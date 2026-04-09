newspaper
Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη
Διεθνής Οικονομία 09 Απριλίου 2026

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη

Οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώθηκαν απότομα μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, με το μερίδιο της Ρωσίας στη ζήτηση φυσικού αερίου της ΕΕ να μειώνεται από 39% το 2021 σε 12% το 2023

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

Spotlight

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη σημείωσαν εκ νέου άνοδο, μετά από διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) που συνδέονται με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή. 

Αυτό συμβαίνει την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται στην τελική φάση του σχεδίου της για τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου.  

Η κλίμακα των αναταραχών είναι περιορισμένη σε σύγκριση με την απώλεια ροών από τους ρωσικούς αγωγούς το 2021 και το 2022, ωστόσο η αντίδραση των τιμών ήταν δυσανάλογα μεγάλη. 

Σύμφωνα με άρθρο των ερευνητών Marzia Sesini και James Kneebone στο The Conversation, αυτή η αντίθεση υποδηλώνει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρεται ο κίνδυνος στο ευρωπαϊκό σύστημα φυσικού αερίου. 

YouTube thumbnail

Με την απομάκρυνση από το ρωσικό φυσικό αέριο, η ΕΕ έχει μειώσει την έκθεση σε διακοπές της φυσικής εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά δεν έχει εξαλείψει την έκθεση σε διακυμάνσεις των τιμών. 

Η διακοπή των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου το 2021 και το 2022 ανέδειξε τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή και από μια άκαμπτη υποδομή αγωγών. 

Η αντίδραση της ΕΕ, που καθορίστηκε αρχικά στο Σχέδιο REPowerEU και στη συνέχεια αναπτύχθηκε περαιτέρω στον οδικό χάρτη για το 2025, στηρίζεται σε δύο πυλώνες: τη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου και τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού – κυρίως μέσω της στροφής προς το LNG.  

Αυτό ενίσχυσε την ανθεκτικότητα του φυσικού εφοδιασμού με φυσικό αέριο, αλλά πιθανώς άφησε την ΕΕ πιο εκτεθειμένη στη μεταβλητότητα των τιμών στις παγκόσμιες αγορές. 

Το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη

Οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μειώθηκαν απότομα μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, με το μερίδιο της Ρωσίας στη ζήτηση φυσικού αερίου της ΕΕ να μειώνεται από 39% το 2021 σε 12% το 2023.  

Το 2024, η ΕΕ εξακολουθούσε να εισάγει περίπου 52 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου, γεγονός που αντανακλά τόσο την κλίμακα της μεταμόρφωσης όσο και τη δυσκολία πλήρους εξάλειψης ενός τόσο μεγάλου προμηθευτή.  

Ως αποτέλεσμα, το πλαίσιο για την ολοκλήρωση της σταδιακής κατάργησης έχει γίνει πιο αυστηρό, με δεσμευτική σταδιακή απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών και LNG έως τον Νοέμβριο του 2027. 

Οι επικαιροποιημένες οδηγίες εφαρμογής της Επιτροπής, που εκδόθηκαν μετά τη διαταραχή στη Μέση Ανατολή το 2026, διευκρινίζουν επίσης ότι η σταδιακή κατάργηση πρέπει πλέον να διαχειριστεί υπό συνθήκες περιορισμένης προσφοράς ΥΦΑ και εντατικού ανταγωνισμού για τα φορτία. 

Αυτό το σημείο έχει σημασία επειδή το παρόν σύστημα διαφέρει από αυτό που υπήρχε πριν από το 2022.  

Λιγότερο από το 10% του εφοδιασμού της ΕΕ με φυσικό αέριο συνδέεται με ροές μέσω του Στενού του Ορμούζ, ωστόσο οι τιμές TTF έχουν αυξηθεί σε περίπου 60 ευρώ/MWh, υπερδιπλασιάζοντας τα προ της κρίσης επίπεδα. 

 Αντίθετα, η ρωσική ενεργειακή κρίση αφορούσε την απώλεια ή την απειλή απώλειας περίπου του 45% της κατανάλωσης της ΕΕ, αλλά οι μέσες τιμές κατά την περίοδο από 1 Οκτωβρίου 2021 έως 31 Οκτωβρίου 2023 ήταν περίπου 90 ευρώ/MWh, περίπου τριπλάσιες από τα προ της κρίσης επίπεδα.  

Η διαφορά υποδηλώνει ότι οι αντιδράσεις των τιμών δεν είναι ανάλογες με την κλίμακα της φυσικής διαταραχής. 

