Super League 2: Στην πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου ο ΠΑΟΚ Β – Η τελική βαθμολογία
Ο ΠΑΟΚ Β΄ έκλεισε τη σεζόν στα πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League με άνετο 3-1 απέναντι στον Μακεδονικό και τερμάτισε στην κορυφή της βαθμολογίας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η κατάταξη.
Με τη διεξαγωγή της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής, έπεσε η αυλαία στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου της Super League 2. Το μόνο που είχε απομείνει να μάθουμε ήταν το ποια ομάδα θα τερμάτιζε πρώτη. Αυτή ήταν ο ΠΑΟΚ Β επικρατώντας του Μακεδονικού με 3-1.
Οι «ασπρόμαυροι» ολοκλήρωσαν την σεζόν με 34 βαθμούς, αφήνοντας πίσω τους τον Νέστο Χρυσούπολης, ο οποίος μετά την ισοπαλία απέναντι στην Καβάλα (2-2), έφτασε τους 31 βαθμούς.Αυτές οι δύο ομάδες εξασφάλισαν και την παραμονή τους στην κατηγορία, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις Καβάλα, ΠΑΣ Γιάννενα, Καμπανιακός και Μακεδονικός υποβιβάστηκαν στην Γ Εθνική.
Στο τρίτο ματς της αγωνιστικής ο ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε με 4-2 του Καμπανιακού, σε μία νίκη γοήτρου.
Καβάλα – Νέστος Χρυσούπολης 2-2
ΣΚΟΡΕΡ: 64′ Σιφναίος κεφ, 73′ πεν. Ρόβας – 17′ Αντεσίνα σουτ, 80′ Βοντχάνελ σουτ
Στο 54′ το σουτ του Κομάτσι από πλάγια θέση, στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Μούτσα!
Καβάλα (Τάτσης): Ιωαννίδης, Στίκας (87′ Ρωίμπας), Μιλούνοβιτς (46′ Ρόβας), Βοριαζίδης, Χρούστινετς, Ξυγκόρος (34′ λ.τ Σιμητός), Σιφναίος, Κουντουριώτης (68′ Παπαδόπουλος), Δημοσθένους, Κομάτσι, Καρτάλης (68′ Κολλαράς).
Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Μούτσα, Δερμιτζάκης, Λέλεκας, Δημητριάδης, Γκιώνης, Γιαξής, Μπάλλας (59′ Τσίκος), Γλυνός, Δούμτσης (79′ Ντοναλντόνι), Κωστίκα (79′ Βρύζας), Αντεσίνα (68′ Βοντχάνελ).
Διαιτητής: Χατζηπαναγιώτου (Ηπείρου):
Βοηθοί: Τοροσιάδης, Φακάνας (Μακεδονίας)
Κίτρινες: Σταυρόπουλος, Αντεσίνα, Δημητριάδης
ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός 4-3
ΣΚΟΡΕΡ: 1′ Μπουλάρι σουτ, 11′ Αθανασίου σουτ, 54′ Δούμας σουτ, 90+1′ Κρυπαράκος σουτ – 31′ αυτ. Ντεκουμές, 88′ Παπακωνσταντίνου σουτ, 90+3′ πεν. Σαρβανίδης
ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Βρακάς, Πρεκατές (41′ λ.τ Τσίρης), Δούμας, Γκρέστας, Καφενζής, Ντεκουμές, Αθανασίου (64′ Κοντονίκος), Τουτόντα, Φιόγκμπε (64′ Κρυπαράκος), Μπουλάρι (69′ Παπαδόπουλος), Παναγιωτακόπουλος (46′ Πατρινός).
Καμπανιακός (Αυγέρος): Γιακουμής (7′ Κρυκίδης), Καράδαλης (59′ Παπακωνσταντίνου), Χατζηκυριάκος, Δερμιτζάκης, Μωυσίδης, Αλμπάνης (59′ Γαρύφαλλος), Τσαπακίδης, Ντουμάνης, Λύγκας (64′ Τενεκές), Μπάρδας (59′ Σαρβανίδης), Αμπουντού.
Διαιτητής: Τσιοφλίκη (Λάρισας)
Βοηθοί: Καραλής (Ηλείας), Μιχάλας (Κέρκυρας)
Κίτρινες: Μπουλάρι, Τουτόντα – Χατζηκυριάκος
ΠΑΟΚ Β – Μακεδονικός 3-1
ΣΚΟΡΕΡ: 3′ Μπάλντε σουτ, 22′ Γκιτέρσος σουτ, 25′ Αβράμπος κεφ. – 67′ Καντάβε σουτ
ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Νικολακούλης, Πασαχίδης, Λούκας, Αβράμπος, Τσιότας (79′ Κούπενος), Σάρρης, Ίκομπονγκ (68′ Ραϊχανί), Μπάλντε (60′ Γκιόκα), Μπέρδος (60′ Τσιφούτης), Καλαϊτσίδης (68′ Κουλούρης), Γκιτέρσος.
Μακεδονικός (Θ. Κούρτογλου): Γουναρίδης, Καραστέργιος, Θωμάι, Σουλαϊμόν (87′ λ.τ Κώτσογλου), Βερχόβεν, Κωτέλης, Μορέρ, Αντελέκε (70′ λ.τ Τσουκάνης), Παρασκευάς, Καντάβε, Νίκος.
Διαιτητής: Δρακίδης (Ξάνθης)
Βοηθοί: Χρυσαΐδης (Χαλκιδικής), Παστιάδης (Δράμας)
Κίτρινες: Μπάλντε – Αντελέκε, Κώτσογλου
Η τελική βαθμολογία στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου της Super League 2
