομιών να απορροφήσουν τις πιέσεις. Οι επόμενοι μήνες θεωρούνται κρίσιμοι για την αποτύπωση των πλήρων επιπτώσεων, με το βασικό ερώτημα να αφορά τη διάρκεια της προσαρμογής που θα απαιτηθεί. Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι η εκεχειρία θα οδηγήσει σε λήξη του πολέμου και δεν θα υπάρξει αναζωπύρωση.

Πηγή: OT

ΟΟΣΑ: «Αγκάθια» η χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό για την ελληνική οικονομία

ΟΟΣΑ: «Αγκάθια» η χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό για την ελληνική οικονομία

«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οποιοσδήποτε υποψήφιος για κάποια θέση εργασίας μπορεί να «τα λέει καλά». Τώρα, οι εργοδότες θέλουν να έρθεις και να τα αποδείξεις.

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη

Οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώθηκαν απότομα μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, με το μερίδιο της Ρωσίας στη ζήτηση φυσικού αερίου της ΕΕ να μειώνεται από 39% το 2021 σε 12% το 2023

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;

Η διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2021 και το 2022 ανέδειξε για την Ευρώπη τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή και από μια άκαμπτη υποδομή αγωγών

Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Πετρέλαιο: Υποχωρεί σχεδόν κατά 18% η τιμή του WTI μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας
Εξελίξεις 08.04.26

Θεαματική πτώση στην τιμή του πετρελαίου

Η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 17,64%, στα 93,03 δολάρια, λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, και έπειτα από την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»

Ο Τζέιμι Ντίμον, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, προτείνει την αρρύθμιστη επέκταση των μεγάλων τραπεζών θεωρώντας ότι έχουν εγγενή πλεονεκτήματα και θέλει ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι μικρότερων ανταγωνιστών

Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης

Οσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες οικονομικές δυσκολίες, λέει σχετική έκθεση της Goldman Sachs

Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου
Σκάνδαλο υποκλοπών 09.04.26

Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου

Δέκα μήνες μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους με βάση την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ενώ έχει ανοίξει η βεντάλια νέων ερευνών, οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι άσκησαν έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης θα ξαναβρούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη

NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας
Τα Νέα της Αγοράς 09.04.26

NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας

1 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2025 και διατήρηση της 1ης θέσης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά βάσει εγγεγραμμένων ασφαλίστρων

Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού – Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο
Δείτε βίντεο 09.04.26

«Ανάσα» για τον Μόρνο: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού - Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο

«Εντυπωσιακές βροχές και χιονοκάλυψη βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση», λέει ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος
Αυτοδιοίκηση 09.04.26

Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος

Υποδομές, το «Τέλος Ανθεκτικότητας» και το νέο σύστημα διαβατηριακού ελέγχου τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»

«Είναι πολιτική επιλογή να δίνονται χρήματα απλώς σε pass και κουπόνια με τα μάτια στην κάλπη», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. «Το πασχαλινό τραπέζι θα είναι 20% ακριβότερο σε σχέση με το περσινό», είπε ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ

«Ο Τελευταίος Πειρασμός» – Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού
Σκανδαλώδες 09.04.26

«Ο Τελευταίος Πειρασμός» - Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού

«Ήταν μια ταινία που προσπαθούσε να ασχοληθεί με την ουσία της πίστης»» δήλωσε ο σπουδαίος ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε για την επική θρησκευτική δραματική ταινία του 1988 σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε.

Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Ηράκλειο Κρήτης
Τα Νέα της Αγοράς 09.04.26

Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Ηράκλειο Κρήτης

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το τρόπαιο σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες και ενώνοντας τους φιλάθλους μέσα από την αγάπη για το ποδόσφαιρο

Νέα επίθεση ΠΑΣΟΚ: Ο ρουσφετάκιας Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος
Συνέχεια στην κόντρα 09.04.26

Νέα επίθεση ΠΑΣΟΚ: Ο ρουσφετάκιας Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος

Νέα επίθεση από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τις δηλώσεις του περί ρουσφετιών. Τον καλεί «να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια, που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης»

Τσουκαλάς: Πανικόβλητη η κυβέρνηση, σεβασμός αλά καρτ στη Δικαιοσύνη από τη Νέα Δημοκρατία
ΠΑΣΟΚ 09.04.26

Τσουκαλάς: Πανικόβλητη η κυβέρνηση, σεβασμός αλά καρτ στη Δικαιοσύνη από τη Νέα Δημοκρατία

«Διάχυση ευθυνών, αποπροσανατολισμός , ενοχοποίηση των αντιπάλων και διαστρέβλωση της πραγματικότητας επιλέγει η κυβέρνηση», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Μπέβερλι Χιλς: Η κόντρα των Κέλι και Μπρέντα πίσω τις κάμερες
Θαυμασός & συγκρούσεις 09.04.26

Η κόντρα των Κέλι και Μπρέντα δεν υπήρχε μόνο μπροστά από τις κάμερες του Μπέβερλι Χιλς - «Ήταν μπερδεμένο»

Η Τζένι Γκαρθ, γνωστή σε όλους μας ως Κέλι από τη σειρά Μπέβερλι Χιλς, μίλησε για την κόντρα της με την αείμνηστη Σάνεν Ντόχερτι και πως τα μίντια τη «φούσκωσαν»

Ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής 23 κοινωνικών δομών
Κοινωνική πολιτική 09.04.26

Ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής 23 κοινωνικών δομών

Ο Περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» στο Γουδή, στέλνοντας μήνυμα στήριξης

Δείξε μου πόση βιταμίνη D έχεις στη μέση ηλικία, να σου πω πώς θα είναι ο εγκέφαλός σου δεκαετίες αργότερα
Υγεία 09.04.26

Η βιταμίνη της λιακάδας βρέθηκε να σχετίζεται με τον κίνδυνο άνοιας

Μακροπρόθεσμη μελέτη έδειξε ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα σε βιταμίνη D στα 30 και 40 έτη τους παρουσιάζουν χαμηλότερη εναπόθεση στον εγκέφαλο της πρωτεϊνης ταυ, που συνδέεται με την άνοια, περί τις δύο δεκαετίες αργότερα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

