ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων
Νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο Γιάννη Βαρδακαστάνης. Οι ψήφοι που έλαβε. Ποιοί εκλέγονται στο Πολιτικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης.
Ανακοινώθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής (26/04) τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.
Το πρόσωπο που αναλαμβάνει τη θέση του γραμματέα είναι ο Γιάννης Βαρδακαστάνης
Στο κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη στήθηκαν τρεις κάλπες στη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής με τα μέλη του Οργάνου να ψηφίζουν για τη θέση του γραμματέα, του Πολιτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ).
Προηγήθηκε η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη που κήρυξε την έναρξη του προεκλογικού αγώνα του κόμματος, εξαπολύοντας βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών στο ΠΑΣΟΚ έχουν ως εξής:
Εκλογή Γραμματέα Κ.Π.Ε.
Ψήφισαν: 317
Γιάννης Βαρδακαστάνης: 279
Λευκά: 30
Άκυρα: 8
Σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου – Εκλέγονται:
(Ψήφισαν: 317 / Λευκά: 1)
1. Κώστας Τσουκαλάς 261
2. Μιλένα Αποστολάκη 251
3. Μανώλης Χριστοδουλάκης 230
4. Παύλος Γερουλάνος 228
5. Ανδρέας Σπυρόπουλος 226
6. Μιχάλης Κατρίνης 226
7. Άννα Διαμαντοπούλου 224
8. Όλγα Μαρκογιαννάκη 220
9. Παύλος Χρηστίδης 211
10. Θανάσης Γλαβίνας 201
11. Χάρης Δούκας 192
12. Κώστας Σκανδαλίδης 184
13. Νίκος Μήλης 181
14. Λευτέρης Καρχιμάκης 176
15. Κώστας Παπαδημητρίου 174
16. Μιχάλης Αεράκης 174
17. Μαρία Δαφέρμου 170
18. Μάρα Κουκουδάκη 159
19. Κατερίνα Σολωμού 144
20. Έφη Χαλάτση 131
21. Φίλιππος Σαχινίδης 129
22. Τόνια Αντωνίου 124
23. Μιχάλης Τζελέπης 121
Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ – Εκλέγονται:
(Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)
1. Κόκκιας Σάκης 190
2. Καπώνης Δημοσθένης 184
3. Ζούπη Εύα 159
4. Παπαγιανάκης Κώστας 159
5. Τσούνης Χρήστος 159
6. Μηνοβγιούδης Στέλιος 156
7. Μπίνα Στέλλα 156
8. Πολίτης Θωμάς 150
9. Τσακάλου Δανάη 150
10. Αυξεντίου Κατερίνα 140
11. Τσαρος Περικλής 137
12. Νούσιος Βασίλης 124
13. Κατσίλας Γρηγόρης 123
14. Σιώζου Σεβαστή 120
15. Κονδύλης Χάρης 118
Η μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών του οργάνου εκλέχθηκαν στην Κεντρική Επιτροπή με τη στήριξη της ηγετικής ομάδας.