Ποιες χώρες εισάγουν περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG)
Πηγή: Al Jazeera

Ποιες είναι οι προοπτικές για την ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ; 

Παραμένει να δούμε αν η κρίση στη Μέση Ανατολή θα είναι τόσο ακραία ή τόσο μακροχρόνια όσο η ρωσική ενεργειακή κρίση, αλλά αυτή η απλή σύγκριση υποδηλώνει ότι σε μια παγκόσμια αγορά LNG, σχετικά μέτριοι κίνδυνοι εφοδιασμού μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στις τιμές, ακόμη και όταν η συνολική προσφορά παραμένει επαρκής.  

Υπό αυτή την έννοια, η διαφοροποίηση έχει μειώσει τη διμερή εξάρτηση και τους κινδύνους οξέων φυσικών διαταραχών, χωρίς όμως να εξαλείψει την έκθεση στις τιμές. 

Η ΕΕ εκδίδει απλουστευμένους κανόνες για το φυσικό αέριο εν όψει της ρωσικής απαγόρευσης 

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής του Μαρτίου 2026 για την εφαρμογή του REPowerEU αντικατοπτρίζουν αυτή την αλλαγή.  

Συνιστούν στα κράτη μέλη να ελαχιστοποιήσουν τα διοικητικά εμπόδια στις εισαγωγές LNG εκτός Ρωσίας και να επιταχύνουν τις διαδικασίες αδειοδότησης για να αποφευχθεί η επιδείνωση των πιέσεων στις τιμές σε μια περίοδο περιορισμένης προσφοράς.  

Το ίδιο έγγραφο αναγνωρίζει ότι το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ έχει δημιουργήσει σημαντικές ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά LNG και έντονο ανταγωνισμό για τα φορτία. 

Αυτές οι προσαρμογές δεν αλλάζουν την κατεύθυνση της σταδιακής κατάργησης της ρωσικής προμήθειας.  

Δείχνουν, μάλλον, ότι ακόμη και σε ένα πιο διαφοροποιημένο σύστημα, οι διαταραχές συνεχίζουν να γίνονται αισθητές μέσω των τιμών αντί για φυσική έλλειψη. 

Η διαπραγματευτική αδυναμία της ΕΕ

Η χρονική στιγμή της τρέχουσας διαταραχής είναι επίσης σημαντική.  

Η ΕΕ εισέρχεται στην ετήσια περίοδο πλήρωσης των αποθεμάτων, με τα επίπεδα αποθεμάτων να βρίσκονται επί του παρόντος στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών και τους διαχειριστές να υποχρεούνται να φτάσουν το 90% της χωρητικότητας πριν από το χειμώνα. 

Αυτές οι υποχρεώσεις αυξάνουν τη ζήτηση για φορτία spot (μεταφορά κατόπιν ζήτησης) και ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση των παγκόσμιων προμηθευτών. Αυτό δεν συνεπάγεται κίνδυνο φυσικής έλλειψης, αλλά πιθανότατα θα ενισχύσει τις επιπτώσεις στις τιμές. 

Στις 26 Μαρτίου, οι νομοθέτες της ΕΕ ενέκριναν τη συμφωνία Turnberry για το εμπόριο μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, προσθέτοντας μια σειρά όρων στη συμφωνία, αφού προηγουμένως την είχαν κρίνει «ανισοβαρή». 

Η αδύναμη διαπραγματευτική θέση της ΕΕ είναι ακόμη πιο εμφανής στο πλαίσιο της δεσμευτικής εμπορικής συμφωνίας της για την αγορά ενέργειας από τις ΗΠΑ αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028. 

Με τις ενεργειακές προμήθειες από τη Μέση Ανατολή να αποδεικνύονται ευάλωτες σε διαταραχές, η ΕΕ εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις ΗΠΑ. Με τη σειρά τους, οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν αυτή τη θέση για να επιδιώξουν ευνοϊκότερους εμπορικούς όρους σε άλλους τομείς. 

Ταυτόχρονα, έχουν ασκήσει πιέσεις για αλλαγές στους κανονισμούς της ΕΕ για το μεθάνιο και στην οδηγία για τη δέουσα επιμέλεια των επιχειρήσεων σε θέματα βιωσιμότητας, υποστηρίζοντας ότι το κόστος συμμόρφωσης θα επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών. 

Αυτό ασκεί πίεση στην ΕΕ να συμβιβάσει τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους της με την τιμή και την ασφάλεια του ενεργειακού της εφοδιασμού. 

Η σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου έχει αλλάξει περισσότερο τη μορφή, παρά την ύπαρξη, της ευπάθειας στο ευρωπαϊκό σύστημα φυσικού αερίου. 

