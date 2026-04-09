Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη σημείωσαν εκ νέου άνοδο, μετά από διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) που συνδέονται με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Αυτό συμβαίνει την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται στην τελική φάση του σχεδίου της για τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου.

Η κλίμακα των αναταραχών είναι περιορισμένη σε σύγκριση με την απώλεια ροών από τους ρωσικούς αγωγούς το 2021 και το 2022, ωστόσο η αντίδραση των τιμών ήταν δυσανάλογα μεγάλη.

Σύμφωνα με άρθρο των ερευνητών Marzia Sesini και James Kneebone στο The Conversation, αυτή η αντίθεση υποδηλώνει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρεται ο κίνδυνος στο ευρωπαϊκό σύστημα φυσικού αερίου.

Με την απομάκρυνση από το ρωσικό φυσικό αέριο, η ΕΕ έχει μειώσει την έκθεση σε διακοπές της φυσικής εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά δεν έχει εξαλείψει την έκθεση σε διακυμάνσεις των τιμών.

Η διακοπή των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου το 2021 και το 2022 ανέδειξε τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή και από μια άκαμπτη υποδομή αγωγών.

Η αντίδραση της ΕΕ, που καθορίστηκε αρχικά στο Σχέδιο REPowerEU και στη συνέχεια αναπτύχθηκε περαιτέρω στον οδικό χάρτη για το 2025, στηρίζεται σε δύο πυλώνες: τη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου και τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού – κυρίως μέσω της στροφής προς το LNG.

Αυτό ενίσχυσε την ανθεκτικότητα του φυσικού εφοδιασμού με φυσικό αέριο, αλλά πιθανώς άφησε την ΕΕ πιο εκτεθειμένη στη μεταβλητότητα των τιμών στις παγκόσμιες αγορές.

Το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη

Οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μειώθηκαν απότομα μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, με το μερίδιο της Ρωσίας στη ζήτηση φυσικού αερίου της ΕΕ να μειώνεται από 39% το 2021 σε 12% το 2023.

Το 2024, η ΕΕ εξακολουθούσε να εισάγει περίπου 52 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου, γεγονός που αντανακλά τόσο την κλίμακα της μεταμόρφωσης όσο και τη δυσκολία πλήρους εξάλειψης ενός τόσο μεγάλου προμηθευτή.

Ως αποτέλεσμα, το πλαίσιο για την ολοκλήρωση της σταδιακής κατάργησης έχει γίνει πιο αυστηρό, με δεσμευτική σταδιακή απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών και LNG έως τον Νοέμβριο του 2027.

Οι επικαιροποιημένες οδηγίες εφαρμογής της Επιτροπής, που εκδόθηκαν μετά τη διαταραχή στη Μέση Ανατολή το 2026, διευκρινίζουν επίσης ότι η σταδιακή κατάργηση πρέπει πλέον να διαχειριστεί υπό συνθήκες περιορισμένης προσφοράς ΥΦΑ και εντατικού ανταγωνισμού για τα φορτία.

Αυτό το σημείο έχει σημασία επειδή το παρόν σύστημα διαφέρει από αυτό που υπήρχε πριν από το 2022.

Λιγότερο από το 10% του εφοδιασμού της ΕΕ με φυσικό αέριο συνδέεται με ροές μέσω του Στενού του Ορμούζ, ωστόσο οι τιμές TTF έχουν αυξηθεί σε περίπου 60 ευρώ/MWh, υπερδιπλασιάζοντας τα προ της κρίσης επίπεδα.

Αντίθετα, η ρωσική ενεργειακή κρίση αφορούσε την απώλεια ή την απειλή απώλειας περίπου του 45% της κατανάλωσης της ΕΕ, αλλά οι μέσες τιμές κατά την περίοδο από 1 Οκτωβρίου 2021 έως 31 Οκτωβρίου 2023 ήταν περίπου 90 ευρώ/MWh, περίπου τριπλάσιες από τα προ της κρίσης επίπεδα.

Η διαφορά υποδηλώνει ότι οι αντιδράσεις των τιμών δεν είναι ανάλογες με την κλίμακα της φυσικής διαταραχής.

Ποιες είναι οι προοπτικές για την ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ;

Παραμένει να δούμε αν η κρίση στη Μέση Ανατολή θα είναι τόσο ακραία ή τόσο μακροχρόνια όσο η ρωσική ενεργειακή κρίση, αλλά αυτή η απλή σύγκριση υποδηλώνει ότι σε μια παγκόσμια αγορά LNG, σχετικά μέτριοι κίνδυνοι εφοδιασμού μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στις τιμές, ακόμη και όταν η συνολική προσφορά παραμένει επαρκής.

Υπό αυτή την έννοια, η διαφοροποίηση έχει μειώσει τη διμερή εξάρτηση και τους κινδύνους οξέων φυσικών διαταραχών, χωρίς όμως να εξαλείψει την έκθεση στις τιμές.

