Ανακοινώθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής (26/04) τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Το πρόσωπο που αναλαμβάνει τη θέση του γραμματέα είναι ο Γιάννης Βαρδακαστάνης

Στο κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη στήθηκαν τρεις κάλπες στη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής με τα μέλη του Οργάνου να ψηφίζουν για τη θέση του γραμματέα, του Πολιτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ).

Προηγήθηκε η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη που κήρυξε την έναρξη του προεκλογικού αγώνα του κόμματος, εξαπολύοντας βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών στο ΠΑΣΟΚ έχουν ως εξής:

Εκλογή Γραμματέα Κ.Π.Ε.

Ψήφισαν: 317

Γιάννης Βαρδακαστάνης: 279

Λευκά: 30

Άκυρα: 8

Σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου – Εκλέγονται:

(Ψήφισαν: 317 / Λευκά: 1)

1. Κώστας Τσουκαλάς 261

2. Μιλένα Αποστολάκη 251

3. Μανώλης Χριστοδουλάκης 230

4. Παύλος Γερουλάνος 228

5. Ανδρέας Σπυρόπουλος 226

6. Μιχάλης Κατρίνης 226

7. Άννα Διαμαντοπούλου 224

8. Όλγα Μαρκογιαννάκη 220

9. Παύλος Χρηστίδης 211

10. Θανάσης Γλαβίνας 201

11. Χάρης Δούκας 192

12. Κώστας Σκανδαλίδης 184

13. Νίκος Μήλης 181

14. Λευτέρης Καρχιμάκης 176

15. Κώστας Παπαδημητρίου 174

16. Μιχάλης Αεράκης 174

17. Μαρία Δαφέρμου 170

18. Μάρα Κουκουδάκη 159

19. Κατερίνα Σολωμού 144

20. Έφη Χαλάτση 131

21. Φίλιππος Σαχινίδης 129

22. Τόνια Αντωνίου 124

23. Μιχάλης Τζελέπης 121

Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ – Εκλέγονται:

(Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)

1. Κόκκιας Σάκης 190

2. Καπώνης Δημοσθένης 184

3. Ζούπη Εύα 159

4. Παπαγιανάκης Κώστας 159

5. Τσούνης Χρήστος 159

6. Μηνοβγιούδης Στέλιος 156

7. Μπίνα Στέλλα 156

8. Πολίτης Θωμάς 150

9. Τσακάλου Δανάη 150

10. Αυξεντίου Κατερίνα 140

11. Τσαρος Περικλής 137

12. Νούσιος Βασίλης 124

13. Κατσίλας Γρηγόρης 123

14. Σιώζου Σεβαστή 120

15. Κονδύλης Χάρης 118

Η μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών του οργάνου εκλέχθηκαν στην Κεντρική Επιτροπή με τη στήριξη της ηγετικής ομάδας.