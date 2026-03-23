Επίσημη επίσκεψη στη Ρωσία πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός του Βιετνάμ Φαμ Μιν Τσινγκ και στο πλαίσιο των συναντήσεών του στη Μόσχα οι δύο χώρες θα υπογράψουν διάφορες συμφωνίες, μεταξύ άλλων για συνεργασία στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, σύμφωνα με το Ανόι.

Το ταξίδι του πρωθυπουργού του Βιετνάμ στη μεγάλη πετρελαιοπαραγωγό χώρα από την Κυριακή έως την Τετάρτη πραγματοποιείται καθώς το Ανόι επιδιώκει να ενισχύσει τα αποθέματά του σε καύσιμα εν μέσω των παγκόσμιων διαταραχών στην προσφορά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Συνεργασία Ρωσίας – Βιετνάμ στην ενέργεια

Η επίσκεψή του Βιετναμέζου πρωθυπουργού θα επικεντρωθεί στην εμβάθυνση των σχέσεων με τη Ρωσία και στην επέκταση της συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων και της ενέργειας, ανέφερε η κυβέρνηση του Βιετνάμ σε δήλωση την Κυριακή.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, θα υπογραφούν μια σειρά σημαντικών συμφωνιών που σχετίζονται με έργα πυρηνικών σταθμών, καθώς και με τη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου», ανέφερε άλλη δήλωση από το Ανόι το Σάββατο.

«Η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα ενισχυθεί σε όλους τους τομείς του εμπορίου, της εξερεύνησης, της εξόρυξης και της κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού», πρόσθεσε.

Αναζήτηση για αγορές

Ο Τσινχ πραγματοποίησε πρόσφατα τηλεφωνικές συνομιλίες ζητώντας υποστήριξη για τα καύσιμα από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Κατάρ, του Κουβέιτ, της Αλγερίας και της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το Ανόι.

Σύμφωνα με την Μόσχα, έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του, Μιχαήλ Μισούστιν, τη Δευτέρα.

Θα συζητήσουν «θέματα του ρωσο-βιετναμέζικου εμπορίου», με έμφαση στην υλοποίηση κοινών έργων στον τομέα της ενέργειας και σε άλλους τομείς, σύμφωνα με δήλωση της ρωσικής κυβέρνησης που εκδόθηκε την Πέμπτη.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Μισούστιν στο Ανόι τον Ιανουάριο του 2025, η Ρωσία δήλωσε ότι ήταν «έτοιμη να συμμετάσχει στην ανάπτυξη μιας εθνικής πυρηνικής βιομηχανίας στο Βιετνάμ», και ότι οι δύο χώρες θα συνεργάζονταν σε κοινά έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με κοινή δήλωση.

