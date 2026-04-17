Διεθνής Οικονομία 17 Απριλίου 2026, 06:51

Το σχέδιο της Κομισιόν για την διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων από τη Μέση Ανατολή

Δείτε όσα αναφέρει το σχέδιο της Κομισιόν και τους πέντε άξονες δράσεις λόγω των οικονομικών επιπτώσεων από τη Μέση Ανατολή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει ένα «εγχειρίδιο» (playbook) διαχείρισης των οικονομικών επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή, με στόχο να φρενάρει τις πιέσεις στις τιμές και να θωρακίσει την ΕΕ απέναντι σε μελλοντικά σοκ ενώ στις προτάσεις περιλαμβάνονται μία σειρά μέτρων, όπως επιδόματα σε ευάλωτους πολίτες.

Το σχέδιο που έφερε στο φως το ERTnews αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Κύπρο.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι η γεωπολιτική αστάθεια, σε συνδυασμό με την εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, αναδεικνύεται για δεύτερη φορά σε λιγότερο από πέντε χρόνια, μετά την κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Παρά την πρόοδο στην καθαρή ηλεκτροπαραγωγή, η Κομισιόν επισημαίνει ότι θέρμανση, βιομηχανία και μεταφορές παραμένουν έντονα εξαρτημένες από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, γεγονός που αφήνει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις εκτεθειμένα σε διεθνείς διακυμάνσεις τιμών.

Δείτε το αναφέρει το σχέδιο της Κομισιόν

Δείτε τα σημαντικότερα σημεία του σχεδίου όπως παρουσιάστηκαν από το ERTnews.

Πέντε πεδία δράσης

Η δέσμη πολιτικής οργανώνεται γύρω από πέντε άξονες δράσης: ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ κρατών-μελών, προστασία καταναλωτών και βιομηχανίας, εξοικονόμηση και υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων, αναβάθμιση του ενεργειακού συστήματος και κινητοποίηση επενδύσεων. Πρόκειται περισσότερο για ένα πλαίσιο διαχείρισης της κρίσης και λιγότερο για «νέο πακέτο μέτρων», καθώς η Επιτροπή αξιοποιεί κυρίως ήδη υφιστάμενα εργαλεία και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς.

Συντονισμός αγορών και αποθεμάτων

Η Κομισιόν θέλει να αποφύγει το σενάριο όπου όλα τα κράτη-μέλη γεμίζουν ταυτόχρονα τις αποθήκες φυσικού αερίου, πυροδοτώντας νέο κύμα ανατιμήσεων. Προβλέπει στενή παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος αγορών και τη χρήση της ευελιξίας στον στόχο πλήρωσης αποθηκών μέχρι και κατά 10%, με πιθανή επιπλέον αύξηση του επιτρεπόμενου περιθωρίου έως 5% εάν παραμείνουν δυσμενείς οι συνθήκες αγοράς. Η Επιτροπή θα συντονίζει επίσης ενδεχόμενες αποδεσμεύσεις αποθεμάτων πετρελαίου μέσω της Ομάδας Συντονισμού Πετρελαίου, ενώ έως τον Μάιο 2026 θα χαρτογραφήσει τις ευρωπαϊκές διϋλιστηριακές δυνατότητες, δίνοντας έμφαση στα καύσιμα της αεροπλοΐας,  όπου σχεδόν το 40% της κατανάλωσης καλύπτεται από εισαγωγές, πολλές εκ των οποίων διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Ασπίδα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η Κομισιόν αποφεύγει να προτείνει ένα νέο, οριζόντιο μηχανισμό στήριξης, αλλά καλεί τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως το υφιστάμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών, όπως η «Δέσμη για την Ενέργεια των Πολιτών» (Citizens Energy Package) και η πρόσφατη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Προκρίνονται εργαλεία όπως στοχευμένα επιδόματα εισοδήματος, ενεργειακά κουπόνια για ευάλωτα νοικοκυριά, κοινωνικά τιμολόγια, μειώσεις ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και μείωση ΦΠΑ για επενδύσεις σε αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά σε στέγες, ηλιακούς θερμοσίφωνες και μικρές μπαταρίες.

