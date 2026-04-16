Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας
Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται και η ενεργειακή κρίση βαθαίνει - Τι προτείνει η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας
Η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας (ICRICT), συμπρόεδρος της οποίας είναι ο βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς, τάχθηκε υπέρ της φορολόγησης των απροσδόκητων κερδών των ενεργειακών εταιρειών, θεωρώντας ότι αποτελεί «αποτελεσματικό» μέτρο μπροστά στις αύξηση των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Η αύξηση των τιμών «επηρεάζει δυσανάλογα τους εργαζόμενους, τους αγρότες και τις χώρες που εισάγουν ορυκτά καύσιμα»
«Η ICRICT καλεί τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν αμέσως έναν φόρο επί των απροσδόκητων κερδών στους τομείς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των λιπασμάτων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της που απέστειλε στο AFP σήμερα, όπως αναμεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Πρόκειται για ένα οικονομικά αποτελεσματικό μέτρο και μια ηθική επιταγή», πρόσθεσε.
Ο φόρος αυτό θα αφορά τα έκτακτα κέρδη που συνδέονται με τον πόλεμο και όχι «τις παραγωγικές επενδύσεις» και δεν θα έχει πληθωριστικό αντίκτυπο «διότι δεν θα ισχύει για την κατανάλωση ενέργειας».
Διαδοχικές κρίσεις
Καθώς οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη μετά την πανδημία Covid-19, η ICRICT προτείνει «έναν μόνιμο και αυτόματο μηχανισμό» που θα ενεργοποιείται πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο τιμών.
Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Σε απάντηση η Τεχεράνη απέκλεισε το Στενό του Ορμούζ και επιτέθηκε σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στις χώρες του Κόλπου.
«Τα έκτακτα κέρδη (…) αντιπροσωπεύουν μια σταθερή μεταφορά εισοδήματος λόγω περιορισμών στην προσφορά που θα διαρκέσουν πολύ, ακόμη και έπειτα από οποιαδήποτε επίλυση» της σύγκρουσης, αναφέρει η ICRICT , στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Γάλλοι οικονομολόγοι Γκαμπριέλ Ζουκμάν και Τομά Πικετί όπως και πρώην πολιτικοί από όλο τον κόσμο.
Η αύξηση των τιμών «επηρεάζει δυσανάλογα τους εργαζόμενους, τους αγρότες και τις χώρες που εισάγουν ορυκτά καύσιμα, ενώ μια μικρή ομάδα μεγάλων εταιρειών και κρατών παραγωγών συσσωρεύει υπερκέρδη εις βάρος τους», σημειώνει η ICRICT.
Στις 4 Απριλίου πέντε χώρες μέλη της ΕΕ (Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία) επεσήμαναν ότι επιθυμούν την επιβολή φόρου στα έκτακτα κέρδη των ενεργειακών εταιρειών.