Η έκθεση σε έναν μόνο προμηθευτή έχει μειωθεί και η ανθεκτικότητα του φυσικού εφοδιασμού έχει βελτιωθεί. Ταυτόχρονα, η εξάρτηση από τις παγκόσμιες αγορές έχει αφήσει την ΕΕ εκτεθειμένη σε συγκεντρωμένο εφοδιασμό, διαταραχές στις μεταφορές και κερδοσκοπία στην αγορά. 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την ανεξαρτησία της ΕΕ 

Το κεντρικό ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο πώς να αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά πώς ένα σύστημα που οργανώνεται όλο και περισσότερο γύρω από τις παγκόσμιες αγορές LNG μεταφέρει τους κλυδωνισμούς στις ευρωπαϊκές τιμές και, μέσω αυτών, στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τον πληθωρισμό και την ευρύτερη οικονομία. 

Στο επίκεντρο του αρχικού σχεδίου REPowerEU βρισκόταν η μακροπρόθεσμη αποστολή να μετασχηματιστεί το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης σε ένα σύστημα βασισμένο σε καθαρές, ανταγωνιστικές και ασφαλείς τοπικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η ενεργειακή κρίση της Μέσης Ανατολής του 2026 δεν έχει κάνει παρά να ενισχύσει τα επιχειρήματα υπέρ αυτής της πορείας. 

 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έφερε το ξέφρενο ράλι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

World
Fed: Σενάρια πολέμου και αυξήσεις επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Η διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2021 και το 2022 ανέδειξε για την Ευρώπη τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή και από μια άκαμπτη υποδομή αγωγών

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πετρέλαιο: Υποχωρεί σχεδόν κατά 18% η τιμή του WTI μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας
Εξελίξεις 08.04.26

Θεαματική πτώση στην τιμή του πετρελαίου

Η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 17,64%, στα 93,03 δολάρια, λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, και έπειτα από την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύνταξη
Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»

Ο Τζέιμι Ντίμον, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, προτείνει την αρρύθμιστη επέκταση των μεγάλων τραπεζών θεωρώντας ότι έχουν εγγενή πλεονεκτήματα και θέλει ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι μικρότερων ανταγωνιστών

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης

Οσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες οικονομικές δυσκολίες, λέει σχετική έκθεση της Goldman Sachs

Σύνταξη
EE: Το μερίδιό της στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Το μερίδιo της EE στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα

Οι φτωχότερες χώρες και πολίτες της Ευρώπης ανεβαίνουν στην εισοδηματική κλίμακα - και τα στοιχεία δείχνουν ότι η EE είναι πιο συνεκτική από ό,τι ισχυρίζονται οι επικριτές της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη

Η Ιταλία περιόρισε τη χρήση κηροζίνης σε τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια - Σαφάρι της Μελόνι στη Μέση Ανατολή για βενζίνες και ντίζελ

Γιώργος Κανελλόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά τη σφαγή με τους 250 νεκρούς
Κόσμος 09.04.26

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά τη σφαγή με τους 250 νεκρούς

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ανακήρυξε την Πέμπτη 9η Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους, μετά τη σειρά καταιγιστικών βομβαρδισμών των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ με πάνω από διακόσιους νεκρούς στη χώρα χθες Τετάρτη

Σύνταξη
Πλησιάζουν «ταβάνι» οι τιμές στα ακίνητα
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

Πλησιάζουν «ταβάνι» οι τιμές στα ακίνητα

Συνεχής μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, που έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά ? Δειλά σημάδια παύσης του ρυθμού ανόδου των τιμών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Τι καιρό έκανε στην Εξοδο του Μεσολογγίου;
Ελλάδα 09.04.26

Τι καιρό έκανε στην Εξοδο του Μεσολογγίου;

Για πρώτη φορά, επιστημονική έρευνα βασισμένη σε μετεωρολογικά μοντέλα που πραγματοποίησε ο Θοδωρής Κολυδάς φέρνει στο φως, 200 χρόνια μετά, τις συνθήκες υπό τις οποίες συντελέστηκε η ηρωική μάχη 8-10 Απριλίου 1826

Κατερίνα Ροββά
ΕΦΚΑ: Οδηγός για την πενταετή παραγραφή οφειλών
Οικονομικές Ειδήσεις 09.04.26

ΕΦΚΑ: Οδηγός για την πενταετή παραγραφή οφειλών

Με το νέο καθεστώς, επιχειρήσεις και οφειλέτες που παρέμεναν «όμηροι» των οφειλών τους για δεκαετίες θα μπορούν να κάνουν πιο γρήγορα μια νέα αρχή, χωρίς βάρη

Ηλίας Γεωργάκης
Ιράν: «Γιατί η κατάπαυση του πυρός είναι καταδικασμένη»
Ιράν - ΗΠΑ 09.04.26

«Γιατί η κατάπαυση του πυρός είναι καταδικασμένη»

Δύο κύρια εμπόδια καθιστούν εξαιρετικά απίθανο το ενδεχόμενο να διαρκέσει η κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, όπως εκτιμά ο Κρις Χέτζες.