Για τις επιχειρήσεις, και ειδικά τις μικρομεσαίες και τις ενεργοβόρες μονάδες, η Κομισιόν  εισηγείται στοχευμένα σχήματα στήριξης: χρηματοδοτικά εργαλεία, κουπόνια (vouchers), και μοντέλα leasing για καθαρές και αποδοτικές τεχνολογίες, με στόχο να μειωθεί τόσο η έκθεση στις τιμές όσο και το ενεργειακό αποτύπωμα.

Στο ρυθμιστικό πεδίο, προαναγγέλλεται ένα Προσωρινό Πλαίσιο (Temporary Framework) έκτακτων μέτρων κρατικών ενισχύσεων για τους κλάδους που πλήττονται περισσότερο από τις αυξήσεις τιμών, καθώς και πρακτικές οδηγίες προς τα κράτη-μέλη για προστασία ευάλωτων καταναλωτών από διακοπές, επιτάχυνση αλλαγής προμηθευτή και ενίσχυση της συμμετοχής σε ενεργειακές κοινότητες και αυτοπαραγωγή.

Εξοικονόμηση, υποκατάσταση και επιτάχυνση καθαρών τεχνολογιών

Ένας από τους πιο τεχνοκρατικούς άξονες της ανακοίνωσης αφορά την ταχεία μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και πετρελαίου μέσω συνδυασμού εξοικονόμησης, ηλεκτροδότησης και ανάπτυξης εγχώριων καθαρών πηγών.

Η Κομισιόν θα παρουσιάσει στην άτυπη σύνοδο υπουργών Ενέργειας στην Κύπρο, στις 13 Μαΐου, έναν «κατάλογο μέτρων» (catalogue of measures) που έχουν αποδεδειγμένα λειτουργήσει από το 2022, με έμφαση σε παρεμβάσεις άμεσης απόδοσης σε κτίρια, βιομηχανία και μεταφορές.

Στον κατάλογο αυτό θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στήριξη για αντικατάσταση λεβήτων πετρελαίου και αερίου με αντλίες θερμότητας, μέτρα ταχείας βελτίωσης μόνωσης κτιρίων, κοινωνικά σχήματα leasing για καθαρές τεχνολογίες, και στοχευμένες δράσεις για αντλίες θερμότητας βιομηχανικής χρήσης και συστήματα ανάκτησης θερμότητας. Ειδικό βάρος δίνεται στην γεωθερμική ενέργεια και την ηλιοθερμία, όπου η Κομισιόν αναλαμβάνει να δημιουργήσει ευρωπαϊκή βάση γεωλογικών δεδομένων και, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, σχήματα μείωσης κινδύνου και ασφάλισης για νέα έργα.

Στο μέτωπο του υδρογόνου, η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της αγοράς υπολείπεται των προσδοκιών και προαναγγέλλει μέχρι τον Ιούνιο 2026 στοχευμένη αναθεώρηση των κριτηρίων παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου (renewable hydrogen), με στόχο να επιταχυνθεί η βιομηχανική χρήση αλλά και η παραγωγή ηλεκτρο-συνθετικών αεροπορικών καυσίμων (electro‑SAF).

Επιτάχυνση ηλεκτροδότησης και δικτύων

Η Κομισιόν συνδέει άμεσα την ανθεκτικότητα στις τιμές με την ταχύτητα εξηλεκτρισμού της οικονομίας και την ενίσχυση των δικτύων. Ζητά από τους συννομοθέτες να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις για τη «δέσμη για τα δίκτυα» (Grids Package) πριν από το καλοκαίρι του 2026, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προαπαιτούμενο ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη ΑΠΕ, αποθήκευσης – συμπεριλαμβανομένων μεγάλων μπαταριών – και διασυνδέσεων, και να μειωθούν οι χονδρικές και λιανικές τιμές.

Παράλληλα, προαναγγέλλεται ένα Σχέδιο Δράσης για τον Εξηλεκτρισμό (Electrification Action Plan) εντός του β΄ τριμήνου του 2026, το οποίο θα περιλαμβάνει στόχο για τον βαθμό ηλεκτροδότησης της οικονομίας και δέσμη μέτρων άρσης εμποδίων στην ηλεκτροκίνηση, στην ηλεκτρική θέρμανση και στη χρήση ηλεκτρισμού στη βιομηχανία.

Η Κομισιόν θα εντοπίσει, μαζί με τα κράτη-μέλη και τους διαχειριστές συστημάτων, σταθμούς παραγωγής – ιδίως αιολικά πάρκα – που πλησιάζουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ώστε να επανενεργοποιηθούν (repowering) και να αυξήσουν γρήγορα τη διαθέσιμη καθαρή ισχύ.