Η ΕΕ εκδίδει απλουστευμένους κανόνες για το φυσικό αέριο εν όψει της ρωσικής απαγόρευσης

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής του Μαρτίου 2026 για την εφαρμογή του REPowerEU αντικατοπτρίζουν αυτή την αλλαγή.

Συνιστούν στα κράτη μέλη να ελαχιστοποιήσουν τα διοικητικά εμπόδια στις εισαγωγές LNG εκτός Ρωσίας και να επιταχύνουν τις διαδικασίες αδειοδότησης για να αποφευχθεί η επιδείνωση των πιέσεων στις τιμές σε μια περίοδο περιορισμένης προσφοράς.

Το ίδιο έγγραφο αναγνωρίζει ότι το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ έχει δημιουργήσει σημαντικές ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά LNG και έντονο ανταγωνισμό για τα φορτία.

Αυτές οι προσαρμογές δεν αλλάζουν την κατεύθυνση της σταδιακής κατάργησης της ρωσικής προμήθειας.

Δείχνουν, μάλλον, ότι ακόμη και σε ένα πιο διαφοροποιημένο σύστημα, οι διαταραχές συνεχίζουν να γίνονται αισθητές μέσω των τιμών αντί για φυσική έλλειψη.

Η διαπραγματευτική αδυναμία της ΕΕ

Η χρονική στιγμή της τρέχουσας διαταραχής είναι επίσης σημαντική.

Η ΕΕ εισέρχεται στην ετήσια περίοδο πλήρωσης των αποθεμάτων, με τα επίπεδα αποθεμάτων να βρίσκονται επί του παρόντος στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών και τους διαχειριστές να υποχρεούνται να φτάσουν το 90% της χωρητικότητας πριν από το χειμώνα.

Αυτές οι υποχρεώσεις αυξάνουν τη ζήτηση για φορτία spot (μεταφορά κατόπιν ζήτησης) και ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση των παγκόσμιων προμηθευτών. Αυτό δεν συνεπάγεται κίνδυνο φυσικής έλλειψης, αλλά πιθανότατα θα ενισχύσει τις επιπτώσεις στις τιμές.

Στις 26 Μαρτίου, οι νομοθέτες της ΕΕ ενέκριναν τη συμφωνία Turnberry για το εμπόριο μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, προσθέτοντας μια σειρά όρων στη συμφωνία, αφού προηγουμένως την είχαν κρίνει «ανισοβαρή».

Η αδύναμη διαπραγματευτική θέση της ΕΕ είναι ακόμη πιο εμφανής στο πλαίσιο της δεσμευτικής εμπορικής συμφωνίας της για την αγορά ενέργειας από τις ΗΠΑ αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2028.

Με τις ενεργειακές προμήθειες από τη Μέση Ανατολή να αποδεικνύονται ευάλωτες σε διαταραχές, η ΕΕ εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις ΗΠΑ. Με τη σειρά τους, οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν αυτή τη θέση για να επιδιώξουν ευνοϊκότερους εμπορικούς όρους σε άλλους τομείς.

Ταυτόχρονα, έχουν ασκήσει πιέσεις για αλλαγές στους κανονισμούς της ΕΕ για το μεθάνιο και στην οδηγία για τη δέουσα επιμέλεια των επιχειρήσεων σε θέματα βιωσιμότητας, υποστηρίζοντας ότι το κόστος συμμόρφωσης θα επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών.

Αυτό ασκεί πίεση στην ΕΕ να συμβιβάσει τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους της με την τιμή και την ασφάλεια του ενεργειακού της εφοδιασμού.

Η σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου έχει αλλάξει περισσότερο τη μορφή, παρά την ύπαρξη, της ευπάθειας στο ευρωπαϊκό σύστημα φυσικού αερίου.

Η έκθεση σε έναν μόνο προμηθευτή έχει μειωθεί και η ανθεκτικότητα του φυσικού εφοδιασμού έχει βελτιωθεί. Ταυτόχρονα, η εξάρτηση από τις παγκόσμιες αγορές έχει αφήσει την ΕΕ εκτεθειμένη σε συγκεντρωμένο εφοδιασμό, διαταραχές στις μεταφορές και κερδοσκοπία στην αγορά.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την ανεξαρτησία της ΕΕ

Το κεντρικό ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο πώς να αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά πώς ένα σύστημα που οργανώνεται όλο και περισσότερο γύρω από τις παγκόσμιες αγορές LNG μεταφέρει τους κλυδωνισμούς στις ευρωπαϊκές τιμές και, μέσω αυτών, στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τον πληθωρισμό και την ευρύτερη οικονομία.

Στο επίκεντρο του αρχικού σχεδίου REPowerEU βρισκόταν η μακροπρόθεσμη αποστολή να μετασχηματιστεί το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης σε ένα σύστημα βασισμένο σε καθαρές, ανταγωνιστικές και ασφαλείς τοπικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η ενεργειακή κρίση της Μέσης Ανατολής του 2026 δεν έχει κάνει παρά να ενισχύσει τα επιχειρήματα υπέρ αυτής της πορείας.