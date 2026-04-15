Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Οι υπουργοί Οικονομικών έντεκα χωρών προχώρησαν σε κοινή δήλωση με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την πρόσφατη ανακοίνωση εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν. Στην τοποθέτησή τους εκφράζουν ανησυχία για τις σοβαρές επιπτώσεις της σύγκρουσης στην παγκόσμια οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια και τις διεθνείς αγορές, ενώ καλούν όλα τα μέρη να τηρήσουν πλήρως την εκεχειρία και να προχωρήσουν σε μια βιώσιμη διπλωματική λύση.

Η ανακοίνωση:

Κοινή δήλωση των Υπουργών Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας, της Σουηδίας, της Ολλανδίας, της Φινλανδίας, της Ισπανίας, της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, της Πολωνίας και της Νέας Ζηλανδίας για τη Μέση Ανατολή.

Χαιρετίζουμε την πρόσφατη ανακοίνωση εκεχειρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν και καλούμε όλα τα μέρη να την εφαρμόσουν πλήρως.

Οι τελευταίες εβδομάδες έχουν επιφέρει απαράδεκτες απώλειες ανθρώπινων ζωών και σημαντική αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές, ενώ η εκεχειρία είναι κρίσιμη για την προστασία των αμάχων και της ασφάλειας της περιοχής.

Ζητούμε μια άμεση και διαρκή διαπραγματευτική λύση στη σύγκρουση και την αποκατάσταση της ελεύθερης και ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη, τις τιμές της ενέργειας και το βιοτικό επίπεδο, ιδιαίτερα για τους φτωχότερους και πιο ευάλωτους.

Η επανέναρξη των εχθροπραξιών, η επέκταση της σύγκρουσης ή η συνεχιζόμενη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ θα δημιουργούσαν σοβαρούς πρόσθετους κινδύνους για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ακόμη και με μια βιώσιμη λύση, οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τις αγορές θα συνεχιστούν.

Δεσμευόμαστε να διαχειριστούμε την οικονομική αντίδραση και την ανάκαμψη από την κρίση με συντονισμένο, υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο

Με δεδομένους τους περιορισμούς των κρατικών προϋπολογισμών, δεσμευόμαστε ότι κάθε εσωτερική αντίδραση θα είναι δημοσιονομικά υπεύθυνη και στοχευμένη σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας σε ένα ανοιχτό και βασισμένο σε κανόνες εμπόριο ενεργειακών προϊόντων. Δεσμευόμαστε να αποφεύγουμε, και καλούμε όλες τις χώρες να αποφύγουν, προστατευτικές πρακτικές, όπως αδικαιολόγητους περιορισμούς εξαγωγών, αποθεματοποίηση και άλλα εμπορικά εμπόδια στις αλυσίδες εφοδιασμού υδρογονανθράκων και άλλων προϊόντων που πλήττονται από την κρίση. Προωθούμε τη συνεργασία και την ολοκλήρωση για τη στήριξη της περιφερειακής και παγκόσμιας σταθερότητας. Θα συνεχίσουμε επίσης μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και επιταχύνουν τη μακροπρόθεσμη διαφοροποίηση της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της καθαρής ενεργειακής μετάβασης και της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Επαναβεβαιώνουμε τον κρίσιμο ρόλο των διεθνών οργανισμών

Χαιρετίζουμε την ομάδα συντονισμού ΔΝΤ–Παγκόσμιας Τράπεζας–ΔΟΕ και ενθαρρύνουμε τους θεσμούς να αναπτύξουν κοινή αποτίμηση των παγκόσμιων οικονομικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων δημοσιονομικών πιέσεων, διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες, αγορών ενέργειας και τιμών τροφίμων, καθώς και των επιπτώσεων σε διαφορετικές χώρες. Οι ευάλωτες χώρες πλήττονται ιδιαίτερα, ειδικά μικρά και απομακρυσμένα νησιωτικά κράτη που εξαρτώνται από εισαγόμενη ενέργεια για βασικές ανάγκες. Καλούμε το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα να προσφέρουν συντονισμένη έκτακτη στήριξη σε χώρες που τη χρειάζονται, προσαρμοσμένη στις εθνικές συνθήκες και αξιοποιώντας πλήρως τα διαθέσιμα εργαλεία τους. Χαιρετίζουμε επίσης συμβουλές για εσωτερικές πολιτικές που να είναι προσωρινές, στοχευμένες και αποτελεσματικές και ενθαρρύνουμε την εξέταση μέτρων για την προστασία της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη υποστήριξή μας προς την Ουκρανία και την αποφασιστικότητά μας να διατηρήσουμε την οικονομική πίεση προς τη Ρωσία

Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, που βρίσκεται πλέον στο πέμπτο έτος του, συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την παγκόσμια οικονομία. Η Ρωσία δεν πρέπει να ωφεληθεί από αυτή τη σύγκρουση και, στο μέτρο που το επιτρέπουν οι συνθήκες της αγοράς ώστε να μην επιδεινωθούν οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού και στις τιμές ενέργειας, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για την αύξηση της πίεσης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διατήρηση του διεθνούς συστήματος βασισμένου σε κανόνες.