Στο ρυθμιστικό επίπεδο, ετοιμάζεται στοχευμένη νομοθετική πρόταση για τις χρεώσεις δικτύου (network charges) και τη φορολογία ενέργειας, με στόχο τη δομική μείωση του μη ενεργειακού σκέλους στους λογαριασμούς. Σήμερα, οι χρεώσεις δικτύου αντιστοιχούν σε περίπου 27% του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών και 21% των επιχειρήσεων, ενώ οι φόροι και τα τέλη φτάνουν το 24% στους λογαριασμούς των νοικοκυριών και το 16% για τις επιχειρήσεις. Η Κομισιόν θέλει να δώσει ισχυρότερα κίνητρα στις ρυθμιστικές αρχές για τη χρήση έξυπνων, καινοτόμων τεχνολογιών από τους διαχειριστές δικτύων, αλλά και να επιβάλει μεγαλύτερη διαφάνεια και συγκρισιμότητα των τιμολογίων.

Το χρηματοδοτικό σκέλος 

Στο χρηματοδοτικό σκέλος, η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί επενδύσεις της τάξης των 660 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2030, ποσό που καθιστά απαραίτητη τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και όχι μόνο δημόσιων πόρων. Σημειώνει ότι παραμένουν διαθέσιμα σημαντικά κονδύλια από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF), ύψους 184 δισ. ευρώ, και από τα Ταμεία Συνοχής, ύψους 38 δισ. ευρώ, αλλά αναγνωρίζει ότι το κρίσιμο ζητούμενο είναι η ταχύτητα και η στόχευση της υλοποίησης.

Για να επιταχυνθεί η κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει μια «ναυαρχίδα» Σύνοδο για τις Επενδύσεις στην Καθαρή Ενέργεια (Clean Energy Investment Summit) εντός του 2026, με τη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών, βιομηχανίας, αναδόχων έργων και δημόσιων χρηματοδοτικών φορέων.

Η Κομισιόν, ανοίγει το δρόμο για ανακατεύθυνση υφιστάμενων ευρωπαϊκών πόρων προς έργα με άμεσο αντίκτυπο στο κόστος ενέργειας – από επιτάχυνση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και αντλιών θερμότητας, έως ενίσχυση υποδομών δικτύου και έργων αποθήκευσης. Παράλληλα, αφήνει να εννοηθεί ότι είναι έτοιμη να απλοποιήσει περαιτέρω τους κανόνες για την αξιοποίηση των κονδυλίων και να ενισχύσει τη χρήση εσόδων από το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS) για επενδύσεις σε εξηλεκτρισμό μεταφορών, θέρμανσης και βιομηχανικής αποανθρακοποίησης.

Στενά του Ορμούζ: Πόσο πλήττει την ελληνική οικονομία το κλείσιμο του περάσματος

Ήρεμη δύναμη: 2 σημάδια ότι τα έχεις βρει με τον εαυτό σου

Με παραβιάσεις ξεκίνησε η εκεχειρία στον Λίβανο

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο
Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της ΑΙ. Όμως αξίζει τον κόπο, γιατί θα ζήσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Τάδε έφη ο CEO της εταιρείας Perplexity, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Allbirds: Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και… εκτινάχθηκε η μετοχή της
Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων για να μετατραπεί σε επιχείρηση «υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης» και να αλλάξει την επωνυμία της σε NewBird AI

ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο
Υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και αναμένοντας την έκβαση των διαπραγματεύσεων η ΕΚΤ δεν αναμένεται να αποφασίσει μεταβολή στα επιτόκια

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας
Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται και η ενεργειακή κρίση βαθαίνει - Τι προτείνει η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας

Στασιμοπληθωρισμός: Αυξάνεται η ανησυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα – Δυσοίωνα τα σενάρια για την ανάπτυξη
Το πλήγμα στην ανάπτυξη μπορεί να φτάσει έως 1 ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα - Αυξανόμενος ο κίνδυνος να παγιωθούν οι πληθωριστικές προσδοκίες πάνω από τον στόχο

Γιατί είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι; Τα σοκαριστικά στοιχεία για τη συλλογική μας αϋπνία
Δεν είναι η ιδέα σου ούτε φταίει μόνο ο καιρός: ο δυτικός κόσμος είναι πιο εξαντλημένος από ποτέ. Σκληρά οικονομικά και ιατρικά δεδομένα αποκαλύπτουν πώς η στέρηση ύπνου μετατράπηκε από ατομική αδυναμία σε μια παγκόσμια κρίση που μας κοστίζει χρόνια ζωής και δισεκατομμύρια ευρώ.

Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο
Η αναζήτηση της μακροζωίας δεν αποτελεί πλέον καθαρά ιατρικό ζήτημα, αλλά μετατρέπει τον ίδιο τον χρόνο ζωής στο απόλυτο ταξικό σύνορο, με τους αριθμούς να αποκαλύπτουν μια αδυσώπητη αλήθεια.

Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Οι Υπουργοί Οικονομικών 11 χωρών προειδοποιούν για τις σοβαρές οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας άμεση τήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή σε διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση.

Κίνα: Απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά
Η Κίνα φαίνεται να κλιμακώνει τη διαμάχη σχετικά με τις παραχωρήσεις των λιμανιών του Παναμά - Οι δύο ευρωπαϊκοί όμιλοι είχαν αναλάβει τη διαχείριση των λιμανιών λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Γιάννης Αγουρίδης
Η Ευρώπη υψώνει «τείχος» στον χάλυβα
Δραστική μείωση εισαγωγών και δασμοί 50% από το 2026, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία από την παγκόσμια υπερπαραγωγή

ΕΕ: Σχέδια έκτακτης ανάγκης από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για επάρκεια στα καύσιμα – Πιθανό δελτίο
Η Κομισιόν ζητεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ επικαιροποίηση των σχεδίων ασφαλείας και καθημερινή αποτύπωση των αποθεμάτων στα καύσιμα - Συζητείται σε κλειστές συσκέψεις η εφαρμογή δελτίου

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
Η ενεργειακή κρίση οδηγεί την Ευρ. Επιτροπή να εξετάζει την έκτακτη φορολόγηση των υπερεσόδων των εταιρειών ενέργειας – «Παράθυρο» για το μέτρο από την εκπρόσωπο της Κομισιόν

Αλέξανδρος Καψύλης
Κεφαλονιά: Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης – Οι αντιφάσεις στους ισχυρισμούς τους
Η κηδεία της 19χρονης Μυρτούς πρόκειται να τελεστεί σήμερα το μεσημέρι στην Κεφαλονιά, ενώ νωρίτερα να περάσουν το κατώφλι των ανακριτικών αρχών οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατό της

Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε σε ακάλυπτο πολυκατοικίας της Αθήνας – Προσήχθη ένας άντρας
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται σε πολυκατοικία επί της οδού Κολοκοτρώνη

Αναστασία Σταματοπούλου
Victim Blaming: όταν κακοποιείς το θύμα για δεύτερη φορά
Ο αδόκητος θάνατος του 19χρομου κοριτσιού στην Κεφαλονιά μας υπενθυμίζει πόσο σκληροί και κακοποιητικοί μπορούμε να γίνουμε εις βάρος μιας νεκρής κοπέλας και γενικώς κάθε θύματος

Ολγα Στέφου
Με παραβιάσεις ξεκίνησε η εκεχειρία στον Λίβανο – Ανοίγει ο δρόμος για συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν
Το Ισραήλ βομβάρδισε τον νότιο Λίβανο μετά την ανακήρυξη εκεχειρίας, εντείνοντας τις ανησυχίες όσων αμφιβάλλουν στη χώρα για τη βιωσιμότητα μιας συμφωνίας - Επόμενο βήμα οι συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Η ψυχική ισορροπία του Τραμπ ξανά υπό αμφισβήτηση – Θα μπορούσε ένα άρθρο του Συντάγματος να τον καθαιρέσει;
Οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Πάπα, η αυτοπροβολή του ως μεσσία και η απειλή του να εξαφανίσει ένα ολόκληρο έθνος έχουν εγείρει ξανά ερωτήματα για την πνευματική ικανότητα του «πλανητάρχη»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο δισεκατομμυριούχος που θέλει να «καταλάβει» το Αμερικανικό Πεντάγωνο
Τραμπ και Χέγκσεθ έχουν δώσει στον Φάινμπεργκ μεγάλη ελευθερία να υιοθετήσει πιο επιθετική στάση απέναντι σε μεγάλες αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες που πουλάνε όπλα στο Πεντάγωνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Οι φύλακες άγγελοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς – Καθοριστικός ο ρόλος των γιών της για την ψυχική της υγεία
Μετά από μια ταραχώδη περίοδο που κορυφώθηκε με τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έλαβε τη γενναία απόφαση να εισαχθεί σε κέντρο απεξάρτησης