Σύνταξη
Μαρούσι: Κακοποιός μαχαίρωσε ανήλικο στην προσπάθειά του να τον ληστέψει
Απόπειρα ληστείας 09.04.26

Κακοποιός μαχαιρώνει ανήλικο στο Μαρούσι

Ανήλικος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο μετά την απόπειρα ληστείας σε βάρος του από δράστη που ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, σε παρκάκι στο Μαρούσι.

Σύνταξη
Μετανάστες: Η Κομισιόν απαντά σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο
Ερώτηση ευρωβουλευτών 09.04.26

Τι απαντά η Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο

«Η αρχή της μη επαναπροώθησης πρέπει να τηρείται», τονίζει ο ευρωπαίος Επίτροπος, απαντώντας σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο, επισημαίνοντας το «ηθικό καθήκον» της διάσωσης ζωών.

Σύνταξη
Ρωσία: Ενας άμαχος νεκρός σε επιδρομή drones της Ουκρανίας
Με drones 09.04.26

Φονική ουκρανική επιδρομή στη Ρωσία

Ενας άμαχος σκοτώθηκε «από συντρίμμια drone», σε επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία στην περιφέρεια Κρασναντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Σύνταξη
Λίβανος: Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Στον Λίβανο 09.04.26

Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις εντεινόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Τουρκίας, ζητώντας την παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας.

Σύνταξη
Λίβανος: Η κυβέρνηση Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL
Ιταλία 09.04.26

Η Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL

«Είναι εντελώς απαράδεκτο, προσωπικό το οποίο δραστηριοποιείται υπό τη σημαία του ΟΗΕ, να τίθεται σε κίνδυνο», αναφέρει η ιταλική κυβέρνηση για τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL.

Σύνταξη
Κύπρος: Νέο διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ διόρισε ο Αντόνιο Γκουτέρες
Κύπρος 09.04.26

Διορίστηκε νέος διοικητής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Ο υποστράτηγος Μινχαζούλ Αλαμ από το Μπανγκλαντές διαδέχεται τον υποστράτηγο Ερνεμπέτ Μπατσούρι από τη Moγγολία στη θέση του διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα
Κρίση στο ΝΑΤΟ 09.04.26

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. Και μελετά πώς θα επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που δεν υποχώρησαν στις πιέσεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Σύνταξη
Ιράν: «Αναγκαία προϋπόθεση» να επεκταθεί στον Λίβανο η εκεχειρία, δηλώνει ο Μακρόν
«Αναγκαία προϋπόθεση» 09.04.26

Η εκεχειρία πρέπει να επεκταθεί στον Λίβανο, δηλώνει ο Μακρόν

«Αναγκαία προϋπόθεση» θεωρεί ο Εμανουέλ Μακρόν την επέκταση της εκεχειρίας στον Λίβανο ώστε να είναι «αξιόπιστη και διαρκής» η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα
Media 09.04.26

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα

Εύθραυστη εκεχειρία στον Περσικό • Η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της σε καύσιμα αλλά και την ευστάθεια στο σύστημα  ηλεκτροδότησης ενόψει των αυξημένων αναγκών λόγω των εορτών του Πάσχα

Σύνταξη
Ιράν: Ο Βανς απειλεί την εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου και της «παρανόησης» από την Τεχεράνη
Εύθραυστη εκεχειρία 09.04.26

Ο Βανς πετάει το μπαλάκι του Λιβάνου στο Ιράν

Μπαλάκι έχει γίνει ο Λίβανος, τον οποίο βομβαρδίζει ανελέητα το Ισραήλ, καθώς ΗΠΑ και Ιράν διαφωνούν για το αν περιλαμβάνεται στη συμφωνία της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)
Champions League 09.04.26

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)

Αλμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League για την Ατλέτικο που επικράτησε με 2-0 στο «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα που έμεινε με δέκα παίκτες στο 44'

Σύνταξη
Εντυπωσιακό θέαμα: Ελεγχόμενες εκρήξεις σπάνε τους πάγους στον ποταμό Άμουρ
Κόσμος 08.04.26

Απίστευτες εικόνες από εκρήξεις πάγου στον ποταμό Άμουρ, στα σύνορα Κίνας-Ρωσίας

Εντυπωσιακές ελεγχόμενες εκρήξεις έσπασαν τον πάγο στον ποταμό Άμουρ, στα σινορωσικά σύνορα, προλαμβάνοντας καταστροφικές πλημμύρες και διευκολύνοντας άμεσα τη ναυσιπλοΐα.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
Cookies