Στρατηγική, συμφέρον και ιμπεριαλισμός: Η σχέση ΗΠΑ και Ισραήλ έχει γερά θεμέλια – Πόσο μπορεί να κρατήσει;
Μέσα στη μακρά συμμαχία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ο ρόλος του καθενός έχει γίνει όλο και πιο θολός, σε σημείο που δεν είναι πλέον σαφές ποιος από τους δύο είναι η υπερδύναμη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αφθώδης πυρετός: Ο αποκλεισμός του λιμανιού έφερε σύσκεψη και κονδύλι 8 εκατ. ευρώ – «Θέλουν να κερδίσουν χρόνο» απαντούν οι Λέσβιοι
Σε έκτακτη σύσκεψη προσκάλεσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τους κτηνοτρόφους της Λέσβου - Κακή η συνεργασία ΥΠΑΑΤ και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την ώρα που ο ο αφθώδης πυρετός προχωρά βουβά και χωρίς τη δέουσα επιτήρηση

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΙΟΒΕ: Το καλό και το κακό σενάριο για την απασχόληση – Ρυθμιστής ο τουρισμός
Δύο διαφορετικά σενάρια παρουσιάζει το ΙΟΒΕ για το πώς θα κινηθεί η απασχόληση το 2026. Το βασικό προβλέπει μικρή μείωση της ανεργίας, στο 8,5%, ενώ το δυσμενές προβλέπει ανεργία στο 8,8%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιράν: «Μικρή παράκαμψη» που πάντως «χρειαζόταν», χαρακτηρίζει τον πόλεμο ο Τραμπ
«Μικρή παράκαμψη» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ κατά του Ιράν, τονίζοντας μάλιστα πως «χρειαζόταν» επειδή «αλλιώς θα μπορούσαν να γίνουν πολύ άσχημα πράγματα».

Χιλή: Ανακοίνωσε ότι θα κλιμακώσει τις απελάσεις μεταναστών – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση
Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση στη Χιλή για τη μεταφορά μεταναστών στην Κολομβία, στη Βολιβία και στον Ισημερινό, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανακοινώνουν κλιμάκωση των απελάσεων.

Ο Τραμπ ελπίζει ότι η Χεζμπολάχ θα τηρήσει την εκεχειρία που ήδη «παραβιάζει» το Ισραήλ
Ο Τραμπ συστήνει στη Χεζμπολάχ να «συμπεριφερθεί καλά» στη διάρκεια της εκεχειρίας, τη στιγμή που το Ισραήλ την παραβιάζει ήδη βομβαρδίζοντας, σύμφωνα με τον στρατό του Λιβάνου.

Αϊτή: Ο μισός πληθυσμός και πλέον αντιμετωπίζει οξεία διατροφική ανασφάλεια
Συνεχίζεται η κρίση της πείνας στην Αϊτή, όπου ο μισός πληθυσμός και πλέον αντιμετωπίζει οξεία διατροφική ανασφάλεια, με τουλάχιστον 1,8 εκατ. εξ αυτού να βρίσκεται σε φάση έκτακτης ανάγκης.

Δικαστής επικρίνει τον Τραμπ για τη «θρασύτατη» προσπάθειά του να συνεχίσει την κατασκευή της αίθουσας χορού
Ως «θρασύτατη» και «ανειλικρινή» χαρακτηρίζει ομοσπονδιακός δικαστής την ερμηνεία του Τραμπ σε προηγούμενη απόφασή του, η οποία σχετίζεται με την οικοδόμηση αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.

Το Ιράν χαιρετίζει τη συμφωνία του Λιβάνου με το Ισραήλ – «Εντάσσεται» στην εκεχειρία με τις ΗΠΑ
Η Τεχεράνη χαιρετίζει την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, «επισημαίνοντας πως η παύση των εχθροπραξιών αποτελούσε μέρος της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ».

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

